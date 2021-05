Pori Jazz peruuntuu jälleen – yllättäen edessä on myös uuden toimitusjohtajan haku: "Tilanteet ovat niin sanotusti vähän muuttuneet"

Pori Jazz joutuu tänäkin vuonna perumaan kesän festivaalin. Tilalle on tulossa kesäkonserttien sarja. Muutoksia on tulossa myös festivaaliorganisaatioon, sillä toimitusjohtaja Miika Ranne on lopettanut työnsä Pori Jazzissa.