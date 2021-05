Valehteleeko THL:n rokotustilasto? Pikkukunta laahaa hännänhuippuna, vaikka siellä rokotetaan jo nelikymppisiä

Koronarokotteen on oikeasti saanut useampi kuin THL:n tilastot väittävät. Taustalta löytyy kirjautumisongelmia.

Kinnulassa on THL:n tilaston mukaan rokotettu vajaat 12 prosenttia väestöstä. Oikeasti rokotuksen on saanut jo yli 40 prosenttia kinnulalaisista. Helsingissä on jäänyt kirjautumatta kymmeniä tuhansia rokotuksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronarokotustilastoissa on koko ajan ongelmia. Rokotustilasto laahaa ainakin joidenkin kuntien osalta pahasti jäljessä.

– Ongelmia on jatkuvasti. Laajuudet vaihtelevat, sanoo THL:n johtava rokotusasiantuntija Miia Kontio.

Pienessä Kinnulan kunnassa on THL:n tilaston mukaan rokotettu alle 12 prosenttia väestöstä. Se on vähiten koko maassa. Prosenttiosuus on pysynyt tilastossa samana ainakin pari viikkoa.

Kunnassa ollaan toista mieltä. Rokotteen on saanut tähän mennessä yli 40 prosenttia kinnulalaisista, sanoo virkalääkäri Heimo Lajunen. Se on reilusti enemmän kuin maassa keskimäärin.

Ongelmia on isoissakin kaupungeissa. Helsingissä tiedoista puuttuu 30 000–40 000 rokoteannosta. Tilastoissa ei näy myöskään tuhannen Jyväskylässä rokotetun yli 80-vuotiaan tiedot.

"Tottakai tilastoon voi luottaa"

Voiko THL:n rokotustilastoon siis luottaa ollenkaan?

– Tottakai niihin voi luottaa, Kontio sanoo.

Miten paljon tilasto-ongelmat vaikuttavat koko maan ja maakuntien rokotusprosentteihin?

– Suuremmat ongelmat, kuten nyt Helsingissä, ovat hyvin harvinaisia. Yleensä ongelmat ovat paljon pienempiä eivätkä juuri vaikuta mihinkään. Meillä on annettu kaksi miljoonaa rokoteannosta. 30 000 tilastosta puuttuvaa ei ole kovin iso prosenttiosuus, Kontio toteaa.

Tilastot laahaavat yleensä sen takia, että tiedot rokotetuista eivät ole siirtyneet THL:ään, Miia Kontio sanoo.

– Monesti tietokatkoksen on aiheuttanut se, että paikallista potilastietojärjestelmää on päivitetty tai muutettu, jolloin yhteys rokotusrekisteriin on katkennut.

Esimerkiksi Helsingin ongelmat johtuvat Kontion mukaan potilastietojärjestelmän vaihtumisesta. Kinnulan kunnan ongelmien syytä hän ei tiedä.

– THL:n päässä on todella vaikea havaita systemaattista tiedonsiirto-ongelmaa. Sen takia korostamme, että seuranta pitäisi tehdä rokottavassa päässä, jotta voimme ratkoa ongelmia yhdessä.

Helsingin tilastointiongelmaa korjataan parhaillaan. Kontio arvelee, että se saattaa ratketa jo tänään torstaina.

Kontion mukaan tiedonsiirron ongelmat pitää korjata ennen kuin rokotustilasto saadaan ajan tasalle.

– Emme voi korjata lukuja noin vain. Ne täytyy saada tietojärjestelmästä. Katkos pitää tutkia ja korjata. Tiedot korjautuvat takautuvasti, eli kun tiedonsiirto toimii, tiedot ilmestyvät rokotusrekisteriin.

Ongelmien syy ei ole löytynyt

Rokotukset ovat edenneet Kinnulassa samaa tahtia muiden Keski-Suomen kuntien kanssa, kertoo Heimo Lajunen. Nyt ajan voivat varata jo perusterveet 40 vuotta täyttäneet.

Rokotusten kirjautumisongelmista on Lajusen mukaan oltu yhteydessä THL:ään monta kertaa, mutta ratkaisua ei ole löytynyt. Viikkoja sitten THL ilmoitti, että vika olisi heidän päässään.

– Siitä on oltu aivan liian monta kertaa keskusteluissa THL:n suuntaan. Jossakin on joku este, joka estää päivittymisen. Alkuun rokotukset kirjautuivat normaalisti ja sitten se pysähtyi kuin seinään, kuvaili Lajunen tilannetta keskiviikkona.

– Voihan olla, että jossain ajatellaan, että Kinnula on niin pieni, että jos se ei pelaa, niin ei siitä ole kovin isoa häiriötä kokonaissysteemiin, pohtii Lajunen.

Kirjautumisogelman syytä ei ole Jyväskylässäkään saatu selville. Ylilääkäri Johanna Tuukkanen toteaa, että tuhat kirjautumatonta rokotetta vääristi alkukeväästä koko Keski-Suomen väestön koronrokotusprosenttia.

Kinnulan rokotustietojen kirjautumisessa on ollut katkos viikoilla 11 ja 12, kertoo THL:n tilastotutkija Petteri Mäntymaa. Muuten Kinnulasta ja Jyväskylästä on hänen mukaansa tullut tietoja tasaista tahtia.

– Jos kunnassa ollaan eri mieltä prosenteista, jossain kohtaa on jonkinlainen tiedonsiirto-ongelma tai kirjautumisongelma ihan alusta asti, Mäntymaa sanoo.

Kuntien välisiä eroja koronarokotustahdissa selittää muun muassa kunnan asukkaiden ikärakenne, riskiryhmien koko ja saadut rokotemäärät.

