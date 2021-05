Israelilaisnaisten kehittämä sovellus tuo suojaa raiskaajilta: turvattomaksi itsensä tunteva voi kutsua lähistön naisia avuksi

Israelissa on kehitetty kännykkäsovellus, jonka avulla naiset voivat kutsua lähiseudulla olevia naisia suojakseen, jos tuntevat olonsa turvattomaksi, kertoo muun muassa israelilaislehti Haaretz. (siirryt toiseen palveluun)

Ideana on, että SafeUP-nimisen sovelluksen (siirryt toiseen palveluun) lataavat naiset muodostavat yhteisön, jossa he suojelevat toisiaan vaaran uhatessa. Kun nainen kokee, että häntä uhkaa vaara, hän lähettää viestin, johon alueella olevat sovelluksen käyttäjät voivat vastata.

Sovellus lupaa, että apua pyytävä pääsee videoyhteyteen kolmen naisen kanssa. Avun tarjoajat näkevät apua pyytävän sijainnin kartalta. He joko saapuvat paikalle, soittavat poliisin tai tukevat naista keskustelemalla hänen kanssaan puhelimitse, esimerkiksi siihen asti, että nainen pääsee määränpäähänsä.

Palveluun rekisteröityvä voi ilmoittautua pelkästään apua tarvittaessa pyytäväksi tai myös suojelijaksi. Suojelijoiksi tarjoutuvien täytyy käydä verkkokurssi.

Kuka tahansa nainen voi ottaa sovelluksen käyttöön ja sen käyttö on ilmaista. Alle 18-vuotiaat voivat pyytää apua, mutta heitä ei oteta suojelijoiksi. Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat voivat pyrkiä jäseniksi, mutta eivät miehet.

"30 miestä jonotti raiskatakseen tytön", luki mielenosoittajan kyltissä Tel Avivissa 20.8.2020. Mielenosoituksen syynä oli 16-vuotiaan tytön epäilty joukkoraiskaus Eilatissa. Heidi Levine / AOP

Sovellusyhtiön edustaja Danielle Beker kertoo Haaretzille, että he varmistavat jokaisen liittymispyynnön, jotta jäsenten turvallisuus ei vaarantuisi. Vapaaehtoiset muun muassa ottavat pyrkijöihin videoyhteyden varmistaakseen, etteivät he ole miehiä tai huijareita.

Sovelluksen ladannut voi myös jakaa sijaintinsa valitsemiensa ystävien ja perheenjäsenten kanssa, jotta nämä tietävät, missä hän kulloinkin on. Tällaisia lähipiirin sovelluksia (siirryt toiseen palveluun) on markkinoilla muitakin.

Aiempia sovelluksia on arvosteltu (siirryt toiseen palveluun) muun muassa siitä, että niiden avulla kontrolloivat kumppanit tai ahdistelijat voivat seurata naisten liikkeitä. SafeUPissa käyttäjän ei tarvitse kertoa sijaintiaan muulloin kuin apua pyytäessään.

Tähtäimessä koko maailma

Sovelluksen koekäyttö alkoi Tel Avivissa syyskuussa ja nykyisin sillä on yli 16 000 jäsentä Israelissa, iältään 10–70-vuotiaita. Avunpyyntöjä tulee vähintäänkin muutamia päivässä, kertoo SafeUpin edustaja Noa Toder Ylelle sähköpostitse.

Sovellus on alkanut levitä myös ulkomaille. Yhteisöjä on jo 46 yhdysvaltalaiskaupungissa, muun muassa Bostonissa, New Yorkissa ja Washingtonissa.

Euroopassa suurempia yhteisöjä on Britanniassa, Hollannissa, Saksassa, Puolassa, Italiassa, Belgiassa ja Unkarissa.

Myös useassa muussa maassa yhteisöjä ollaan perustamassa. Suomessa sovelluksen on ladannut noin 150 ihmistä ja suojelijoiksi ilmoittautuneita on muutamia, Toder sanoo.

Yksi -yhtiön perustajista, Neta Schreiber, kertoo sovelluksen kotisivuilla, että idea naissuojelijoista syntyi, (siirryt toiseen palveluun) kun he alkoivat vuosikymmen sitten etsiä kotibileissä ystäväänsä. Tämä löytyi puolipukeisena eräästä huoneesta yrittämässä pyristellä irti miesryhmän otteesta. Kun naiset tulivat hätiin, miehet pakenivat ja ystävä pelastui.

Seksuaalisen väkivallan uhka on poikinut vuosikymmenen varrella useita erilaisia sovelluksia. (siirryt toiseen palveluun) Tarjolla on muun muassa sovelluksia, joissa voi muodostaa muutaman tutun ihmisen kanssa tukijoukon, ja pyytää heiltä apua uhkatilanteessa.

