Elintarvikekonserni Raision tulos painui vahvaan viime vuoden alkuun verrattuna

Pori Jazz peruuntuu jälleen – yllättäen edessä on myös uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan haku: "Tilanteet ovat niin sanotusti vähän muuttuneet"

Pori Jazz joutuu tänäkin vuonna perumaan kesän festivaalin. Tilalle on tulossa ke­sä­kon­sert­tien sarja. Muutoksia on tulossa myös fes­ti­vaa­lior­ga­ni­saa­tioon, sillä toi­mi­tus­joh­ta­ja Miika Ranne on lopettanut työnsä Pori Jazzissa.