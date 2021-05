Ylen kuntavaalimittaus: Kokoomus kiilasi ykköseksi, turpeesta riitely ei kohentanut vihreiden ja keskustan suosiota

Oppositiopuolue kokoomus on lähdössä kesän kuntavaaleihin ykköspaikalta. Kokoomus vetäisee 20,2 prosentin kannatuksella kahden prosenttiyksikön kaulan kilpakumppaneihinsa.

Ylen edellisessä kuntavaalimittauksessa ykköspaikasta taisteli tasaväkisesti kolme puoluetta: perussuomalaiset, kokoomus ja SDP.

Kolmen kärki siis pysyy samana, mutta järjestys on muuttunut. Perussuomalaiset on joutunut luopumaan ykköspaikasta. Puolueen kannatus on 18,2 prosenttia. Kolmantena tulee pääministeripuolue SDP, jonka suosio on 18,1 prosenttia.

Asetelma on kutkuttava: perussuomalaiset ja SDP ovat lähes tasoissa.

Erot kolmen suurimman puolueen välillä ovat kuitenkin yhä niin pieniä, että kokoomuksen ei kannata vielä tuulettaa vaalivoitolla.

– Tämä on edelleen kolmen kauppa, mutta kokoomus on nyt aika vahvassa asemassa, sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

Kokoomus on lisännyt kannatustaan Uudellamaalla ja varsinkin Helsingissä. Muissakin suurissa kaupungeissa näkyy nousua. Kannattajia on tullut lisää etenkin perussuomalaisista.

Näin Ylen kuntavaalimittaus tehtiin Taloustutkimus haastatteli 2 712 ihmistä. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen tai ryhmittymän listoilla olevaa ehdokasta he äänestäisivät, jos kuntavaalit olisivat nyt. Haastattelut tehtiin 6.4–4.5.2021. Puoluekantansa kertoi 1 757 haastateltua. Mittauksen virhemarginaali on 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Voit ladata kannatusmittauksen aineiston täältä (siirryt toiseen palveluun).

Turvekiistely ei auttanut keskustaa eikä vihreitä

Pääministeripuolue SDP starttasi suurimpana puolueena, kun Taloustutkimus aloitti kuntavaalimittaukset tammikuussa. Sen jälkeen suosio on laskenut, ja nyt puheenjohtaja Sanna Marin saa siis tyytyä kolmossijaan.

Marin joutui huhtikuussa pääministerin uransa kovimpaan paikkaan, kun hallitus kävi kivuliaita puolivälineuvotteluja. Pitkittyneessä kehysriihessä napit vastakkain olivat etenkin SDP ja keskusta. Keskusta halusi profiloitua neuvotteluissa kirstunvartijapuolueena.

Keskustan ärhäkkä esiintyminen kehysriihessä ei näytä kuitenkaan vaikuttaneen puolueen suosioon. Keskustan kannatus on nyt 11,7 prosenttia. Puheenjohtaja Annika Saarikko ei ole onnistunut nostamaan puoluetta kannatusalhosta.

– Keskustan kannatus on pysynyt 11–12 prosentin tuntumassa riippumatta siitä, kuka puoluetta on johtanut, Turja sanoo.

Kehysriihessä haettiin yhteistä linjaa lähivuosien taloudesta ja työllisyydestä, kiisteltiin siitä, miten turpeentuottajille korvataan turvetuotannon alasajo.

Vihreät menetti eniten suosiotaan

Turpeesta kehysriihessä kiistelivät keskusta ja vihreät. Vihreiden suosio laski Ylen kannatusmittauksessa eniten, 1,5 prosenttiyksikköä. Taloustutkimus mittasi puolueelle 10,6 prosentin kannatuksen. Se on vihreiden tämän vuoden matalin lukema.

– Vihreiltä valuu kannatusta muille punavihreille hallituskumppaneille ja osittain myös kokoomukselle. Osa vihreiden kannattajista on myös siirtynyt katsomoon, Taloustutkimuksen Tuomo Turja sanoo.

Vihreät ovat menettäneet kannatustaan etenkin Uudellamaalla, joka on puolueen vahvinta kannattaja-aluetta.

Vasemmistoliiton kannatuksessa ei näy suuria muutoksia, vaikka puolueen puheenjohtaja Li Andersson on perhevapaalla ja häntä tuuraa opetusministerinä Jussi Saramo. Vasemmistoliiton kannatus on Ylen kuntakannatusmittauksessa kahdeksan prosenttia.

RKP ja nyt-liike lisäsivät kannatustaan

Pienistä puolueista suosiotaan on kasvattanut RKP. Puolueen kannatus on 5,3 prosenttia. Nousua on yksi prosenttiyksikkö.

– Puolueen kannatus on nyt sama kuin edellisissä kuntavaaleissa. Näyttää siltä, että RKP:n kannattajat ovat aktivoituneet, Turja sanoo

Kristillisdemokraattien kannatus on 3,2 prosenttia, ja se laski hivenen. Nyt-liikkeen suosio on 1,9 prosenttia. Kannatus on noussut 0,6 prosenttiyksikköä.

Ylen seuraava kuntavaalimittaus julkistetaan vaaliviikolla 10. kesäkuuta.

Aiheesta voi keskustella perjantaihin 7.5.2021 kello 23 asti