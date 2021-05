Katso miten suurissa koirametsissä nykyään riekutaan – Jokioisten temmellysalueella ei tarvitse pelätä vieraita koiria

Jokioislainen Anu Stenberg toi koirametsään alle vuoden vanhan innokkaan australianpaimenkoiransa. Anu Stenberg sanoo, että koiralla riittää virtaa jopa enemmän kuin tarvitsisi. Koirametsä on hyvä paikka purkaa energiaa koirakavereiden seurassa.

– Koira käyttäytyy täällä aivan eri tavalla kuin lenkillä tien poskessa. Maantiellä mennään nätisti, ja täällä juostaan täyttä vauhtia ympäriinsä. Ei ole väliä, vaikka on vähän puskia ja kantoja ympärillä, nauraa Stenberg.

Yksi Etelä-Suomen uusimmista koirametsistä rakennettiin vastikään metsämaastoon Jokioisilla. Parin hehtaarin laajuisessa aidatussa koirapuistossa on paljon mättäitä haisteltavaksi. Lisäksi löytyy kalliota ja suuria siirtolohkareita, missä koira voi hypellä.

Metsässä leikkiminen tutun kaverin kanssa on hyvä tapa purkaa energiaa koiramaisesti. Samalla se kehittää muun muassa tasapainoa. Ville Välimäki / Yle

Isommat aidatut ulkoilualueet sopivat koirille, joita ei voi päästää esimerkiksi riistavietin takia turvallisesti vapaaksi aitaamattomalla alueella. Kaikkia lemmikkejä ei voi viedä tavalliseen koirapuistoon vieraiden koirien keskelle.

Eläintenkouluttajan mukaan koirakavereiden tapaaminen on tärkeää

Eläintenkouluttajan Tuire Kaimion mielestä on hyvä, jos koiralla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, missä se liikkuu ja millä nopeudella. Tarve juosta vapaana on koiralle sen hyvinvoinnin kannalta oleellinen käyttäytymistarve ja koirametsä on parempi kuin ei mitään.

– Maasto on koiran fysiikalle ja tasapainoaistin kehittymiselle tärkeä. Koirametsästä voi olla etua myös koiran sosiaaliselle elämälle. On hyvä, että on paikka, missä koirat voivat tavata tuttuja koiria valvotusti, sanoo Kaimio.

Terhi ja Vesa-Matti Tuomola ovat tyytyväisiä, kun pari hehtaaria koirametsää on aidattu. Ville Välimäki / Yle

Tiukan koirakurin maassa koira päästelee vapaana harvoin

Suomessa koira pääsee harvoin irrottelemaan sydämensä halusta. Koirakuri on tiukka, ja lain mukaan (siirryt toiseen palveluun) koirat on pidettävä kytkettyinä ison osan vuotta. Koirakallion Metsän yrittäjä Terhi Tuomola kertoo, että alueen voi vuokrata oman koiran käyttöön. Mukaan voi pyytää tuttuja koirakavereita, mutta vieraita koiria siellä ei ole.

– Omistaja on koiransa kanssa yksin, toki mukana voi olla myös ystävä ja tämän koira. Täällä ei törmää vieraisiin koiriin tai vieraisiin ihmisiin, kertoo Tuomola.

Kaupunkien pienten koirapuistojen lisäksi viime vuosina on rakennettu yksityisiä temmellysalueita eri paikkakunnille. Etelä-Suomessa tämänkaltaiset isommat ulkoilualueet löytyivät ennen Jokioisten koirametsää ainakin Tuusulasta, Hämeenlinnan Rengosta ja Lempäälästä. Omaan käyttöön vuokrattavista puistoista osaan on tehty karvakuonoille erilaisia virikkeitä ja rakennettu esteitä agilityn harjoittelua varten.

Suomessa on yli 800 000 koiraa, yksistään vuonna 2020 Kennelliittoon rekisteröitiin lähes 49 000 uutta lemmikkiä. Korona-aika kiihdytti entisestään koirien kysyntää. Suomen Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan esittelijä-sihteeri Jukka Lindholm muistuttaa, että omistajat ovat nykyään myös valmiita kuluttamaan enemmän rahaa koiriinsa.

