Analyysi: Keskusta ajoi hallituksen kriisiin jo toista kertaa, mutta Ylen kannatuskysely on puolueelle tussahdus

Keskustan suosio laski jälleen alle 12 prosentin, vaikka puolue esitteli tavoitteitaan julkisuudessa päiväkausien ajan. Kokoomus on Ylen kyselyn perusteella matkalla kohti kuntavaalien voittoa, kirjoittaa politiikan toimittaja Antti Pilke.

Hallituksen kehysriihi laajeni hallituspuolueiden täysimittaiseksi mittelöksi, mutta yllätysten aika ei ole ohi.

Riihikriisin takana oli keskustan heikko kannatus. Puolue yritti karistaa kaikin voimin harteiltaan opposition sinne sovittelemaa vasemmiston apupuolueen viittaa.

Keskusta sai kehysriihestä haluamansa eli päiväkausia kestäneen julkisuuden, jonka jälkeen odottaisi värähtelyä myös puoluekannatuskyselyssä.

Ylen torstaina julkaistussa kuntavaalimittauksessa keskustan suosio ei noussut. Se ei myöskään pysynyt samana. Sen sijaan se laski.

Mittauksen mukaan keskustan kannatus on 11,7 prosenttia.

Notkahdus edellisestä kuusta on pieni, 0,8 prosenttiyksikköä, ja mahtuu virhemarginaaliin. Puolueelle suunta on kuitenkin väärä. Sillä ei näytä olleen vaikutusta, että keskusta ajoi hallituspohjan hajoamisen partaalle.

Kerta on jo toinen, kun keskusta pelaa hallituksessa uhkapeliä kovin panoksin. Puolitoista vuotta sitten keskusta pelkäsi kannatuksensa vajoavan alle kymmenen prosentin ja lähti uhkarohkeaan hankkeeseen: vaihtamaan hallituskumppani SDP:n pääministeriä, Posti-kiistaan sotkeutunutta Antti Rinnettä (sd.).

Rinne korvattiin Sanna Marinilla (sd.), ja keskustan kannatus pompahti, mutta sukelsi heti seuraavassa kuussa uudelleen. Huonoimmillaan kannatus kävi viime vuonna 10,5 prosentissa.

Syytä vieritettiin silloisen puheenjohtajan Katri Kulmunin (kesk.) hapuilevan tv-esiintymisen syyksi, ja hän sai tehdä lopulta tilaa nyt Säätytalolla operoineelle Annika Saarikolle (kesk.).

Kehysriihi venyi yhdeksänpäiväiseksi, koska hallituspuolueilla on erilaiset talouslinjat ja keskustalla hätä. Kyse on yhä pelosta, että puoluetta voisi uhata eduskuntavaaleissa kahden vuoden päästä jopa alle kymmenen prosentin kannatus, jos hallituksen politiikka on puolueelle vääränlaista.

Saarikko ärsytti riihen aikana hallituskumppaneitaan viestittämällä, että keskusta on jäänyt yksin muistuttamaan maan velkaantumisesta.

Nyt keskustan kannatus laski kuitenkin alimmalle tasolle koko vuonna.

Sitten varoitusosio. Hallituskriisi ja sen ratkaisu osuivat mittausjakson loppupuolelle, joten vasta Ylen seuraava mittaus ja lopulta tulevat vaalit selventävät, oliko riihikriisillä vaikutusta puolueiden suosioon.

Ja kyllä, tänä aamuna julkaistussa mittauksessa ei ole kysytty, mitä puoluetta vastaajat äänestäisivät eduskuntavaaleissa, vaan kuntavaaleissa. Valtakunnanpolitiikan megatapahtumilla lienee kuitenkin osuutensa myös siihen, mitä kansa kuntavaaleissa ajattelee.

Jos perussuomalaisilta kysytään, kuntavaalit ovat äänestys hallituksen jatkosta, eivät esimerkiksi kaavoitukseen liittyvistä asioista. Niistä tavallisten ihmisten on puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan vaikea syttyä.

Samalla kärjellä oli liikkeellä nykyinen hallituspuolue vihreät oppositiossa ollessaan. Vihreiden silloinen puheenjohtaja Ville Niinistö julisti vuoden 2017 kuntavaalit (siirryt toiseen palveluun)kansanäänestykseksi Juha Sipilän (kesk.) hallituksen politiikasta.

Keskustan vanha vastinpari on juuri vihreät, jonka kanssa puolue otti kehysriihessä yhteen etenkin turvetuotannon auttamisesta.

Vihreille Ylen kysely antaa kylmintä kyytiä, sillä puolue oli huhtikuun suurin pudottaja. Vihreiden suosio laski 1,5 prosenttiyksikköä.

Vihreiden kannatus on nyt 10,6 prosenttia, mikä on tämän vaalikauden surkeimpien joukossa.

SDP:n ja vasemmistoliiton suosio ei huhtikuussa juuri muuttunut. Päähallituspuolue SDP:n kannatus on 18,1 prosenttia ja vasemmistoliiton tasan kahdeksan. RKP:n kannatus sen sijaan nousi prosenttiyksiköllä 5,3 prosenttiin.

Hallituksen sijaan suurin kannatusmyllerrys tapahtui oppositiossa, jossa perussuomalaiset ja kokoomus ovat vaihtaneet huhtikuussa paikkaa.

Kyselyn kovin nousija oli kokoomus, joka nousi nyt selvällä erolla kyselyn kärkeen ja näyttäisi matkaavan kohti kuntavaalien voittoa.

Taloustutkimus mittasi kokoomuksen suosioksi 20,2 prosenttia. Nousua edellisestä kyselystä on 1,4 prosenttiyksikköä.

Kokoomuksen kannatusnousun ajoitus on täydellinen, sillä kuntavaaleihin on enää runsas kuukausi. Kaula seuraavina tuleviin perussuomalaisiin on tasan kaksi prosenttiyksikköä.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja toppuuttelee ja muistuttaa, että kyseessä on edelleen kolmen kauppa. Kokoomuksen perässä tulevat perussuomalaiset ja SDP, mutta kokoomus on vahvassa asemassa. Puolueen kannatus nousi jo edellisessä mittauksessa.

Aiemmin ykköspaikkaa pitäneiden perussuomalaisten kannatus oli huhtikuussa hienoisessa 0,8 prosenttiyksikön laskussa.

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo pääsee nyt muistuttamaan helmikuisesta lausunnostaan. Tuolloin kokoomus oli kuntavaalikyselyn kolmosena ja selvästi perässä edellisten vaalien tuloksestaan.

Orpo alleviivasi helmikuussa, että neljä vuotta sitten kokoomus oli samassa kyselyssä kymmenyksen tarkkuudella samassa luvussa, ja nousi suurimmaksi kuntapuolueeksi.

Ylen seuraava kuntavaalimittaus julkistetaan vaaliviikolla, 10. kesäkuuta. Kuntavaalit ovat sunnuntaina 13. kesäkuuta.

