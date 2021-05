Uusi laki uhkaa tehdä ruokohelven viljelijöistä "huumeenkasvattajia" – savolainen viljelijä purskahti nauruun lakiluonnoksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnoksessa kaikki dimetyylitryptamiinia sisältävät kasvit on luokiteltu huumausaineiksi. Jos laki toteutuisi sellaisenaan, sadoista ruokohelven viljelijöistä tulisi lain silmissä huumeenkasvattajia.

Uusi huumausainelaki voi yllättäen hankaloittaa ruokohelven viljelyä.

Sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnoksessa on luokiteltu huumausaineeksi kaikki dimetyylitryptamiinia (DMT) sisältävät kasvit. DMT on voimakas hallusinogeeni, joka on luokiteltu huumausaineeksi.

DMT:tä on kuitenkin myös kasveissa, joilla ei ole mitään tekemistä huumeiden kanssa. Suomessa yksi esimerkki on lähinnä karjatilojen kuivikkeeksi viljeltävä ruokohelpi.

Lakiluonnoksen ehdoton luokittelu tekisi myös ruokohelvestä huumekasvin. Samalla se tekisi noin 300:sta ruokohelven viljelijästä huumeviljelijöitä – ainakin huumausainelain näkökulmasta.

Lakiluonnosta muokataan siihen annettujen lausuntojen pohjalta. Lausujista ainakin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos otti kantaa DMT-kysymykseen.

Viljelijä hämmästyi

Lapinlahtelainen Markku Komulainen purskahtaa nauruun, kun hän kuulee lakiluonnoksesta. Hän kasvattaa ruokohelpeä hieman alle 20 hehtaarin suuruisilla viljelyksillä Pohjois-Savossa. Komulainen ei ole ennen tiennyt kasvin sisältävän huumausainetta.

– Ahah, vai niin! Ihan tietämättä on tullut tällaista viljeltyä, sen enempää tukitarkastajat kuin maataloushallinto eivät ole kertoneet.

Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) Suomessa on ainakin 2000-luvun alussa yritetty valmistaa ruokohelvestä huumetta. Sittemmin ruokohelven huumekäyttö on kadonnut uutisista.

– Meillä päin sitä käytetään lehmänlannan ja -virtsan kuivattamiseen, Komulainen toteaa.

Komulaisen ja muiden ei tarvitse pelätä joutuvansa oikeuteen: rikoslaki ei listaa ruokohelpeä laittomien huumausaineiden joukkoon (siirryt toiseen palveluun). Huumausainelaki ei myöskään kieltäisi sen viljelyä.

Ruokohelven viljelyyn on kuitenkin mahdollista saada useita erilaisia tukia. Maa- ja metsätalousministeriöstä ei osata sanoa, miten luokittelu huumausaineeksi vaikuttaisi tukiin. Nykyään Suomessa ei tiettävästi ole huumausaineita, joiden viljelyyn voi saada tukea.

Dimetyylitryptamiinia on myös monessa muussa kasvissa. Sitä on löydetty pieninä pitoisuuksina muun muassa tavallisten sitrushedelmien lehdistä (siirryt toiseen palveluun).

Virkamies: "Myönnän, en ole kasvitieteilijä"

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta sosiaali- ja terveysministeriöstä huomauttaa, että kyseessä on vasta lakiluonnos. Hän ennakoi, että lopullisessa laissa ruokohelpeä ei luokiteltaisi huumausaineeksi.

Miksi ministeriö esittää lakiluonnoksessa, että kaikki dimetyylitryptamiinia sisältävät kasvit luokiteltaisiin huumausaineiksi?

– Tässä haluttiin puuttua erityisesti DMT:n maahantuontiin. Mimosa hostilis -kasvin juurikaarnaa on tuotu Suomeen jauheena, jota ei ole mahdollista erottaa muusta DMT:tä sisältävästä jauheesta. Ruokohelpi ei tullut esiin valmisteluvaiheessa, mutta asia korjataan jatkovalmistelussa.

Jos halutaan kieltää mimosa hostilis -kasvin maahantuonti, miksei kielletä sitä?

– Koska DMT:tä on monessa muussakin kasvissa.

Missä kaikissa kasveissa sitä on?

– Nyt myönnän, en ole kasvitieteilijä. Yleisin on tämä mimosa hostilis -kasvi.

Millaista kasvitieteellistä asiantuntemusta sosiaali- ja terveysministeriö on hankkinut lakiluonnoksen tueksi?

– Olemme keskustelleet esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Toivomme, että he ottavat lausunnossaan kantaa kaikkiin tällaisiin heidän tontteihinsa liittyviin asioihin jatkovalmistelua varten.

Maa- ja metsätalousministeriö ei ollut jättänyt lausuntoaan tämän jutun julkaisuhetkellä. Ministeriö pyysi lausunnon jättämiseen lisäaikaa. Ylen tietojen mukaan kysymys ruokohelvestä tai DMT:stä ei ole kuitenkaan tullut esiin maa- ja metsätalousministeriössä.

Myös valtionyhtiö puhkui ilmaa takavuosien ruokohelpikuplaan

Ruokohelpeä viljeltiin Suomessa viime vuonna yhteensä noin 3 000 hehtaarilla. Viljelyksiä on eniten Keski- ja Itä-Suomessa. Viljely on vähentynyt huomattavasti kymmenen vuoden takaisesta ruokohelpibuumista.

Tuolloin ruokohelpeen kohdistuivat suuret odotukset erityisesti energiakasvina, ja valtionyhtiö Vapo osti sitä poltettavaksi energialaitoksiin. Kasvi ei kuitenkaan soveltunut energiantuotantoon niin hyvin kuin oli toivottu.

Meillä päin sitä käytetään lehmänlannan ja -virtsan kuivattamiseen. Markku Komulainen

Lapinlahtelaisen Markku Komulaisen kasvattama ruokohelpi menee kuivikkeeksi. Siihen käyttöön helpi käy hyvin – tosin Komulainenkin todennäköisesti luopuu viljelystä lähivuosina.

– Sadon arvo on vaatimaton. Varsinkin aikaisempina vuosina tahtoi olla niin, että paalaaminen maksoi enemmän kuin mitä sadosta sai hintaa, Komulainen miettii.

Aina toisinaan ruokohelvelle on maalailtu uutta tulemista. Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti toissa vuonna (siirryt toiseen palveluun) Luonnonvarakeskuksen selvityksestä, jonka mukaan ruokohelpeä voitaisiin viljellä Suomessa jopa 140 000 hehtaarilla.

Huumausainelain ydin ei ole DMT:ssä vaan hampussa

Sinänsä ruokohelpi on huumausainelain uudistuksessa vain sivujuonne. Uuden lain keskeisin sisältö liittyy hampunkasvatukseen. Ministeriön pyrkimyksenä on ollut selkeyttää esimerkiksi kuituhamppua koskevaa lainsäädäntöä.

Tällä hetkellä laki ei tunnista hampunviljelyä, vaikka siihen on mahdollista saada EU-tukea.

– Tilanne on tällä hetkellä epäselvä, mikä on laillista viljelyä ja mikä ei, neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

Lisäksi lakiin ehdotetaan muita pienempiä uudistuksia, kuten poliisin ja Tullin oikeutta kasvattaa tai valmistaa itse pieniä eriä huumeita. MTV:n mukaan viranomaiset perustelevat uudistusta (siirryt toiseen palveluun) muun muassa huumekoirien koulutukseen tarvittavilla aineilla.