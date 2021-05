Loviisan sataman kaavasuunnitelmat huolestuttavat asukkaita: Kuka haluaa muuttaa alueelle, jos olet kemikaaliterminaalin suojavyöhykkeellä

Kulttuurihistoriallisesta miljööstä on laadittu kaksi erilaista osayleiskaavaluonnosta, joissa molemmissa on varaus kemianterminaalille. Loviisan kaupungin mukaan kaavoitusprosessi on vasta käynnissä ja asukkaita kuullaan.

Loviisassa Valkon satamaympäristön muutossuunnitelmat herättävät huolta lähialueen asukkaissa. Kulttuurihistoriallisesta miljööstä on laadittu kaksi erilaista osayleiskaavaluonnosta, joissa molemmissa on varaus kemianterminaalille.

– Asukkaat kokevat, että kaupungin tiedottaminen on ollut puutteellista ja asioita kiirehditään ilman riittäviä selvityksiä, sanoo Valkon kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Teemu Peräkylä.

Kaupungin kaavaluonnoksesessa oleva t/kem -merkintä tarkoittaa "teollisuus- tai varastorakennusten aluetta, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen". Tämä tarkoittaa satama-alueen ympärille kilometrin suojavyöhykettä.

Peräkylän mukaan Loviisan kaupunki mainostaa satamaa ympäröivää Eestinkulman aluetta merellisenä helmenä, mutta asukkaana ja kiinteistönomistajana hän on huolestunut muutosten vaikutuksesta alueen vetovoimaan.

– Kuka haluaa jatkossa muuttaa alueelle, jos olet jonkun kemikaaliterminaalin suojavyöhykkeen sisäpuolella. Mitä se tarkoittaa kiinteistöjen hinnoille, mitä se tarkoittaa muille yrityksille, jotka toimivat tällä alueella. Heidän kanssaan ei ole esimerkiksi keskusteltu tästä asiasta lainkaan, Peräkylä toteaa.

Asukkaat ovat huolestuneita myös turvallisuudesta. Kyläyhdistys penää lupia.

– Miten on mahdollista, että tämmöiselle asuinalueelle tällaista ylipäätään suunnitellaan. Miksi näitä lupia ja lausuntoja ympäristöviranomaisilta, ei ole pyydetty aikaisemmin. Tämä on maakuntakaavassa merkitty merkittäväksi rakennuskohteeksi, Peräkylä sanoo.

Valkon alueella on paljon vanhoja rakennuksia, osa on rakennettu 1900-luvun alussa. Osa rakennuksista on suojeltuja.

Kansanliike Pro Eestinkolmio on huolestunut satamaa ympäröivästä asuinalueesta ja rakennusten kohtalosta.

Pro Eestinkulma on yhteisö, joka seuraa Valkon kylän Eestinkolmion asuinalueen ihmisten elämää. Yhteisö pyrkii myös alueen ja vanhojen suojeltujen talojen säilyttämiseen sekä torjumaan kaavaratkaisut, jotka tähtäävät alueen hävittämiseen.

Loviisan kaupungin mukaan kyse kaavaprosessista

Loviisan kaupunginjohtajan Jan D. Oker-Blomin mukaan alue on tarvinnut jo pitkään uutta osayleiskaavaa. Prosessi on vasta menossa ja asukkailta pyydetään kommentteja. Valkon osayleiskaavan kaksi kaavaluonnosta tulevat nähtäville toukokuun lopulla ja on nähtävillä 21.5.–30.6.2021.

Nähtävillä olon aikana asukkaat, yhdistykset ja yritykset voivat antaa mielipiteensä kaavaluonnoksista. Lausuntoja pyydetään myös viranomaistahoilta, kuten Uudenmaan ELY-keskukselta, Uudenmaan liitolta ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta.

Annetut viranomaistahojen lausunnot ja saadut mielipiteet käsitellään ja huomioidaan kaavaehdotusta laadittaessa.

Kyse ei ole kemianteollisuudesta vaan petrokemianteollisuuden logistiikasta ja välivarastoinnista, kaupunginjohtaja sanoo.

– Petrokemian yhdisteitä ja tuotteita. Se voi tarkoittaa johonkin asteeseen jalostettua öljyä. Se voi tarkoittaa myös uudistuvia, esimerkiksi bioöljyä, kenties biokaasua, eli sekä uudistuvia että fossiilisia.

Lisäksi yksityinen yritys haluaa vuokrata aluetta toiminnoilleen, joka voisi tuoda rahaa ja työpaikkoja kaupunkiin.

– Tottakai yrityksen osoittama kiinnostus vaikutti siihen, että yritetään katsoa, voidaanko heidän tarpeisiinsa vastata. Loviisa voisi saada uuden toimijan ja uusia työpaikkoja, taloudellista toimintaa satama-alueelle ja kaupunkiin.

Oker-Blomin mukaan koko kaavoitusprosessi ei kuitenkaan ole riippuvainen yhdestä toimijasta, vaan kaavoitus on lähtenyt aiemmin liikkeelle.

– Tarve päivittää tätä osayleiskaavaa on joka tapauksessa ollut jonkin aikaa ja on edelleen.

Oker-Blom myöntää, että muutoksia voi tulla lähialueen taloihin. Kaupunki on jo lunastanut viisi sataman lähintä taloa ja ilmoittaa olevansa valmis ostamaan muitakin lähimpiä taloja. Osa taloista saatetaan jopa siirtää muualle.

Helsingin satama on Valkon sataman enemmistöomistaja.

Kaupungin tavoitteena on, että elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta käsittelee luonnosten pohjalta laaditun yhden kaavaehdotuksen syksyllä 2021.

Voit keskustella Loviisan satama-alueen muutoksista torstaihin kello 23 asti.

Lue myös:

Sadan kilometrin päässä Helsingistä sijaitseva idylli repsahti eikä kunnostukseen löytynyt rahaa – Strömforsin ruukki tulee pian myyntiin

Uuden erä- ja luontokulttuurimuseon rahoitusta pohditaan Pyhtäällä – museorakennus maksaisi noin 24 miljoonaa euroa