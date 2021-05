Trump ei pääse palaamaan Facebookiin – somevalvoja säilytti alustan hyllytyspäätöksen

Facebookin valvontalautakunta on päättänyt säilyttää Yhdysvaltain entisen presidentti Donald Trumpin saaman porttikiellon Facebookiin ja Instagramiin. Facebook määräsi Trumpille väliaikaisen porttikiellon sen jälkeen, kun hänen nähtiin yllyttäneen kannattajiaan Yhdysvaltain kongressitalon väkivaltaiseen valtaukseen 6. tammikuuta.

Vaikka valvontalautakunta asettuu tukemaan Facebookin näkemystä, se vaatii yhtiöltä selvitystä rangaistuksen perusteista. Tänään julkaistussa päätöksessä (siirryt toiseen palveluun) lautakunta toteaa, ettei Trumpin tilien jäädyttäminen ollut linjassa Facebookin omien sääntöjen kanssa.

Päätöksessään lautakunta toteaa, että Trumpin kongressitalon väkivaltaisuuksiin liittyvät julkaisut rikkoivat vakavasti Facebookin sääntöjä. Facebookin säännöistä ei kuitenkaan löydy rangaistusta, jossa käyttäjälle annetaan porttikielto määräämättömäksi ajaksi.

Lautakunnan mukaan on tärkeää, että samat säännöt koskevat kaikkia. Nykyisten sääntöjen valossa Facebookin päätös vaikuttaa “sattumanvaraiselta”.

Facebookilla on puoli vuotta aikaa vastata lautakunnan päätökseen. Yhtiö voi myös päättää palauttaa Trumpille pääsyn palveluihin.

Helmikuussa Twitter ilmoitti, ettei se aio päästää Yhdysvaltain entistä presidenttiä takaisin palveluunsa, vaikka tämä asettuisi uudelleen ehdolle vuonna 2024. Tällä ilmoituksella Twitter halusi varmistaa, ettei Facebookin perustaman valvontalautakunnan päätös vaikuta sen sisäisiin päätöksiin.

Päätös on voitto Facebookille

Valvontalautakunnan päätös voidaan nähdä voittona Facebookille. Yhtiön viestintäjohtaja Nick Clegg totesi jo tammikuussa toivovansa, ettei Trumpia päästetä takaisin palveluun.

Facebookin asettama lautakunta on tähän mennessä antanut kymmenen ratkaisua, joista suurin osa on ollut Facebookia vastaan. Aikaisemmissa päätöksissä sananvapautta on puolustettu voimakkaasti, joten nyt annettua ratkaisua voidaan pitää yllätyksenä.

Toisaalta jos lautakunta olisi päättänyt toisin ja päästänyt Trumpin takaisin, sen olisi voinut katsoa olla vastuussa kaikesta siitä, mitä Trump saa aikaan somessa. Tutkimustiedon perusteella Trumpin porttikiellon kumoaminen olisi sisältänyt riskejä.

Kalifornialaisen mediatutkimusyhtiö Zignal Labsin tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan misinformaation määrä väheni sosiaalisessa mediassa jopa 73 prosentilla Trumpin tilien jäädyttämisen jälkeen.

Tiukan linjan puolesta puhuu viime lokakuussa julkaistu tutkimus, jossa haitallisten yhteisöjen poissulkemisen havaittiin vähentävän niiden kykyjä haalia uusia jäseniä. Tämän kääntöpuolena on kuitenkin se, että siirtyessään vähemmän tunnetuille alustoille nämä yhteisöt usein radikalisoituvat entisestään.

Yksi tutkimuksen kohteena olevista yhteisöistä oli Redditin r/The_Donald-sivusto. Tältä sivustolta lähtivät leviämään useat meemit, jotka saattoivat päätyä myös Trumpin sosiaalisen median kanaville.

Täyskiellolle olisi muita vaihtoehtoja

Facebookin valvontalautakunta toteaa päätöksessään, että jatkossa tilanteissa, joissa korkeassa asemassa oleva poliitikko aiheuttaa julkaisuillaan vaaraa, yhtiön pitää joko jäädyttää tili ennaltamääritetyksi ajaksi tai poistaa se kokonaan.

Disinformaatiota ja sen vaikutuksia tutkiva Aviv Ovadya on nostanut esille muita vaihtoehtoja kuin totaalisen kiellon tai sallimisen. Hän ehdottaa, että Trumpin ja muiden vastaavien tapausten kohdalla alustat voisivat rajoittaa julkaisemista erilaisilla toimilla.

Tällaisia toimia on esimerkiksi julkaisujen määrän rajoittaminen kolmeen viikossa, tekstien tarkistaminen ennen niiden julkaisua ja jakamisen sekä kommentoinnin poistaminen julkaisuista.

Toisin sanoen sosiaalisen median alustojen pitäisi luodaan kitkaa. Osittain tätä tapahtuu jo nyt. Esimerkiksi Twitter kysyy uudelleentwiittauksen yhteydessä, että haluatko varmasti jakaa twiitin, jos et ole avannut kyseessä olevaa artikkelia.

Trump ei ole täysin kadonnut

Sosiaalisesta mediasta poissulkeminen ei ole poistanut Trumpin mahdollisuuksia saada ääntänsä kuuluviin. Hän on lähetellyt toimituksiin omia tiedotteitaan Oscar-gaalan rappiosta ja julkaissut sivuillaan yhden virkkeen tiedonantoja, joissa hän toistaa vaalivilppiväitteitään.

Eilen Trump julkaisi verkkosivuillaan osion, jolta hänen kannattajansa voivat hakea viestejä jaettavaksi sosiaalisen median alustoille. Blogia muistuttava sivusto ei ole vielä ottanut tuulta alleen.

Toisin kuin aamuöisiin Trumpin twiitteihin, näihin lausuntoihin media ei ole tarttunut. Tällä on ollut suuri vaikutus siihen, ettei Trumpin viestit ole lähteneet leviämään pidemmälle.

Toistaiseksi Trump ei ole ilmaissut käytössään olevien viestintävälineiden välityksellä mielipidettään valvontalautakunnan päätöksestä.

