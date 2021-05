Kiskokalustovalmistaja Škoda Transtech aloittaa yt-neuvottelut: Töitä kyllä olisi, ja siksi kokoonpanijoista halutaan kouluttaa hitsareita

Kiskokalustovalmistaja Škoda Transtech aloittaa yt-neuvottelut.

Kevään aikana loppuu kaksi merkittävää tuotantoa, kun VR:n ravintolavaunujen ja Tampereen raitiovaunujen tuotanto valmistuu. Yhtiöllä on toimipisteet Oulussa ja Kajaanin Otanmäessä. Oulussa on muun muassa tuotekehitys ja Otanmäessä tuotanto.

Toimitusjohtaja Juha Vierros kertoo, että yhtiöllä olisi töitä, mutta nyt olisi tarve saada koulutettua kokoonpanijoista hitsareita.

– Aloitamme henkilöstön kanssa yt-neuvottelut, joissa yritämme löytää sopivia toimenpiteitä, joilla pystyisimme korjaamaan tilannetta.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat 200:aa työntekijää. Kaikkiaan yhtiöllä on 750 työntekijää.

Yritys on toimittanut viime aikoina VR:n ravintolavaunujen ja Tampereen raitiovaunujen lisäksi muun muassa raitiotievaunuja Helsinkiin.

– Meillä on päättymässä VR:n ravintolavaunujen ja Tampereen raitiovaunujen tuotanto. Samaan aikaan olemme käynnistämässä sarjatuotantoa Helsinkiin tilatuista Raide-Jokerin raitiovaunuista, eli meillä on tulossa lähikuukausina projektien katko, minkä vuoksi työmäärä on vähentymässä kokoonpanotoiminnoissa.

Tuotannon katkoksesta povataan usean kuukauden mittaista.

Škoda Transtech tekee Vierroksen mukaan yhteistyössä emoyhtiön kanssa saksalaiselle asiakkaalle raitiovaunojen korit ja telit, jolloin hitsaustuotannossa on paljon töitä. Kokoonpanosta taas työtä vapautuu kevään kuluessa.

Tavoite on kouluttaa kokoonpanijoista hitsareita. Yt-neuvottelujen arvioidaan olevan valmiit juhannuksen tienoilla.

– Yhtiö ei suunnittele irtisanomisia, vaan pyrkii yhdessä henkilöstön kanssa löytämään muita tapoja tilanteen ratkaisemiseksi yhtiön kannattavuus huomioiden, toimitusjohtaja summaa.