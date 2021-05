Minne käyttämättömät rokotteet päätyvät? Kaikki suomalaiset on rokotettu heinäkuuhun mennessä

Alamy / All Over Press

Sosiaali- ja terveysministeriöön THL:stä siirtynyt turvallisuus- ja terveysosaston päällikkö Taneli Puumalainen arvioi, että nyt suomalaiset ovat saaneet alle puoli miljoonaa Astra Zenecan rokotetta. Yhteensä rokotteita on hankittu Suomeen 3,7 miljoonaa annosta.

– Rokotteen käyttö jatkuu vielä yli 65-vuotiailla ja sitä menee vielä rokotesarjojen toisiin annoksiin, sanoi Puumalainen Yle Radio Suomen Päivän lähetyksessä keskiviikkona.

Tällä hetkellä Suomessa on linjattu, ettei AZ-rokotetta anneta alle 65-vuotiaille. Linjaus on tehty sillä perusteella, mitä hyötyä rokotuksesta joka tapauksessa on. Jos epidemiatilanne yllättäen pahentuisi, jouduttaisiin uudelleen pohtimaan rokotteen käyttöä.

Jos epidemia pysyy hallinnassa ja suomalaiset ovat saaneet rokotuksensa, niin tulee eteen tilanne, jossa voidaan pohtia mitä hankituille rokotteille tehdään.

– Tällaisessa yhteydessä solidaarisuus ja rokotteiden lahjoittaminen eteenpäin oliis järkevä vaihtoehto, Puumalainen arvioi.

Taneli Puumalainen siirtyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sosiaali- ja terveysministeriöön. Silja Viitala / Yle

Ruotsi ilmoitti maanantaina lähettävänsä milljoona Astra Zenecan rokotetta muualle, koska epäilty veritulppariski ja kansalaisten haluttomuus ottaa kyseistä rokotetta on aiheuttanut sen, että rokotteita lojuu varastoissa.

Koronaepidemian hoito Ruotsissa ja Suomessa on poikennut toisistaan. Meillä on oltu erityisen varovaisia ja haluttu varmistaa rokotesuojan saaminen nopeasti. Jos rokotesuoja saadaan, niin silloin Ruotsin lahjoituspäätöstä voidaan harkita meilläkin.

Lahjoitukset vasta tulevista eristä

Rokotteita ei Ruotsissa lähetetä omista varastoista, vaan Puumalaisen mukaan Suomikin voisi harkita tehtaalta valmistuvien rokote-erien lähettämisestä muualle. Parhaillaan keskustelut yhteiseurooppalaisesta lahjoitusten toimintatavasta ovat käynnissä.

– Tähän on se maailmanlaajuinen koronarokotejärjestelmä Kovacs, joka todennäköisesti on se oikeudenmukaisin ja prosessina kaikkein yksinkertaisin tapa rokotteita lahjoittaa, jos se ajankohtaiseksi tulee, Puumalainen toteaa.

Nyt eri maissa etsitään tasapainoa siihen, tarvitaanko omien kansalaisten rokotesuojaksi vielä Astra Zenecan rokotteita vai onko mahdollista lahjoittaa niitä muihin maihin. Rokotus- ja epidemiatilanne (siirryt toiseen palveluun) vaihtelee maittain hyvin paljon ja joissain maissa rokotukset ovat vasta alkamassa.

Suomen rokotustilanne:

EU:n yhteinen tavoite on, että elokuun lopulla 70 prosenttia olisi rokotteen saanut. Jos ottaa huomioon nykytilanteen, jossa neljäsosa on saanut rokotteen niin, matkaa on vielä. Suomen tilanne on sikäli parempi, koska jo yli kolmasosa on rokotettu.

– Jos rokotteiden toimitusvauhti näyttää siltä, miltä tällä hetkellä tiedossa on, niin kyllä me hyvinkin ennen elokuun loppua pääsemme Suomen osalta tähän tavoitteeseen, Taneli Puumalainen sanoo.

Nyt arvioidaan, että heinäkuun aikana suomalaiset on vähintään kertaalleen rokotettu.

Kuuntele

Sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuus- ja terveysosaston päällikkö Taneli Puumalaisen mukaan päätös rokotteiden lahjoittamisesta tehdään vasta silloin, kun suomalaiset ovat saaneet omat rokotuksensa. Jos epidemia yllättäen laajenee, niin silloin myös Suomessa rokotteita tarvitaan mahdollisetsi lisää. Kaikki suomalaiset ovat nykyisellä rokotustahdilla saaneet ainakin ensimmäisen rokotuksensa heinäkuuhun mennessä. Taneli Puumalaista haastateltiin keskiviikkona Yle Radio Suomen päivän -lähetyksessä.

Euroopan lääkevirasto miettii parhaillaan Johnson&Johnsonin rokotteen käyttörajoituksia

Astra Zenecan rokotteen käyttöä on rajoitettu monessa maassa ja nyt tällä viikolla kokoustava Euroopan lääkeviraston alainen lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) pohtii myös toisen rokotteen turvallisuutta. Johnson&Johsonin rokotteeseen on epäilty liittyvän samankaltaisia terveysriskejä kuin Astra Zenecan valmisteeseen eli harvinaisen veren hyytymisilmiön synty.

Jos EMA päätyy rajoittamaan kyseisen rokotteen käyttöä, niin kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR (siirryt toiseen palveluun) joutuu pohtimaan, miten Suomeen jo tulleet 30 000 ja kesäkuuhun mennessä tulevat yhteensä 400 000 rokotetta käytetään.

Tanska on ilmoittanut luopuvansa tämän rokotteen käytöstä rokoteohjelmassaan. Johnson&Johsonin rokotteen etuna on, että sitä tarvitaan vain yksi annos.

Yhdysvaltalainen Johnson & Johnson keskeytti koronarokotteidensa toimitukset Eurooppaan huhtikuussa. Keskeytyksen aiheuttivat Yhdysvalloissa havaitut veritulppatapaukset, joiden yhteyttä rokotteeseen selvitettiin.

