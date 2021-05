Kouvolassa sijaitseva Moision kartano oli aatelisten koti – kuukausia tyhjillään ollut rakennus odottaa yhä suojelupäätöstä ja uutta omistajaa

200-vuotiaalla Moision kartanolla on pitkä ja monipuolinen historia. Nyt historia jatkuu, kun rakennus vaihtaa omistajaa. Arkistokuva.

200-vuotiaalla Moision kartanolla on pitkä ja monipuolinen historia. Nyt historia jatkuu, kun rakennus vaihtaa omistajaa. Arkistokuva. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Moision kartano on päätetty myydä, mutta ennen sitä sen on saatava ely-keskuksen suojelupäätös. Nyt myynti jumittaa, koska suojelupäätöksen aikataulua ei tiedetä. Kaupunki tahtoisi aloittaa myynnin mahdollisimman pian.

Moision kartano on ollut vuoden alusta tyhjillään. Kouvolan kaupungin omistama historiallinen rakennus Elimäellä on päätetty myydä, mutta ennen sitä rakennuksesta on saatava ely-keskuksen suojelupäätös.

Vielä viime vuoden lopulla Kouvolan kiinteistöhallinto arvioi, että päätös saadaan tammi–helmikuun taitteessa. Kouvolan kaupungin toimitilajohtaja Katja Ahola kertoo, että päätöstä odotetaan edelleen.

Kouvolan kaupungin kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka kertoo, että ely-keskus teki rakennuskatselmuksen viime viikolla. Se, milloin päätös tulee, on hänenkin mukaansa vielä kysymysmerkki.

Kuitikka kertoo, että rakennus tahdotaan saada myyntiin mahdollisimman pian, sillä käyttämättömäksi jäänyt kartano tuo vain kuluja.

Kouvolan kaupunki selvittää tällä hetkellä kiinteistövälittäjän kanssa mahdollisuutta laittaa kartano myyntiin ennen suojelupäätöstä niin, että ostajalle kerrotaan mahdollisesta suojelupäätöksestä. Kuitikka kertoo, että päätös suojella rakennus on hyvin todennäköinen.

Historiallinen kartano

Moision kartanolla on pitkä historia. Rakennus on arkkitehti Carl Ludvig Engelin suunnittelema. Loviisan ensimmäisen pormestarin Jacob af Forsellesin pojanpoika, kauppaneuvos Fredrik af Forselles rakennutti kartanon nykyiselle paikalleen vuonna 1820.

Alun perintilukset kuuluivat Wrede-suvulle, joka on yksi Suomen historian kuuluisimmista aatelissuvuista. Suvulla on ollut useita kartanoita eri puolilla Kymenlaaksoa. Kun Moision kartano pakkohuutokaupattiin vuonna 1880 vararikon vuoksi, Otto Wrede piti kartanosta huolta. Elimäen kunta osti rakennuksen 1900-luvun alussa.

Sen jälkeen kartano toimi vaivaistalona noin 60 vuoden ajan. Moision vaivaistalossa elivät tuolloin köyhät ja kehitysvammaiset. Vaivaistalon yhteyteen rakennettiin vuonna 1913 myös mielisairaalaosasto. Siellä hoidettiin lähikuntien mielisairaat.

Kartanossa on myös toiminut Väestöliiton kotisisarten oppilaitos vuosina 1970–1984 ja Elimäen sosiaali-alan oppilaitos vuoteen 1990 saakka.

Kaupunki myy muitakin rakennuksiaan

Viimeiseksi jäänyt vuokralainen Anne Hasu järjesti yrittäjänä Moision kartanossa taidenäyttely- ja ravintolatoimintaa 24 vuoden ajan. Hasun vuokrasopimus päättyi vuoden vaihteessa. Hasu on ilmoittanut, ettei ole aikeissa ostaa kartanoa.

Lue lisää: Taidekartanon viimeinen kesä

Katja Ahola kertoo, että muutamia kartanosta kiinnostuneita on jo ilmoittautunut.

Kouvolan kaupunki ilmoitti vuonna 2019, että se myy kaikkiaan 50 omistamaansa kiinteistöä säästösyistä. Toiseksi syyksi mainittiin, ettei niissä ole kaupungille keskeistä toimintaa.

Kaupunki on viimeisen vuoden aikana laittanut myyntiin muun muassa Museokorttelin taloja ja taloja Kasarminmäeltä.

Lähteet: Kansallisbiografia, Storia, Kulttuuritie, Huutokauppa Helanderin blogin Anne Hasun haastattelu