Opettaja piti koulussa salaliittoteorioita tihkuvan päivänavauksen – kertoi olevansa “maski-, korona-, hallitus- ja Bill Gates -kriittinen”

Vappuaaton aamunavaus pohjoiskarjalaisella koululla hätkäytti yläkoulun oppilaita sisällöllään. Opettajan päivänavaus sisälsi jo alussa litanian erilaisia kriittisten ryhmiä, joihin hän sanoi kuuluvansa.

Opettaja kertoi aikovansa suunnata vapun viettoon pääkaupungin keskustaan, vaikka “poliisi ei sitä katso hyvällä, varsinkaan jos on EU-, maski-, korona-, rokote-, hallitus- WHO- ja Bill Gates -kriittinen.”

Opettaja sanoi, että Suomessa on vallalla “sensuuri ja tekopyhä konsensus.”

Aiheen vuoksi koulun nimeä ei kerrota tässä jutussa ja sekä opettaja itse, että rehtori esiintyvät nimettöminä.

Koulun rehtori kuuli päivänavauksesta jälkeenpäin. Vanhemmat eivät ole olleet suoraan rehtoriin yhteydessä, mutta hän sanoi kuulleensa sisällöstä muualta. Puhe kuultiin alun perin koulun keskusradiossa, eikä rehtori ollut sitä kuuntelemassa. Hän kävi läpi päivänavauksen tekstin.

– Tässä päivänavauksessa on kohtia, jotka eivät ole koulun toimintaperiaatteiden mukaisia, rehtori arvioi.

Opettaja vastasi päiväavaukseen liittyviin kysymyksiin sähköpostitse. Hänen luonnehti päivänavauksen käsitelleen kriittisyyttä yleisesti ja kielsi sen olleen tieteen vastainen.

– Tiedehän on vain työkalu, jota voi käyttää yhtälailla hyvään kuin huonoonkin, opettaja kirjoitti.

Sen, että opettaja itse olisi "korona- ja maskikriittinen", hän sanoo olevan kuuntelijan tulkintaa, koska oli puhunut kolmannessa persoonassa.

– Käyttämäni lause oli passiivissa, ja toin vain esille ajankohtaisia asioita, joihin voi ja kannattaakin suhtautua kriittisesti, opettaja vastaa.

Hän kertoi keskustelleensa jo asiasta työnantajan kanssa.

– Jos joku kokee aamunavauksella virkavelvollisuutta rikotun tai opetussuunnitelmasta poiketun, niin asiasta keskusteltaneen sitten aikanaan. Pyrin vain tekemään aamunavauksen, joka ei ole hajuton, mauton, saarnaava tai tylsä.

Päivänavaukset eivät saa olla mitä tahansa

Mahdollisia seuraamuksia rehtori ei halunnut pohtia. Rehtorin mukaan päivänavausten tulee noudattaa koulun opetussuunnitelmaa, eivätkä ne saa olla omia mielipiteenjulistuksia tai sisällöltään opetussuunnitelman vastaisia.

– Koulun tehtävä on kasvattaa oppilaita kriittiseen ajatteluun, mutta tämä ei ole sellainen asia. Tässähän on kyse ihmisten terveydestä ja koulun velvollisuus on noudattaa terveysviranomaisten suosituksia.

Yle on kuunnellut tallenteen puheesta. Puhuja sanoo “yksimielisyyden johtavan vankileirien saaristoon, josta on jo merkkejä, jos vain uskaltaa ottaa maskin yltään ja katsoa ympärilleen.” Esimerkkinä puhuja mainitsee puheet rokotuspasseista. Hänen mukaansa Suomessa on menossa poliisivaltiokehitys.

Tähän opettaja vastaa, että on sanojensa takana.

– Poliisin militarisointikehitys kaluston ja varusteiden osalta sekä toiminta Helsingin ydinkeskustassa kuin myös mm. Iisalmessa äskettäin on ollut uutisotsikoissa, eikä tämä jo yli vuoden kestänyt poikkeustila ole tuota kehitystä kääntänyt. Päinvastoin, hän kirjoittaa.

Rehtorin mukaan päivänavauksista on yleensä tullut jälkipuheita vain, jos niissä on ollut uskonnollisia väitteitä.

"Kriittiseen ajatteluun voi kannustaa"

Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetushallituksesta sanoo, että päivänavauksen tulee noudattaa opetussuunnitelmaa ja lakia.

– Kriittisen ajatteluun voi kannustaa, mutta tieteen vastaisuutta ei saa sisällössä olla, linjaa hallintojohtaja Lahtinen.

Opettajaa sitovat virkavelvollisuus ja opetussuunnitelma, ja koko kouluaika on työaikaa, joissa nämä pätevät. Vapaa-ajalla opettajilla on sanan- ja mielipiteenvapaus.

Opettajien ammattijärjestö OAJ pitää pohjoiskarjalaisen koulun tapausta harvinaisena poikkeuksena. OAJ:n tietoon ei ole tullut vastaavia tapauksia tieteen vastaisen tiedon levittämisestä koronapandemian aikana.

– On hyvin yksiselitteistä, että opetussuunnitelma ohjaa opettajaa. Opettaja ei ole koulussa opettamassa omia mielipiteitään, sanoo koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo OAJ:stä.

Perusopetuslaki määrittää päivänavauksen sisällön lyhyesti, vain tilaisuudeksi joka avaa päivän. Ennakkotapauksia on tullut uskonnollisista päivänavauksista, joista on kanneltu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle.

Perustuslakivaliokunta ja Opetushallitus linjasivat kolme vuotta vuotta sitten, että uskonnollistenkin päivänavausten pitäminen kouluissa on sallittua, kunhan niistä ilmoitetaan oppilaille ja koteihin etukäteen. Ellei oppilas tällaiseen päivänavaukseen halua osallistua, koulun pitää järjestää korvaavaa ohjelmaa.

