Sofia Simoselle, 19, kesätyö on itsestään selvää: "Olen halunnut tienata rahaa nuoresta asti" – Lapin nuoret ahkerimpia kesätyön hakijoita

Pandemia-aika on vähentänyt kesätyöpaikkojen määrää niin kunnissa kuin yrityksissä. Kymmenet tuhannet nuoret ovat kuitenkin saaneet töitä. Lappilaisnuoret hakivat töitä enemmän kuin ikätoverit Etelä-Suomessa.

Nuorten kotimaakunta, koulumenestys ja kotiolot vaikuttavat halukkuuteen hakea kesätöitä. Lappi erottuu edukseen, sillä kolme neljästä lappilaisnuoresta kertoo pyrkivänsä kesäksi töihin.

Uudellamaalla luku oli 60 prosenttia, kun valtakunnallinen keskiarvo on 65 prosenttia.

Rovaniemeläinen Sofia Simonen on etsinyt kesätöitä 15-vuotiaasta alkaen ja saanut niitä aina. Ensimmäisinä kesinä Simonen käytti kesätyöseteliä, jolla kunta osallistuu palkanmaksuun.

– Kyllä sitä on halunnut tienata itselle rahaa ihan nuoresta asti. Ja kaveripiirikin on sellainen, että kaikki ovat olleet nuoresta asti lähdössä töihin, Simonen kertoo.

Kesäpestin etsintä oli selvää myös 19-vuotiaalle Vilma Aholle, joka lähetti toistakymmentä hakemusta.

Useiden myönteisten vastausten joukosta hän valitsi työt Rovaniemen puistojen ja katujen kunnossapidosta huolehtivan Alltime Oy:n leivissä.

– Ulkotyö on kiva minusta. Työympäristökin on laaja, se on myös tosi kiva puoli.

Työt alkoivat tällä viikolla haravoinnilla ja oksien karsimisella.

Lue lisää: Vinkit kesätyönhakuun: näin teet hakemuksen, joka erottuu joukosta – Lidl maksaa kesätyöntekijöille 150 euroa lisäpalkkaa, jos he somettavat

Lapissa nuorille sopivaa työtä

Nuorten työelämävalmiuksia kehittävä Talous ja nuoret -yhdistys (TAT) kysyi nuorten kesätyöhaluista maaliskuussa 15 000 yläkouluikäiseltä ja toisen asteen opiskelijalta.

Syyt Lapin erottumiseen jäävät arvailujen varaan, mutta yksi selitys saattaa TAT:in pedagogisen asiantuntijan Lauri Vaaran mukaan olla elinkeinorakenne. Lapissa on tarjolla yksinkertaista työtä, jossa toimeentarttuva asenne riittää.

19-vuotias Sofia Simonen on kerännyt työkokemusta esimerkiksi mansikkapellolta ja lastenhoidosta. Tänä kesänä hänet löytää Rovaniemen Prisman kassalta.

Tulevaisuuden suunnitelmat ovat hoitoalalla, mutta kaupan alan työkokemuskin on tervetullutta.

– Kyllä sillä jonain päivänä jotain tekee, Simonen toteaa.

Ella Lahtela ei äkkiseltään muista kaveripiiristä ketään, joka ei olisi saanut kesätöitä. Opettajaopiskelija arvostaa monipuolista kesätyötään ja mukavia työkavereita. Annu Passoja / Yle

Pensaita karsiva opettajaopiskelija Ella Lahtela ajattelee samoin: kaikki kokemus on hyväksi. Kesän mittaan on luvassa paljon ruohonleikkuuta ja se sopii tenttikirjojen pänttäämisen jälkeen.

– Siinä saa kyllä jo vähän heittää aivot narikkaankin, kun ajelee ympäri kyliä. Mutta se on ihan mukavaa vastapainoa.

Kesätyöpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten

TAT:in kokoama Nuorten tulevaisuusraportti 2021 osoitti, että myös koulumenestys ja kotitausta vaikuttavat halukkuuteen hakea kesätöitä.

Työttömien vanhempien lapset eivät etsi kesätöitä niin aktiivisesti kuin muut. Ja mitä parempi koulumenestys, sitä pontevampi pyrkimys töihin, tosin ero ei ole kovin suuri.

Pandemia-aikana työpaikat ovat olleet tiukemmassa kuin ennen sitä. Viime kesänä kolmannes alle 25-vuotiaista kertoi menettäneensä jo luvatun kesätyön koronarajoitusten vuoksi.

EK:n kyselyssä yritykset arvioivat tarjoavansa tänä kesänä noin 90 000 kesätyöpaikkaa, mikä on enemmän kuin viime kesänä mutta vähemmän kuin ennen pandemiaa.

Kunnat suunnittelivat vielä helmikuussa palkkaavansa ja tarjoavansa kesätyöseteleitä lähes 60 000:lle, mutta tilanne on saattanut muuttua Kuntatyönantajien kyselyn jälkeen.

Esimerkiksi Rovaniemellä kaupunki on palkannut noin 40 nuorta suunnitellun 90:n sijaan. Päiväkoteihin ei koronarajoitusten vuoksi voitukaan ottaa kesäväkeä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella torstaihin 6.5. kello 23 saakka.

Lue myös: Yle kysyi: 11 kaupunkia palkkaa kesäksi satoja nuoria enemmän kuin viime vuonna – Annu Kakolla, 20, kävi tuuri ja töitä löytyi peräti kolme