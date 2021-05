Raittiuskahvilan ikkunasta aukeaa näkymä puistoon, jossa nuoret polttavat pilveä ja ostavat huumeita: "Usein näkee, miten tavara vaihtaa omistajaa"

Haminalaisnuoret voivat kertoa päihdekyselyssä, mitä aineita he käyttävät, miten paljon ja mitkä asiat siihen ovat vaikuttaneet. Samalla kysely kartoittaa, millaista toimintaa nuoret kaipaavat Haminaan. Kuvituskuva.

Haminalaisnuoret voivat kertoa päihdekyselyssä, mitä aineita he käyttävät, miten paljon ja mitkä asiat siihen ovat vaikuttaneet. Samalla kysely kartoittaa, millaista toimintaa nuoret kaipaavat Haminaan. Kuvituskuva. Antti Haanpää / Yle

Hannah Honkanen näkee lähietäisyydeltä, mihin suuntaan nuorten huumeidenkäyttö on milloinkin menossa Haminassa. Raittiusseura Jaspis ylläpitää Haminan keskustassa nuorille suunnattua kahvila-olohuone Jaspista.

Seuran toiminnanjohtajana toimivan Honkasen mukaan pilvenpolttoa ei voi olla huomaamatta katukuvassa esimerkiksi kahvilan viereisessä puistossa. Jaspiksen ikkunat ovat puistoon päin.

– Usein näkee, miten tavara vaihtaa omistajaa. Vahvempia aineita käytetään enemmän yksityistiloissa. Toki kesällä sitten, kun nuoret ja vanhemmatkin ovat enemmän ulkosalla ja puistossa, myös piikkejä löytyy puiston ympäristöstä, kertoo Honkanen.

Osa näistä nuorista käy myös Jaspiksessa.

Vuonna 2017 Hamina oli Suomen korkeimmissa lukemissa nuorten huumekokeilujen määrässä. Silloin neljäsosa 8.- ja 9.-luokkalaisista haminalaisnuorista kertoi THL:n kouluterveyskyselyssä kokeilleensa huumeita.

Sitten Hamina otti askeleen parempaan suuntaan. Keskustelua nuorten kanssa lisättiin ja asenteita pyrittiin muuttamaan. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn perusteella huumekokeilut olikin saatu vähenemään. Silloin kannabista ilmoitti kokeilleensa noin joka kuudes tästä ikäryhmästä, kun kaksi vuotta aiemmin kokeili lähes neljäsosa.

Uutta tietoa päihdekyselyn avulla

Haminan seudun raittiusseura selvittää parhaillaan haminalaisnuorten päihdetilannetta omalla kyselyllään. THL:n kouluterveyskyselyjä tehdään kahden vuoden välein, joten nykytilanteesta ei vielä ole sitä kautta saatavilla tuoretta tutkimustietoa. Seuraava kouluterveyskysely julkaistaan tänä syksynä.

Nyt käynnissä on Haminan seudun raittiusseura Jaspiksen päihdekysely, jossa 13–29-vuotiaat haminalaisnuoret voivat kertoa, mitä aineita he käyttävät, miten paljon ja mitkä asiat siihen ovat vaikuttaneet. Samalla kysely kartoittaa, millaista toimintaa nuoret kaipaavat Haminaan.

– Usein se toimettomuus on aika iso tekijä. Ollaan kaupungilla eikä oikein ole mitään muuta tekemistä. Siinä herkästi lähdetään kokeilemaan kaikenlaista, sanoo Honkanen.

Nopeammin avun piiriin

Kysely on osa Yhdessä vahvempina -hanketta. Sen tavoitteena on myös saada nuorille selkeä polku sopivan avun luokse mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Moni nuori lykkää avun hakemista, koska tilanne voisi paljastua siinä vaiheessa vanhemmille.

– Sosiaalityön puolelta on tullut sitä viestiä, että usein nuoret ohjautuvat niiden palvelujen piiriin vasta sitten, kun on mennyt jo vuosikausia ja ongelmat ovat jo erittäin vakavia. Monet ovat jo eläkkeellä siinä vaiheessa, kertoo Honkanen.

Muun muassa Haminan nuorisopalvelut ovat mukana hankkeessa.

– Toivottavasti saamme siitä paikallista, ajankohtaista tietoa päihteistä tarkemmin, kertoo nuorisokoordinaattori Jenny Amperla Haminan nuorisopalveluista.

Amperlan mukaan nuorisotyön eri toimijoiden yhteistyön tiivistäminen on tärkeässä asemassa siinä, että nuoret saavat apua mahdollisimman tehokkaasti. Myös koulunuorisotyötä vahvistetaan ylä- ja alakouluissa sekä tuodaan myös toiselle asteelle.

– Ehkäisevää päihdetyötä on myös se, että nuoret pääsevät osallisiksi heitä koskeviin asioihin, sanoo Amperla.

Huumeita saa helpommin kuin alkoholia

Jaspis on toiminut Haminassa 20 vuoden ajan. Honkanen on huomannut, kuinka nuorten asenteet päihteitä kohtaan ovat tässä ajassa muuttuneet.

– Alkoholin käyttö on jonkin verran vähentynyt, mutta huumeiden osuus on lisääntynyt nuorten viikonlopun ja vapaa-ajan vietossa, sanoo Honkanen.

Hän on havainnut, että entistä vahvempia huumausaineita on alettu käyttää entistä enemmän ja entistä nuorempina.

– Koronarajoitukset ovat selvästi pahentaneet tilannetta. Viime kesä oli hyvin levoton, kertoo Honkanen.

Jaspiksessa huomattiin, että silloin tuli merkittävän paljon uusia käyttäjiä.

– Alaikäisten on helpompi saada huumeita kuin alkoholia. Internetistä saa tilattua, siellä ei kysytä ikää. Hetkeksi sekin on ehkä rauhoittunut tässä, kun nettivälittäjiä on jäänyt kiinni, mutta kyllä se aina uomansa löytää, sanoo Honkanen.

Moni kokeilee kaveriporukassa

Honkasen mukaan tyypillisesti huumeita kokeillaan yläkouluiässä kaveriporukassa, vilpittömällä mielellä ja pahaa aavistamatta.

– Tyypillinen tilanne on, että nuoret viettävät iltaa ja siinä ehkä kaljoitellaan.

Moni nuori aloittaa kokeilunsa kannabiksesta, mutta monet kokeilevat kannabiksen jälkeen myös muita huumeita. Honkasen mukaan nuorilla ei välttämättä ole ongelmia taustallaan. Monilla ongelmat alkavat vasta huumeiden käyttämisen myötä.

Kokemusasiantuntijoista ja yökahviloista on hyötyä

Kun Jaspiksessa pohdittiin yhdessä nuorten kanssa toimia tilanteen parantamiseksi, nuoret toivoivat saavansa neuvoja joltakin entiseltä huumeidenkäyttäjältä. Moni nuori kaipaa tukea siihen, kuinka huumeiden käyttöä voi vähentää ja kuinka niistä päästään eroon.

– Nuoret haluaisivat keskustella nimenomaan sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on oma kokemusmaailma. Puhutaan samaa kieltä ja on sama aaltopituus. Ei moralisoida ja asenne on silloin erilainen, sanoo Honkanen.

Tähän mennessä nuorilta on tullut hyvää palautetta, kun tällaista vertaistukea on ollut tarjolla esimerkiksi kouluvierailuilla. Myös nuorille puhumassa käyneet kokemusasiantuntijat kokevat toiminnan hyödylliseksi.

– Koulutuksen avulla monet ovat voineet lähteä kääntämään menneitä voitoksi ja ovat saaneet välineitä tukihenkilönä toimimiseen. On hyvin tärkeää, että voi kokea itsensä tarpeelliseksi ja voi olla auttamassa toisia, kertoo Honkanen.

Haminan seudun raittiusseura Jaspiksen toiminnanjohtajan Hannah Honkasen mukaan kokemusasiantuntijakoulutuksen avulla monet ovat voineet lähteä kääntämään menneitä voitoksi. Kirsi Lönnblad / Yle

Haminalaisnuoret ehdottivat tilanteen parantamiseksi myös yökahviloita eli turvallisia hengailupaikkoja, joissa voi olla mahdollisimman myöhään viikonloppuisinkin. Nyt koronatilanne on parempi ja nuoret voivat jälleen kokoontua Jaspikseen.

– Tällä viikolla saimme taas aloittaa nuorten illat ja yökahvilat. Nuoret ovat lämpimästi tervetulleita, sanoo Honkanen.

Myös Haminan nuorisopalvelujen nuorisotiloja avataan ensi viikolla koronaohjeistusten mukaan.

Korona-aikana osa ongelmista jää näkymättömiin

Korona-aika rajoituksineen on vienyt Haminan nuorisopalveluissa suuren osan toiminnasta virtuaalinuokkarille. Vaikka nuorisopalvelujen työntekijöitä on myös jalkautunut toreille, puistoihin ja taajamiin, silti nuorten ongelmia jää piiloon.

– Päihdeasiat eivät näy tällä hetkellä niin vahvasti, kun emme ole tavanneet nuoria niin paljon, kertoo Amperla.

Kohtaavaa työtä on kuitenkin tulossa entistä enemmän. Kotkassa jo tutuksi tullut jalkautuvan nuorisotyön muoto eli Aseman Lapset ry:n matkailuauto Wauto alkaa ensi syksynä kulkea myös Haminassa nuorten liikkuvana kohtaamispaikkana.

– Olemme kouluttamassa jalkautuvaan työhön mukaan myös vapaaehtoisia. Meihin voi ottaa yhteyttä, jos tällainen kiinnostaa, sanoo Amperla.

Uutta etätekemistä nuorille

Haminan nuorisopalvelut on kehittänyt korona-aikana uusia tapoja tehdä nuorisotyötä etänä. Toissa perjantaina järjestettiin ensimmäistä kertaa Twitch-verkkopalvelussa seurattava striimi-ilta, jossa oli muun muassa sirkustemppuja, kokkisotaa, videopelejä ja meikkausta. Ohjelmaa oli iltaseitsemästä aamukahteen asti.

– Yllätyimme siitä, että ihan kivasti oli seuraajia striimissä, kertoo Amperla.

Seuraamassa oli parhaimmillaan 45 nuorta samaan aikaan. Haminan nuorisopalvelut aikoo tehdä nuorille striimejä jatkossakin.