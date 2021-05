Kirjeenvaihtajalta: Syksyllä nähdään, nouseeko Trump roskapostikansiosta

Facebook- ja Instagram-tilien sulku vielä ainakin puoleksi vuodeksi on takaisku Donald Trumpille. Hänen uudet viestivälineensä ovat aiempaan some-herruuteen verrattuina mitäänsanomattomia, Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen arvioi.

WASHINGTON Tarkistin eilen illalla sähköpostini spam-kansion. Sieltä löytyi Donald J. Trumpin lausunto vaalivilpistä viime syksyn vaaleissa.

Yhdysvaltain 45. presidentti oli lähettänyt viestinsä maanantaina. En tiedä, miten se oli joutunut roskapostiin, mutta mitään uutisoimisen arvoista en ollut menettänyt. Viesti olisi voinut olla puolen vuoden takaa.

Trumpilla on jäänyt levy päälle samaan aikaan kuin hänen seuraajansa Joe Biden myy kansalle historiallisen suuria uudistushankkeitaan. Ei liene sattumaa, että yksi Bidenin johtolauseista on jättää menneet ja katsoa tulevaisuuteen. Suurin kivi hänen kengässään, Yhdysvaltain suosituin republikaanipoliitikko, elää menneessä aikakaudessa.

Biden on osannut vetää oikeasta narusta, sillä hänen kansansuosionsa on kasvanut (siirryt toiseen palveluun). Se on mittauksissa 50–60 prosenttiyksikön välimaastossa, useimmiten 55–60 välillä.

Trumpin kannatus on pysynyt suurin piirtein samoissa lukemissa kuin se oli lähes koko hänen presidenttikautensa ajan. Tässäkin suhteessa hän on historiallinen poikkeus Yhdysvaltain politiikassa.

Trumpin kannattaja valokuvasi Manchesterissä, New Hampshiressä järjestetyssä Trumpin tilaisuudessa elokuussa 2019. CJ Gunther / EPA

Mikään skandaali tai edes vaalitappio ja häätö sosiaalisesta mediasta ei ole heilauttanut hänen kansansuosiotaan. Republikaanien näkökulmasta ongelma on vain siinä, että Biden on selvästi suositumpi kuin Trump (siirryt toiseen palveluun).

Bidenin kannatus on FiveThirtyEightin mittauksessa 11 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Trumpilla tässä vaiheessa virkakautta oli.

Trumpin kampanja lähettää miljoonia sähköposteja päivässä. Kampanjasivuille on ilmestynyt osio, jolta voi noukkia viestejä sosiaaliseen mediaan julkaistavaksi. On uumoiltu, että Trump suunnittelisi oman sosiaalisen median perustamista.

Ne ovat kuitenkin lillukanvarsia menneisyyden some-suosion rinnalla. Presidenttikaudellaan Trump tavoitti sosiaalisessa mediassa suoraan sata miljoonaa seuraajaa.

Valvontalautakunnan päätös jatkaa Trumpin häätöä Facebookista ja Instagramista ainakin puolella vuodella lyö kapuloita Trumpin rahankeruukoneiston rattaisiin.

Trump leikittelee ajatuksella, että pyrkii vuonna 2024 uudestaan presidentiksi. Päällimmäisenä tavoitteena hänellä kuitenkin on, ainakin toistaiseksi, oman kansanliikkeen pyörittäminen ja sillä rahastaminen.

Se on olennaisesti hankalampaa suosituimpien some-kanavien ulkopuolella.

Trumpin sulku Twitteristä on yhtiön johdon mukaan pysyvä.

Presidentti Donald Trumpin jäähyväispuhe 19. tammikuuta. Pavlo Gonchar/SOPA Images/Shutterstock/All Over Press

Kongressiin loppiaisena hyökänneiden Trumpin kannattajien oikeudenkäynnit käynnistyvät vielä kevään aikana. Monet syytetyistä puolustautuvat toimineensa presidentin yllyttäminä.

Trump ei itse ole syytettynä, mutta oikeudenkäynneillä voi olla ratkaiseva vaikutus siihen, pääseekö hän enää koskaan takaisin suurimpiin sosiaalisiin ympyröihin.

Toisaalta pohdinnassa on laajempi kysymys sananvapaudesta sekä yksityisessä omistuksessa olevien teknojättien vallasta ja vastuusta.

Kööpenhaminassa järjestetään ensi viikolla kansainvälinen demokratia-huippukokous, jonka tausta-aineistoksi teetetty tutkimus kuvastaa kansalaisten ajatuksia. Tutkimuksen mukaan 62 prosenttia yhdysvaltalaisista on sitä mieltä, että teknojätit käyttäytyvät demokratiaa vaarantavalla tavalla. (siirryt toiseen palveluun)

Moni yhdysvaltalainen katsoo, että Facebook, Instgram ja Twitter rajoittavat perustuslain Trumpillekin suomaa sananvapautta. Valvontalautakunta päättää uudelleen syksyllä, onko näin.

