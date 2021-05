Koronavuosi iski lujaa Helsingin vuokra-asuntomarkkinoille, asuntoja vapaana merkittävästi enemmän – "Tällaista tilannetta ei ole ennen nähty"

Vapaiden vuokra-asuntojen määrä on poikkeuksellisen koronavuoden aikana lisääntynyt.

Vuokra-asuntoja on Helsingissä vapaana selvästi tavanomaista enemmän. Helsingin kaupungin asiakkuusjohtajan Mari Randellin mukaan tilannetta selittää se, että esimerkiksi ravintola- ja matkailualalla ei ole ollut työpaikkoja tavanomaiseen tapaan tarjolla.

Koronavuosi näyttää iskeneen lujaa Helsingin vuokra-asuntomarkkinoille. Helsingin kaupungin asiakkuusjohtajan Mari Randellin mukaan vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja on ollut viime aikoina tarjolla merkittävästi enemmän kuin tavallisesti.

Randell sanoo, että viime vuoden aikana vapaana olevien vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä on vähitellen kasvanut ja tällä hetkellä verkossa haettavana on noin 2 000 asuntoa.

– Tällaista tilannetta ei ole ennen nähty Helsingissä, Randell sanoo.

Nuoret liikkuvat ja muuttavat vähemmän

Randellin mukaan tilannetta selittää muun muassa se, että korona on kolhinut rajusti ravintola- ja matkailualaa. Näillä aloilla työskentelee tyypillisesti paljon nuoria ihmisiä.

– 20–30-vuotiaat nuoret asuvat monesti vuokralla. Tällä hetkellä työpaikkoja ei ole entiseen malliin tarjolla, joten nuoret liikkuvat ja muuttavat Helsinkiin vähemmän, Randell selventää.

Toisaalta myös Airbnb-käytössä olleita asuntoja on tullut pitkäaikaiseen vuokrakäyttöön.

Randellin mukaan vapaana on erityisesti vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

– Vastaavaa piikkiä ei ole ollut valtion tukemissa kohtuuhintaisissa Ara-vuokra-asunnoissa, hän sanoo.

Vuokra-asuntojen kysynnän rahoittuminen näyttäisi Randellin mukaan hillinneen myös vuokrien nousua.

– Varmasti asunnoille jatkossakin kysyntää on ja on todella hienoa, että vihdoinkin Helsingissä vuokralaisilla on enemmän vaihtoehtoja.

Helsinkiin on rakenteilla 10 000 uutta asuntoa

Vaikka korona näyttää notkauttaneen vuokra-asuntojen kysyntää, Randell ei usko pidempiaikaiseen pudotukseen.

– Kaupungistuminen jatkuu, omistusasuntojen hinnat ovat jatkaneet kasvuaan ja asuntokauppojakin tehtiin viime vuonna enemmän kuin aiempina vuosina, hän sanoo.

Asuntoasiat olivat esillä Helsingin kaupunginvaltuustossa keskiviikkoiltana. Valtuusto käsitteli asumisen ja maankäytön seurantaraporttia viime vuodelta.

Helsinki on asettanut asuntotuotannolleen kunnianhimoiset tavoitteet. Tämän vuoden tavoite on 7 000 uutta asuntoa. Viiime vuoden osalta vastaava tavoite jopa ylittyi.

– Tätä tuotantoa ei koronakaan rokottanut, Randell sanoo.

