Tuomari kumosi pandemian takia asetetun vuokralaisten häätökiellon Yhdysvalloissa

Häätöjä vastustava mielenosoitus New Yorkissa. Justin Lane / EPA

Tuomarin mukaan liittovaltion laki ei mahdollista häätökieltoa. Viidesosa vuokralaisista oli jättänyt vuokriaan maksamatta tammikuuhun mennessä. Yhdysvalloissa on jo nyt yli puoli miljoonaa koditonta.

Yhdysvalloissa liitovaltion tuomari Dabney Friedrich kumosi keskiviikkona Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n asettaman maan laajuisen kiellon, joka esti vuokranantajia häätämästä vuokralaisia.

Päätös on takaisku vuokralla asuville amerikkalaisille, jotka kärsivät koronaviruspandemiasta taloudellisesti.

Häätökiellon oli määrä raueta kesäkuun lopussa. CDC asetti häätökiellon koronapandemian takia viime syksynä presidentti Donald Trumpin kaudella. Kieltoa on jatkettu sen jälkeen kolmesti, viimeksi maaliskuussa presidentti Joe Bidenin kaudella.

Tuomari Friedrichin mukaan tartuntatautien torjuntaan liittyvä liittovaltion laki Public Health Service Act ei salli häätökieltoa.

CDC ei ole toistaiseksi kommentoinut tuomarin päätöstä uutistoimisto Reutersille. Pohjois-Amerikan kiinteistövälittäjien järjestö NAR piti päätöstä hyvänä.

NAR katsoo, että parempi ratkaisu olisi auttaa taloudellisesti ahtaalle joutuneita vuokralaisia maksamaan vuokransa, veronsa ja laskunsa.

Friedrichin päätös voi tuoda helpotusta vuokranantajille, jotka kamppailevat maksuhaluttomien tai -kyvyttömien vuokralaisten kanssa.

Talouslehti Fortunen (siirryt toiseen palveluun) mukaan vuokranantajien mielestä häätökielto on heille haitallinen, koska he joutuvat maksamaan lainanlyhennyksiä kiinteistöistään, vaikka he eivät saisi perittyä vuokria vuokralaisiltaan.

Valkoisen talon mukaan viidesosa vuokralaisista oli jättänyt vuokriaan maksamatta tammikuuhun mennessä. CDC puolestaan on sanonut, että yli neljä miljoonaa aikuista pelkäsi häätöä, koska heidän vuokranmaksunsa oli myöhässä.

Forbes-lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan Yhdysvalloissa arvioidaan olevan nyt 580 000 koditonta. Heidän määränsä kasvoi viime vuonna kahdella prosentilla.

