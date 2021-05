USA kannattaa koronarokotepatenteista luopumista – WHO kiittelee

Yhdysvallat kannattaa koronarokotteiden patenteista luopumista, jotta rokotteet saadaan laajempaan käyttöön.

Yhdysvallat aikoo käynnistää neuvottelut asiasta Maailman kauppajärjestön WTO:n kanssa.

Yhdysvaltojen kauppaedustajan Katherine Tain mukaan koronapandemian tapainen täysin poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellisia toimia.

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kiitteli Twitterissä Yhdysvaltain päätöstä.

Tedrosin mukaan päätös on vaikustusvaltainen esimerkki Yhdysvaltain hallinnon johtajuudesta taistelussa pandemiaa vastaan.

Puuttuuko sisältö? Ylen artikkeleiden yhteydessä voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkistamalla evästeasetuksesi alta olevasta linkistä voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä Muokkaa evästeasetuksia

Koronaviruspandemia ja pula rokotteista on herättänyt laajan keskustelun lääketeollisuuden immateriaalioikeuksista ja järjestelmän valuvioista. Syy on siinä, että rokotteiden valmistaminen on muutamien lääkeyhtiöiden käsissä. Ne voivat käytännössä päättää, kuka rokotteita valmistaa, ja määritellä hinnan, jolla niitä myydään.

Patentteja säätelevät maiden kansallisen lainsäädännön lisäksi kahdenkeskiset ja kansainväliset sopimukset. Näistä tärkein on Maailman kauppajärjestö WTO:n alainen immateriaalioikeuksia säätelevä TRIPS-sopimus.

Siihen halutaan pandemian ajaksi tehdä muutos. WTO:ssa käsitellään Intian ja Etelä-Afrikan viime vuonna tekemää poikkeuksellista esitystä, jota tukee suuri joukko kehittyviä maita. Maat vaativat, ettei useita sopimuksen kohtia tilapäisesti noudateta koronarokotteiden ja muun muassa koronalääkkeiden sekä niiden valmistuksen osalta. Näin mikä tahansa tuotantoon kykenevä maa voisi alkaa valmistaa esimerkiksi Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotetta ilman yhtiöiden lupaa.

Lue myös:

Rikkaiden ja köyhien maiden rokotustahdin välille on revennyt kuilu, ja osasyynä ovat patentit – professori ennakoi muutoksia keskittyneelle lääkealalle

Koronarokotteista on huutava pula, mutta niitä valmistaa vain harva tehdas – Lääkärijärjestö: Se tapahtui, mistä varoitettiin