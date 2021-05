Asiantuntijoiden mukaan kuntavaaleissa suurimman puolueen paikasta taistellaan viimeiseen saakka

Ylen tuorein kuntavaalimittaus julkaistiin torstaina. Kolme suurinta puoluetta ovat tuoreimman kannatuskyselyn mukaan kokoomus, SDP ja perussuomalaiset.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä kuvailee kärjessä olevien puolueiden asetelmaa kutkuttavaksi ja vertaa sitä kilpailutilanteen loppusuoraan.

– Siellä on kolme kilpailijaa hyvin tasoissa. Yleisön, eli äänestäjien, kannalta tämä on loistava tilanne, koska tällainen lähtöasetelma kohti vaalipäivää tarkoittaa sitä, että puolueiden on ponnisteltava täysillä ja kaikki on ikään kuin vielä auki, Jokisipilä sanoi Ylen aamussa.

Tämä tarkoittaa Jokisipilän mukaan sitä, että vasta vaalikampanjoinnin loppuvaihe ratkaisee, mikä kolmesta kärkipuoleista nousee suurimmaksi kuntavaaleissa.

Kokoomus nousi kärkeen

Jokisipilän mukaan oppositiopuolueen kokoomuksen menestystä tuoreimmassa mittauksessa voi pitää yllättävänä siihen nähden, kuinka kriittistä keskustelua puolueen ympärillä on käyty esimerkiksi sen päätöksestä äänestää tyhjää EU:n elvytyspaketista.

– Vaikuttaa siltä, että se ei mittauksessa näy, vaikka mittausajan perusteella se olisi voinut näkyä, Jokisipilä toteaa.

Kokoomuksella on tällä hetkellä 20,2 prosentin kannatus. Valtio-opin emeritusprofessorin Heikki Paloheimon mukaan kokoomus on hyvin usein aiemmissakin vaaleissa kirinnyt vaalitaistelun loppumetreillä.

– Huhtikuun mittaus ennakoi, että näin saattaa käydä nytkin, Paloheimo sanoi Ylen ykkösaamussa.

Jokisipilän mukaan kokoomuksen suosiota selittää, se, että kuntavaalien alla puolueen sisällä on onnistuttu sekä saamaan vaaliehdokkaita että lujittamaan puolueen henkeä huomattavasti paremmin kuin vuoden 2019 eduskuntavaaleissa, jolloin kokoomuksen kannatuskäyrä laski (siirryt toiseen palveluun)vaalien loppukirin aikana.

Jokisipilän mukaan tämä kertoo siitä, että puolue selvästikin tähtää kuntavaalien voittajaksi, vaikka monissa asioissa se on edelleen jakaantunut.

Oppositiopuolueiden kannatuksen nousua kuitenkin todennäköisesti tukee hallituksen puoliväliriihen ja sitä edeltänyt riitaisuus monissa kysymyksissä.

Perussuomalaiset voivat tehdä jytkyn

Markku Jokisipilän mukaan myös perussuomalaiset voivat hyötyä hallituksen riitelystä kehysriihen tiimoilta. Myös kokoomuksen eripura elvytyspaketista voi olla hyödyksi perussuomalaisille, joka on kevään puoliväliriihen aikana ollut mediassa esillä vain vähän.

Lisäksi kuntavaalien maantieteellinen kannatusrakenne vaikuttaa asiantuntijoiden mukaan merkittävästi vaalien lopputulokseen.

Tuoreimman mittauksen mukaan isoissa kaupungeissa suosittu vihreät on menettänyt asemiaan, mutta perinteisesti maakunnissa suosittu keskusta heikkeni kaikista puolueista eniten. Perussuomalaisille tämä tarkoittaa sitä, että puolue voi lisätä kannatusta sekä etelän kasvavissa taajamissa, että periferia-alueilla, joissa keskusta on menettänyt kannatustaan.

– Perussuomalaisilla on erittäin hyvä asema, sillä sen kannatus on alueellisesti tasaisempaa kuin millään muulla puolueella. Sillä on myös ehdokkaita avarasti maan eri puolilla. Alueellinen tasaisuus antaa potentiaalia kannatuksen kasvattamiselle eri tavalla kuin niillä puolueilla, jotka ovat painottuneet alueellisesti.

Kuntavaalit järjestetään kesäkuussa. Ylen Aamun haastattelemien asiantuntijoiden mukaan on havaittavissa, että perussuomalaisten puolue on vahvistanut asemiaan. Esimerkiksi sen ehdokasmäärissä sekä puolueen jäsenmäärässä on ollut kasvua.

Lisäksi perussuomalaiset ovat mittausten perusteella ainoa puolue, jonka kannatuksessa on havaittavissa selvää kasvua vuoden 2019 eduskuntavaaleihin verrattuna. Torstaina julkaistussa mittauksessa puolueen kannatus oli 18,2 prosenttia. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa perussuomalaisten kannatus oli 16,3 prosenttia.

Paloheimon mukaan näyttää käyvän niin, että perussuomalaiset hakevat nyt samalaista jytkyä kuin vuoden 2011 eduskuntavaalien aikana, jolloin puolue ylsi jättimäiseen vaalivoitton. Paloheimon mukaan on kuitenkin epäselvää, miksi perussuomalaisten jytky toteutuisi vasta 10 vuoden viiveellä kuntavaaleissa.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä sanoo, että perussuomalaisten kannatus on perinteisesti ollut eduskuntavaaleissa suurta, mutta kuntavaaleissa puolueen merkitys on ollut mitätön. Perussuomalaisten kannatus näyttää kuitenkin nyt kasvavan nimenomaan kuntavaaleissa.

Jokisipilä ennakoi, että vuoden 2021 kuntavaaleissa nähdään ehkä jopa eräänlaista "demokraattista revanssia", jossa taittuisi jo pitkään jatkunut äänestysaktiivisuuden lasku.

– Kuntavaaleissa perussuomalaiset ovat olleet tähän asti pieni puolue, mutta nyt ne ovat tulleet ryminällä kilpailuun jopa suurimman puolueen paikasta.

