Kun Redrama kertoi borrelioosistaan, oli seurauksena avunpyyntöjen tulva: "Tämä on väliinputoajatauti, johon kaikki lääkäritkään eivät usko"

Redrama, oikealta nimeltään Lasse Mellberg, on yksi 2000-luvun alun menestyneimpiä suomalaisia rap-muusikoita. Viime vuosina musiikin tekeminen on ollut tauolla. Yhtenä syynä siihen on ollut pitkään jatkunut sairastelukierre, jolle ei ensin löydetty syytä.

Lopulta oireiden syyksi paljastui borrelioosi, puutiaisen levittämä bakteeri-infektio, jota hoidetaan antibiooteilla.

– Sain diagnoosin vuoden 2018 syksyllä, mutta on vaikea sanoa, milloin minun oireeni alkoivat, koska minulla alkoi kaikenlaisten oireiden kierre jo vuoden 2016 lopulla. Nyt jälkeenpäin uskon, että se oli jo sitä. Terveeksi tulin tammi-helmikuun vaihteessa 2020.

Borrelioosi-diagnoosin saaminen kesti Mellbergin mukaan pitkään.

– Borrelia-testitkin tulivat useamman kerran takaisin negatiivisina, kun olin juossut jo monta vuotta lääkäreillä. Oli hyvä kausia ja huonoja kausia, mutta minulla oli tunne, että jokin oli väärin, mitä ei ollut löydetty.

Vuonna 2018 Mellberg sai saksalaisesta laboratoriosta testituloksen, jonka mukaan hänellä oli sekä borrelia- että muitakin infektioita.

Vuosi sitten muusikko kertoi sairastumisestaan Instagramissa. Seurauksena oli kyselyjen ja avunpyyntöjen tulva, johon hän halusi vastata nyt Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa.

– Kiitos kaikille, jotka ovat laittaneet minulle viestejä. Olen saanut ihmiseltä hirveän määrän viestejä, joissa kysytään voinko auttaa, ja mikä auttoi minua. Mutta en pysty neuvomaan: tauti on vaikea ja minä en ole lääkäri. Minun kokemukseni mukaan se on väliinputoajatauti. Kaikille eivät toimi samat hoidot, ja on myös lääkäreitä, jotka eivät usko kroonistuneeseen borrelioosiin.

Mellbergille kävi hänen kertomansa mukaan hyvin. Hän sai hoitoa, jonka jälkeen borrelioosioireet loppuivat vuoden 2020 alussa.

– Tulin loppupeleissä sataprosenttisen terveeksi. Nyt olen ollut täysin terve siitä jo yli vuoden.

