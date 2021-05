Myös Yle tarkastaa tosi-tv-ohjelmiensa sopimukset – Au pairit -tuottajalta suorat sanat: "Meidät on laitettu väärään seuraan"

Au pairit on Ylen kanavilla näytettävää tosi-tv:tä. Ohjelmassa seurataan tavallisia suomalaisnuoria, jotka lähtevät maailmalle au paireiksi. Ohjelman takana on tuotantoyhtiö Aito Media, jolta Yle ostaa ohjelman esitysoikeudet.

Au pairit oli mukana juttusarjassa, jossa Yle paljasti tosi-tv-osallistujien ja tuotantoyhtiöiden välisiä kyseenalaisia sopimuksia ja käytäntöjä.

Au paireja syytettiin siitä, että osallistujia on päätynyt perheisiin, joissa lapsia on kohdeltu väkivaltaisesti. Lisäksi Yle kertoi, että tuotantoyhtiö on hankkinut osallistujille alkoholia, vaikka he olivat paikallisen lain mukaan alaikäisiä.

Kaksi muuta jutussa esiin nostettua realitytuotantoa ovat Big Brother ja Temptation Island Suomi. Uutinen on viikon suurimpia puheenaiheita.

Helsingin Sanomat kertoi (siirryt toiseen palveluun) aiemmin tällä viikolla, että Nelonen käy läpi tosi-tv-ohjelmiin osallistuneiden huonon kohtelun. Myös Yle tarkastaa näyttämiensä ohjelmien vastuullisuuden.

Tosi-tv voi olla vaikka ja mitä, kunhan se ei ole uutisia, urheilua tai fiktiota. Alalla karsastetaan sanaa tosi-tv – mieluiten puhutaan ei-fiktiosta. Silja Viitala / Yle

Au pairit on Ylelle räätälöity formaatti

Ylen puolelta Au pairit -ohjelman vastaavana tuottajana työskentelevä Nina Stenros ei sulata sitä, että ohjelma on yksi esimerkkitapauksista, kun puhutaan kyseenalaisista tosi-tv-sopimuksista ja sen myötä laajemmin tuotantojen eettisyydestä.

Hänen mukaansa jo lähtökohta on pielessä. Big Brother ja Temptation Island Suomi perustuvat kansainvälisiin formaatteihin, jolloin jo itse formaatti sanelee ehtoja. Käytössä voi olla jopa formaatille räätälöityjä sopimuspohjia. Ohjelmaformaatti on toistettavissa oleva konsepti, jonka ostaja maksaa oikeudesta tehdä ohjelmaa.

Au pairit on sen sijaan Ylelle erikseen kehitetty ohjelmaformaatti, jonka vastuullisuuskysymyksiä on Stenrosin mukaan pohdittu pitkin matkaa. Ohjelman ensimmäinen kausi julkaistiin vuonna 2014, ja Stenros on ollut tehtävässään kuusi vuotta.

– Olemme kaiken aikaa kehittäneet keinoja estää juuri sitä, mistä meitä nyt ikään kuin syytetään. Tuotanto kirjoittaa esimerkiksi paikan päältä kuvauspäiväkirjaa, jotta voimme seurata ja reagoida nopeasti eli kantaa vastuuta ohjelmaan osallistuvista.

Sopimussakko jätetty perimättä, vaikka olisi ollut syytä

Ylen jutussa yksityisoikeuteen erikoistunut emeritusprofessori Niklas Bruun arvioi Au pairien sopimuksen kolmikon kevyimmäksi, muttei ongelmattomaksi. Hän kiinnittää huomiota kohtaan, jossa tuotantoyhtiön kanssa käydyt keskustelut määrätään salassapidettäviksi määrittelemättömäksi ajaksi. Bruun tulkitsee sen ikuiseksi puhekielloksi. Jutussa kerrotaan, että ehdon rikkomisesta seuraa 15 000 euron sopimussakko, eikä siinä yksilöity, minkä kauden sopimuksesta oli kyse.

Stenros sanoo, että viime keväänä julkaistun tuotantokauden kohdalla sopimussakko oli 5 000 euroa. Salassapitovelvollisuuden tarkoitus on Stenrosin mukaan turvata liikesalaisuudet.

– Ohjelman tapahtumat ja kaikki siihen liittyvä on julkista heti, kun jakso on julkaistu.

Au pairien kohdemaa on usein yksi jännitettävistä asioista ennen uuden tuotantokauden julkaisua. Koronavuosi teki linjaukseen poikkeuksen. Ensi viikolla julkaistavalla uudella kaudella au pairit seikkailevat Irlannissa. Yle

Sopimussakko on Stenrosin mukaan olemassa erityisesti siksi, etteivät au pairit epähuomiossa paljastaisi ohjelmasta yksityiskohtia ennen aikojaan. Niihin voi lukeutua esimerkiksi maa, johon au pairit kullakin kaudella matkustavat. Se on katsojien jännityksen aihe julkaisuun saakka.

– Pari kertaa on käynyt niin, että osallistuja on kaikesta huolimatta kertonut etukäteen sellaista, mitä ei saa kertoa. Siitä huolimatta sakkoa ei ole koskaan peritty.

Stenros tähdentää, että vanhatkin au pairit ovat osa ohjelmaan osallistuneiden yhteisöä. Heihin pidetään yhteyttä.

– Olemme aina päähenkilöidemme puolella. Käsittääkseni kenellekään ei ole jäänyt mitään suurempaa hampaan koloon.

Kokonaisuutena sopimusten tarkastelu julkisuudessa on Stenrosin mielestä hyvä asia.

– Tuotantoyhtiöitä edustava järjestö APFI voisi ottaa pallosta kopin. Siellä on paljon maastoa, johon olisi syytä tarttua, ja jota pitäisi käydä läpi. Se olisi kaikkien tuotantoyhtiöiden yhteinen etu.

Yle tarkastaa sopimukset ja vastuullisuuden

Ylen sisältöhankinnan päällikkö Tarmo Kivikallio kertoo, että Yle aikoo kuluneen viikon uutisten myötä tarkastaa realityohjelmiensa eettisen perustan. Osa Ylen näyttämistä ohjelmista ei ole Ylen tekemiä, vaan ne on ostettu tuotantoyhtiöiltä. Kivikallion mukaan myös tuotantoyhtiöiden on sisäistettävä julkisen palvelun arvomaailma, kun ne tekevät ohjelmaa Ylelle.

Opettelua on Kivikallion mukaan ollut matkan varrella puolin ja toisin, ja joskus käytäntö on osoittanut, että muutoksille on tarvetta.

– Nyt läpivalaisemme sopimukset ja tarkastamme, että tilaamamme ohjelmat ovat vastuullisella pohjalla.

– Ylelle ohjelmia tekeviä tuotantoyhtiöitä sitoo tulevaisuudessa sosiaalisen vastuun lisäksi ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun linjaukset, Kivikallio huomauttaa.

Aikataulu on rivakka. Palaveri aiheesta järjestetään jo ensi viikolla.

Ylelle ohjelmia tekevien tuotantoyhtiöiden on sisäistettävä julkisen palvelun arvomaailma. Berislav Jurišić / Yle

Keinotodellisuus vastaan eletty elämä

Tosi-tv on sitä, että lahjakkaat laulajat kilpailevat toisiaan vastaan jatkoon pääsystä ja levytyssopimuksesta. Tosi-tv on toisaalta sitä, että joukko ihmisiä viedään eräolosuhteisiin suorittamaan tehtäviä ja kilpailemaan toisiaan vastaan.

Ohjelmia on kirjaimellisesti laidasta laitaan. Tosi-tv voi olla vaikka ja mitä, kunhan se ei ole uutisia, urheilua tai fiktiota. Alalla karsastetaan sanaa tosi-tv – mieluiten puhutaan ei-fiktiosta.

Se on Stenrosin mielestä oleellinen asia nyt käytävässä keskustelussa.

Siinä missä Temptation Island Suomi ja Big Brother ovat käytännössä viihdettä luovia keinotodellisuuksia, Au pairit dokumentoi elettyä elämää. Sitä ei tuotanto voi Stenrosin mukaan hallita esimerkiksi kuljettamalla tapahtumaketjuja.

– Meidät on laitettu väärään seuraan. Päähenkilömme menevät perheisiin, joiden elämä menee niin kuin menee. Suhde au paireihin kehittyy niin kuin kehittyy.

Tavallisiin au paireihin verrattuna ohjelmaan osallistuvilla on paikan päällä mukana suomalainen ohjaaja ja paikallinen fikseri eli asioiden hoitaja, Stenros huomauttaa.

– He eivät kohtaa eteen osuvia tilanteita yksin, kuten tavalliset au pairit.

Stenrosin mukaan myös osallistujien valinta on au pairien kohdalla tiukka. Hän on itse mukana prosessissa.

– Sanoisin niin, ettei ole eduksi, jos on ollut Temppareissa tai pyrkinyt sinne ja tänne. Emme ota mukaan sellaisia, jotka janoavat julkisuutta. Kaikki tällaisia sarjoja tekevät tuntevat porukan, joka hakee kaikkiin ohjelmiin.

Lamposaari Sotkamossa oli Temptation Island Suomen viimeisimmän tuotantokauden kuvauspaikka. Tavallaan saaresta tuli osa keinotodellisuutta. Timo Sihvonen / Yle

Itsenäistymisen kuvaus

Realitysarjat ovat osa Ylen ohjelmistoa Stenrosin mukaan siksi, että julkisen palvelun tehtävä on pysyä ajassa kiinni. Dokumentaarinen seurantareality on tämän päivän tapa kuvata muun muassa aikuistumista.

– Au pairit on itsenäistymisen kuvaus. Se on kehityskaari, jonka aikana nuori pohtii, kuka minä olen, ja mitä ajattelen.

