Tulivuori purkautunut Islannissa pian kaksi kuukautta – katso video, kuinka turistimagneetti sylkee nyt laavaa

Fagradalsfjallin purkaus Reykjanesin niemimaalla on jatkunut maaliskuusta lähtien. Rauhallinen purkaus kiihtyi viime viikonloppuna. Asiantuntijoiden mukaan purkaus voi jatkua vielä kuukausia.

Islannin lounaisosassa maaliskuun 19. päivä alkanut tulivuorenpurkaus jatkuu edelleen. Reykjanesin niemimaalla sijaitsevan Fagradalsfjallin purkaus kiihtyi viime viikonloppuna.

Islannin yleisradioyhtiön RÚV:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan laavaa syöksyi lauantaina jopa 300 metrin korkeuteen.

Laavaryöpsähdykset ovat näkyneet selvästi pääkaupunki Reykjavikiin saakka. Maanantaiaamuna alueella rekisteröitiin myös maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 3,2.

Tätä ennen tulivuori oli purkautunut rauhalliseen tahtiin viikkojen ajan.

– Voisi väittää, että se käyttäytyy nyt normaalisti. Se on aiemmin ollut epätavallinen. On melko epätavallista, että se on valunut ja ryöpynnyt tasaisesti pian kaksi kuukautta, sanoo tulivuoritutkija Ármann Höskuldsson RÚV:n haastattelussa.

Benjamin Suomela / Yle

Höskuldsson arvioi, että purkauksen kiihtymisen syynä saattaa olla kaasujen lisääntynyt määrä yhdistettynä kraatteriin syntyneisiin ahtaumiin tai tukoksiin sekä todennäköisesti lisääntyneeseen veden määrään magmassa.

Perhe todisti purkauksen kiihtymisen lähietäisyydeltä

Tulivuorialueella purkauksen kiihtymisen aikaan lauantaina vierailulla ollut Sólný Ingibjörg Pálsdóttir kertoo RÚV:lle lähteneensä perheineen juuri palaamaan kohti kotia, kun hän havaitsi jonkin muuttuneen. Purkaus lähes pysähtyi hetkeksi ennen kuin se purskahti äkkiä uusiin korkeuksiin.

Voit katsoa hänen purkaushetkellä kuvaamansa videon RÚV:n sivulta (siirryt toiseen palveluun).

Asiantuntijat arvioivat, että purkaus Fagradalsfjallin alueella saattaa jatkua vielä kuukausia.

Geldingadalirin laaksossa lähellä Reykjavikia sijaitseva purkautuva tulivuori on houkutellut maaliskuusta lähtien paikalle paljon uteliaita ihmisiä.

RÚV:n mukaan purkaus heitti viikonloppuna jopa kolmesenttisiä laavapaakkuja paikalle kerääntyneiden ihmisten niskaan. Kenenkään ei kuitenkaan kerrota saaneen vammoja.

