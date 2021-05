Nuoret kokoontuivat illanviettoihin kiellosta huolimatta – yksi kuva näyttää, miten tauti levisi ja 30 sairastui koronaan

Tarina alkaa viime helmikuusta, tarkalleen 25.2.2021. Tuolloin henkilö, josta tässä tarinassa käytetään nimeä Tuisku T., oli sairastunut koronaan.

Alussa hän oli oireeton, eikä tiennyt sairastavansa tautia. Siksi hän ei myöskään olettanut levittävänsä sitä. Koronatestissä hän kävi vasta viikon kuluttua.

Seuraavaksi kuvattu tapahtumaketju on todellinen, mutta yksityiskohtia on muutettu henkilöiden yksityisyyden suojan varmistamiseksi. Päähenkilöstä käytetään tässä toimituksen keksimää, sukupuolineutraalia nimeä Tuisku T.

25.2.2021

Tuisku T. on oireeton, eikä vielä tiedä sairastavansa koronaa. Hän tapaa ystävän, joka saa Tuisku T:ltä tartunnan ensimmäisenä.

Tuisku T. on lisäksi tekemisissä lähipiirinsä kanssa. Näistä kolme todetaan myöhemmin koronapositiivisiksi.

Samana iltana Tuisku T. osallistuu illanviettoon, jossa on noin 12 henkilöä.

Heistä seitsemän henkilöä saa myöhemmin tietää saaneensa tartunnan. Nämä seitsemän tartunnan saanutta tapaavat yhteensä 42 ihmistä, joista sairastui neljä.

26.2.2021

Tuisku T. osallistuu tapaamiseen, jossa on mukana noin 10 henkilöä. Samassa tilaisuudessa on myös eräs toinen henkilö edellisillan tapaamisesta.

Kymmenestä henkilöstä yksi saa tartunnan. Hän altistaa myöhemmin kaksi henkilöä.

27.2.2021

Tuisku T:ltä tartunnan saanut ihminen on oireeton. Nyt hän puolestaan on illanvietossa, jossa on mukana noin 14 henkilöä. Näistä kuusi saa tartunnan. Ennen kuin tartunta heille selviää, ehtivät he tapaamaan 34 eri ihmistä, mistä lopulta seurasi yhdeksän henkilön sairastuminen.

Samana päivänä Tuisku T. saa flunssan kaltaisia oireita. Hän ei kuitenkaan vielä hakeudu koronatestiin.

3.3.2021

Tuisku T. menee koronatestiin.

4.3.2021

Tuisku T. saa positiivisen testituloksen.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsote alkaa jäljittää tartuntaketjua.

18.3.2021

Tuisku T. aloittamasta tartuntaketjusta on ilmennyt kaikkiaan noin 30 koronaan sairastumista. Altistuneita on yli 100. Karanteeniin on määrätty pelkästään Kymenlaaksossa 124 ihmistä ja koronatestejä otettu yli 250 kappaletta. Tauti on levinnyt Kymenlaaksosta myös kolmen muun sairaanhoitopiirin alueelle.

Tartuntaketjun jäljitykseen tarvittiin noin 10 henkilön työpanos. Pyry Sarkiola / Yle

Sairastunut tartuttaa jo ennen ensimmäisiä oireitaan

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsoten hygieniahoitaja Tutta Marttinen oli yksi tartuntaketjun selvittäjistä. Kaikkiaan heitä oli kymmenkunta.

Nopeasti selvisi, että ensimmäisellä sairastuneella on koronaviruksen herkästi leviävää brittimuunnosta. Sairastuneita tulisi ilmeisesti lisää. Ketju piti saada poikki. Kaikille positiivisille tapauksille tehdään tartunnanjäljitys.

Kun Tuisku T:n positiivinen koronatulos varmistui 4.3.2021, alettiin selvittää, keitä hän on tavannut ja milloin.

Tuisku T. kertoi, että ensimmäiset oireet olivat tulleet 27.2.2021.

– Jäljitystyö piti aloittaa ajasta, joka on kaksi päivää ennen ensioireita. Sairastunut on tartuttava jo 48 tuntia ennen ensimmäisiä oireita, kertoo Kymsoten hygieniahoitaja Tutta Marttinen.

Miettimisaika auttaa muistamaan

Aikaa ensioireista oli siis kulunut reilu viikko ennen kuin jäljitys vasta pääsi alkuun. Hygieniahoitaja Tutta Marttinen tietää, että ihmiselle ei ole helppoa muistella, keitä on reilun viikon aikana tavannut.

Siksi tartunnan saaneille ja altistuneille annetaan usein rauhallista miettimisaikaa.

– Sanon ihmiselle vaikka, että soitan kahden tunnin kuluttua uudelleen. Mieti sinä aikana, missä liikuit ja keitä tapasit. Usein ihmiset sitten parin tunnin jälkeen muistavatkin, sanoo Marttinen.

Koronatestejä otettiin tässä yhdessä Kymenlaakson tapauksessa noin 250 kappaletta. Kuvan testauspiste ei liity tapaukseen. Silja Viitala / Yle

Kun ihminen saa positiivisen testituloksen, hänelle ilmoitetaan siitä aina puhelimitse. Tuolloin on Marttisen mukaan oltava erityisen armelias sairastunutta kohtaan.

– Siinä hoidetaan samalla sitä positiivisen tuloksen saanut ihmistä ja kysellään hänen vointiaan. Vasta sen jälkeen ryhdytään pohtimaan, mistä tauti olisi hänelle voinut tulla ja keneen hän olisi voinut sen tartuttaa.

Ensimmäinen puhelu kestää helposti puolesta tunnista tuntiin.

– Yleensä asia ei yhdellä puhelulla hoidu, sanoo Marttinen.

Levisi tuntemattomiin

Tuisku T. kertoi, että hänen oireensa alkoivat vasta ensimmäisen illanvieton jälkeen.

Tartuntapaikkoina olivat olleet yhteiset illanvietot ja oleilu lähipiirin kanssa. Yksi tartunnoista oli tapahtunut kuntosalilla. Illanvietoissa maskit olivat jääneet pukematta ylle, eivätkä turvavälitkään olleet kohdillaan.

Yhteisten tuttujen kautta tauti levisi alkuperäiselle Tuisku T:lle tuntemattomiinkin ihmisiin. Marttinen kertoo, että suurin osa tartunnan saaneista oli nuoria aikuisia. Sen sijaan lähipiirissä oli vanhempiakin ihmisiä.

Lue lisää: Yli 50 tartuntaa viikonloppuna – Illanistujaisia ei saada kuriin Kymenlaaksossa

Kaikilla tartunnan saaneilla ei ollut edes oireita, mikä entisestään joudutti viruksen leviämistä – ihmiset kun eivät olettaneet olevansa sairaita.

Hygieniahoitaja Tutta Marttinen muistuttaa, että käsihygieniasta tulee edelleen pitää hyvää huolta. Satu Krautsuk / Yle

Noin 30 sairastuneesta suurin osa sairasti taudin lievänä. Kuitenkin taudin saaneista osalla tauti oli vaikeampi, ja heitä joutui myös sairaalahoitoon.

Sairastamisen ja karaanteenien takia eräillä jäivät pääsykokeet ja ylioppilaskirjoitukset välistä, mikä johti opintojen viivästymiseen. Karanteeniin ja eristykseen määrätyt joutuivat jäämään pois töistä.

Jos ketjua ei olisi saatu poikki ajoissa, sairastuneiden määrä olisi hygieniahoitaja Tutta Marttisen mukaan ollut huomattavasti isompi.

Kokoontumisia on syytä välttää edelleen

Kymsoten henkilökunta joutui tekemään ison työn kaikkien tartuntaketjussa mukana olleiden tavoittamiseksi. Mukana tässä operaatiossa oli kymmenkunta työntekijää.

Vaikka ihmisissä alkaa olla koronarajoitusväsymystä ja kaunis kevät houkuttelisi luokseen, hygieniahoitaja Tutta Marttinen toivoo ihmisten välttävän kokoontumisia edelleen. Niissä piilee paljon riskejä alkaen siitä, että joku sairastuu ja levittää sitä muihin tai että koko porukka määrätään karanteeniin.

– Monet sairastuneet ihmiset, joita olen haastatellut, ovat sanoneet, että heillä ei ollut kokoontumisen aikaan oireita. He siis tuudittautuivat siihen, että kun ei ole oireita, voi kokoontua. Kuitenkin pitäisi ajatella niin, että tauti voi olla itämässä, ja voit olla tartuttava.

