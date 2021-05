Suomen korkein ilmaantuvuusluku on nyt Päijät-Hämeessä – katso suorana kello 11.30, kun asiantuntijat selittävät tilannetta

Valtasosa tartunnoista on Lahdessa. Viime viikkoina erityisesti alle 10-vuotiaiden osuus tartunnoista on kasvanut. Päijät-Hämeessä koronan ilmaantuvuusluku on pysyttelee sitkeästi yli sadan.