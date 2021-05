Kimolan kanava avautui – viime kesän kaahailuongelmasta pyritään nyt eroon liikennemerkeillä

Viileä sää jätti suuren osan veneilijöistä kotiin Kimolan kanavan kauden avauspäivänä. Veneilijöitä varten kanavassa on lisätty opastavien liikennemerkkien määrää. Tällä tavoin koetetaan hillitä kanavassa viime kesänä havaittuja ylinopeuksia.

Kimolan kanava on avautunut veneilijöiden käyttöön perjantaina. Kolmen lämpöasteen koleus ei pelottanut Mikko Lehtisen kipparoimaa venekuntaa. Alus oli ensimmäinen, joka lipui Kimolan kanavan sulun lävitse tänä keväänä. Lehtiselle kanava oli tuttu jo viime vuodelta.

– Nyt ei jännittänyt niin paljoa. Tämä on todella helppo kanava ajaa. Sulkuporttien sisälle oli merkattu metrit, joista pystyi katsomaan kuinka paljon vesi nousee ja laskee sulussa. Se oli kiva uudistus viime vuoteen, sanoo Lehtinen.

Tulevalla veneilykaudella kanavasululla uskotaan rikkoutuvan 1000 sulutuksen raja. Tämä voisi arvion mukaan tarkoittaa sitä, että sulun ohittaa kesän aikana 3000–4000 venekuntaa.

– Me emme ole laittaneet virallista kävijätavoitetta. Vahva usko on, että tuhannen sulutuksen yli mennään ensi kesänä. Tämä kiinnostaa edelleen ihmisiä, koska tämä on yhä uusi veneilyreitti monelle, sanoo Kouvolan kaupungin matkailupäällikkö Raija Sierman.

Mikko Lehtisen kipparoiman venekunta oli ensimmäinen Kimolan kanavan sululla tänä keväänä. Antro Valo / Yle

Uusia liikennemerkkejä

Viime kesänä Kimolan kanava kiinnosti kulkijoita. 5,5 kilometriä pitkä veneilyreitti saatiin auki elokuun alussa. Viime vuonna sulutuksia tehtiin noin 800.

Suurten liikennemäärien johdosta ohjaavien liikennemerkkien määrää on kanavassa lisätty täksi kesäksi, jotta kaikille Kimolan kanavassa veneileville olisi selvää, kuinka kanavassa ja sulussa käyttäydytään.

Viime kesänä kanavassa liikkuvat raportoivat poliisille kanssa veneilijöiden ylinopeuksista.

– Uusilla merkeillä on tarkoitus parantaa veneilijöiden turvallisuutta kanavassa. Uudet merkit ovat ohjausmerkkejä ja nopeusrajoitusmerkkejä, sanoo Raija Sierman.

Veneilijä Mikko Lehtisen mukaan kanavatunnelin jälkeen voisi vielä olla nopeudesta kertova liikennemerkki.

– Ei se haittaisi. Merkki muistuttaisi, että tässä on nopeusrajoitus 9 kilometriä tunnissa ja aallontekeminen kiellettyä. Opasteet ovat muuten parantuneet, sanoo Lehtinen.

M/S Pyhäjärvi ajoi Kimolan kanavassa jo viime elokuussa. Arkistokuva. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Risteilijöiden määrä nousee kanavassa

Kimolan kanavan läpi kulkee tänä vuonna kolme isoa risteilyalusta. Ensimmäiset risteilyt kanavan läpi alkavat toukokuun puolivälissä. Kovin sesonki on keskikesällä.

Kanavassa kulkevat risteilijät ovat M/S Kavaljeeri, M/S Pyhäjärvi ja uutena tulokkaana kulkemisen aloittaa M/S Suomen Suvi. Näiden lisäksi Virtakiven sauna-kahvilasta Kimolan kanavaan liikennöi pienempi tilausalus.

Myös Kavaljeeri liikennöi Kouvolan Virtakiven sauna-kahvilalta. Se ajaa Iitin Vuolenkoskelle ja takaisin.

– Odotukset tulevalle risteilykaudelle ovat korkealla. Kanavan uutuus houkuttaa risteilijöitä varmasti tänä kesänä. Buumista on enteitä. Ensimmäiset varaukset tulivat heti, kun koronarajoitukset helpottuivat, sanoo risteilytoimintaan viime syksynä mukaan lähtenyt Virtakiven sauna-kahvilan yrittäjä Eija Parkkinen.

Pyhäjärvi-alus ajaa Heinolasta ja Vuolenkoskelta Kimolan kanavalle. Suomen Suvi liikennöin Kouvolan Virtakiven ja Heinolan väliä.

