Oulun tenoripoliisi sanoi pride-kulkuetta myötähäpeää aiheuttavaksi friikkisirkukseksi, nyt somekirjoituksesta tehtiin rikosilmoitus

Oululaisen poliisin, laulajanakin tunnetun Petrus Schroderuksen somekirjoituksista on tehty rikosilmoitus.

Sen on tehnyt sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiaa ajava Oulu Pride ry. Yhdistyksen mukaan Schroderuksen julkaisema Facebook-kommentti loukkaa pride-väkeä, kun tapahtumaa kuvaillaan myötähäpeää aiheuttavaksi friikkisirkukseksi, jonka osallistujilla ei ole käytöstapoja eikä käsitystä siveellisyydestä. Julkaisu ei enää ole nähtävillä Schroderuksen Facebook-tilillä, mutta se kiertää edelleen sosiaalisessa mediassa.

Pohjois-Suomen syyttäjävirastosta aluesyyttäjä Jane Iisakka kertoo Ylelle, että hänellä on esiselvityksessä Schroderuksesta tehty rikosilmoitus. Syyttäjän mukaan kyseessä on vanha somepäivitys, mutta esiselvityksessä selviää tarkempi julkaisuajankohta.

Schroderuksen itsensä mukaan hän on kirjoittanut julkaisut vuonna 2018.

Rikosnimikkeestä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Se selviää, jos asia etenee syyttäjällä esitutkintaan.

Iisakka toteaa, että myös useat yksityiset henkilöt ovat tehneet Oulun poliisille kanteluita Schroderuksen somekirjoituksista.

Samaisessa esiselvityksessä tulee käsittelyyn myös Schroderuksesta talvella tehdyt kantelut, jotka koskevat hänen mukanaoloa aborttia vastustavassa kansalaisaloitteessa (siirryt toiseen palveluun) (Kaleva).

Esiselvitys valmistunee juhannukseen mennessä.

Petrus Schroderus ei katso, että olisi kiihottanut kommentillaan ketään. Hän kertoo seisovansa kommenttinsa takana edelleen, mutta myöntää, että on puhunut rumasti.

– En ole arvostellut yksittäisiä ihmisiä. Arvostelin toimintatapaa, sitä miten ihmiset käyttäytyvät kulkueessa.

Oulun poliisi: kommentit eivät edusta poliisin linjaa

Oulun poliisilaitos ei aio ainakaan vielä puuttua Schroderuksen somekirjoituksiin. Oulun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta sanoo, että poliisilaitos ei voi ottaa kantaa toisen viranomaisen vastuulla olevaan keskeneräiseen asiaan.

Jatkotoimenpiteet Schroderuksen suhteen riippuvat Karnarannan mukaan siitä, mihin rikosilmoitukset johtavat.

– Sen jälkeen katsomme työnantajan näkökulmasta, miten suhtaudumme häneen poliisimiehenä.

Poliisihallitus on Karnarannan mukaan ohjeistanut poliisin toimintaa sosiaalisessa mediassa. Lähtökohta on se, että poliisilla on yksityishenkilönä perusoikeudenmukainen sananvapaus ja laillisuuden rajoissa tapahtuva kommentointi on sallittua.

– Mutta poliisin on virassaan ja yksityiselämässään käyttäydyttävä niin, ettei hän vaaranna kansalaisten luottamusta.

Karnaranta korostaa, että Schroderuksen kommentit sosiaaliseen mediaan on tehty yksityishenkilönä.

– Meillä ei poliisilaitoksena ole mitään kosketuspintaa tähän asiaan, Schroderuksen kommentointiin eikä hänen lausumansa millään tavalla edusta Oulun poliisilaitoksen linjaa. Poliisi suhtautuu puolueettomasti kaikkiin riippumatta ihmisen uskonnollisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

