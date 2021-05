Hassisen kone -yhtyeen manageri iski silmänsä 97-vuotiaaseen kunnantaloon Pyhtäällä – kunnan väki muutti pois ja nyt siitä tulee kulttuurin koti

Tässä se on, pian valmis Pyhtään kulttuuritalo. Hirsinen talo on rakennettu vuonna 1924.

Pyhtään vanha kunnantalo ostettiin noin puoli vuotta sitten. Talo saa uuden elämän kulttuuritalona, jonka kellariin rakennetaan äänitysstudio ja yläkertaan asettuvat taiteilijat työskentelemään. Koko projektin taustalla on joukko, jolla on rutkasti kokemusta tapahtuma-alalta.

200 loisteputkilamppua, tapetit, ovet ja sisustus. Ne on pian laitettu uusiksi Pyhtään entisessä kunnantalossa, josta on kuoriutumassa kunnan kulttuurin kehto. Pyhtään kulttuuritalo oy:n tilojen on määrä olla valmiit kesäkuun alkuun mennessä.

Pyhtään kunnantalo jäi tyhjilleen viime vuoden alussa, kun virasto muutti uusiin tiloihin Huutjärven rannalle rakennettuun kerrostaloon.

Puolisen vuotta sitten kunta myi talon Pyhtään kulttuuritalo oy:lle. Nyt remontti on parhaillaan käynnissä. Tiloihin on tulossa kesäkahvila, galleria, tapahtumia, luovan alan ammattilaisten residenssitiloja, vuokrattavia työtiloja luovan alan toimijoille ja Loviisan kansalaisopiston tiloja.

Tiloissa voi maalata, tehdä musiikkia, nauttia taiteesta ja tapahtumista ja kannetaanpa sinne vielä kangaspuutkin.

Korona ja sattuma yhdistivät kulttuurin ja kunnantalon

Pyhtään kulttuuritalon "isä" Vesa Ristimäki kertoo, että ilman koronapandemiaa koko mahdollisuus Pyhtään kunnantalon jalostamiseen kulttuuritaloksi olisi jäänyt huomaamatta.

Kaikki alkoi Kotkan tapahtumakeskuksen suunnittelutyöhön osallistumisesta ja tutustumisesta silloiseen kehittämisyhtiö Cursorin palvelujohtajaan, Jouni Ehoon. Eho on nykyään Pyhtään kunnanjohtaja.

– Tässä covid-ajassa omat työt ovat olleet jo 14 kuukautta katkolla. Viime keväänä Jouni sitten sanoi, että tule katsomaan, meillä on tällainen talo, että mitäs tällä voisi tehdä. Sitten siellä hetken kiertelin ja pois ajaessani mietin, että mehän tahdomme tämän itse, tämä on ihan mahtava paikka, Ristimäki kertoo.

Tapahtumatuotannon konkari Vesa Ristimäki on tehnyt töitä alalla 30 vuotta. Siinä ajassa on hän on ehtinyt muun muassa tutustua liki jokaiseen suomalaiseen artistiin. Kirsi-Marja Lönnblad / Yle

Ristimäki on tapahtumatuotannon konkari, tapahtumatuottaja, konserttipromoottori ja tapahtuma-alan konsultti ja on muun muassa Hassisen kone -yhtyeen manageri.

Pyhtään kulttuuritalo oy:n nimen takana projektia puuhaa kaksi ihmistä Ristimäen lisäksi. Ristimäen puoliso Netta Noro toimii Pyhtään kulttuuritalo oy:n hallituksen puheenjohtajana ja vastaa päivätyökseen Osuuskunta Lilithin viestinnästä ja kehittämisestä. Projekti alkoi pariskunnan yhteistyöstä.

Remmiin liittyi vielä aivan sattumalta Juha Tolonen, joka toimii kulttuuritalon toimitusjohtajana ja hallitsee talouspuolen.

– Juha tuli katselemaan tiloja, ja kaksi ja puoli tuntia myöhemmin huomasimme, että meillä on kolmas osakas, Ristimäki kertoo.

Kesällä jo mahdollisesti konsertteja

Helsingissä asuva Ristimäki on innoissaan projektista. Suuria muutoksia ei ole tarvinnut tehdä, vaan tiloissa on muun muassa käytetty uudelleen ovia ja siirretty hieman seiniä. Sähkötöitä on tehty uusiksi ja pintoja on maalattu. Talon henkeä on tahdottu kunnioittaa.

Tältä näytti Pyhtään kulttuuritalolla tänään. Remontti on jo hyvässä vauhdissa. Kirsi-Marja Lönnblad / Yle

Onko Pyhtäällä tarpeeksi kulttuuriväkeä, jotta talo saa arvoisensa tarkoituksen?

– Kulttuuri on kaikki. Se on asioiden nykyhetken olemassaoleva tila, se on aivan sama, onko se ruokakulttuuria vai vanhojen autojen korjauskulttuuria. Joka paikassa on kulttuuria, ja miksi ei myös Pyhtäällä. Meidät on otettu hienosti vastaan, Ristimäki kertoo.

97-vuotiaan hirsitalon vanha osa tulee toimimaan kesäkahvilana ja galleriana, ja pieniä tapahtumiakin on mahdollista järjestää. 1960-luvulla rakennetun lisäsiiven tiloja vuokrataan ympärivuotisesti alan toimijoille.

Kahdeksasta työhuoneesta viisi on varattu. Tiloissa työskentelevät muun muassa kultaseppä ja laulunopettaja. Kellariin rakennetaan äänitysstudio.

Jotkin Pyhtään kulttuuritalon tiloista ovat jo käytössä. Kirsi-Marja Lönnblad / Yle

Sisäpiha sopii pienimuotoisten konserttien tekemiseen. Ristimäki kertoo, että konsertteja voisi järjestää jo heinäkuussa rajoitusten niin salliessa.

Kesäkuussa galleriassa aloittaa Pyhtään taideseuran näyttely. Heinäkuussa tiloissa on valokuvanäyttely Pave Maijasesta, jonka ohessa esille pääsee myös Stefan Bremerin kuvaamat levynkannet.

