Auli Viitalan kolumni: Hyviä uutisia ilmastokriisistä!

Omistuskirjoitus: Kolumni on omistettu Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtajalle Mika Pantzarille, joka on toivonut julkiseen keskusteluun lisää tulevaisuudenuskoa, optimistista visiota. Pantzarin mukaan luottamus tulevaisuuteen johtaa kansantaloudellisesti ja kansanterveydellisesti järkevään lopputulokseen sen sijaan, että keskitytään uhkiin. Ja näinhän se on. Toiveikas ihminen jaksaa toimia. Toiveikas kansa tekee viisaampia ratkaisuja kuin pelokas.

Hyviä uutisia! Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ei tarvitse luopua

rakkaudesta, yhteenkuuluvuudesta, ystävyydestä, naapuruudesta.

raittiista ilmasta, ikkunoiden avaamisesta, tuulen puhalluksesta.

juoksemisesta, kävelystä, kuperkeikoista, hiiviskelystä, lampsimisesta.

tähtitaivaan katselusta, vilttiin kääriytymisestä, yöllisistä huhuiluista ja rapsahteluista.

lukemisesta, toisiin maailmoihin eläytymisestä, hassujen tiedonmurusten keräämisestä, syy-seuraussuhteiden äkkinäisestä oivaltamisista.

huumorista, nauramisesta, sarkastisesta hymähtelystä, pidätellyistä tyrskähtelyistä.

kuvataiteesta, maalaamisesta, muovailusta, taidenäyttelyistä, inspiroitumisesta, oivallusten jakamisesta muiden kanssa.

matematiikasta, logiikasta, pähkäilystä, vihdoin älyämisen riemusta.

päiväunista, yöunista, pitkään nukkumisesta, loikoilusta.

uimisesta järvessä, meressä tai joessa, polskimisesta, pulikoinnista, kauhomisesta, kellumisesta, räpiköinnistä, vesijuoksusta, talviuinnista, kevät-, kesä- tai syysuinnista, joka sopukan puhdistumisesta, pyyhkeeseen kääriytymisestä.

menneisyydestä, juurista, muistoista, yhteenkuuluvuudesta ennen meitä eläneisiin.

panemisesta, rakastelusta, oman käden onnesta.

koulutuksesta, oppimisesta, kehittymisestä.

filosofiasta, psykologiasta, ihmismielen ihmettelystä.

aidoista hymyistä.

laulusta, tanssista, rytmin huumasta, musiikin tuomasta lohdusta.

maineesta, kunniasta, arvostuksesta, ihailusta, fanituksesta.

puista, kukista, linnun laulusta, kosken kuohuista, tuulesta, tuiskusta, auringosta.

silityksestä, sylistä, hieronnasta, kädestäpitelystä.

leikkimisestä, pelaamisesta, pelleilystä.

eikä edes teatterista!

Ei siis mistään todella tärkeästä, huh, onneksi.

Auli Viitala

Kirjoittaja ei ole syrjäytynyt, tällä kertaa.

