Nuorten porukoissa on järjestäytynyttä rikollisuutta Itä-Uudellamaalla, epäilee poliisi: "Tilannekuvamme on, että ryhmittymällä on johtaja"

Rikosylikomisario Petri Eronen kertoo, että tällä hetkellä on kesken useita esitutkintoja, joissa selvitellään nuorisoporukoiden tekemiä asioita. Heli Kaski / Yle

Itä-Uudenmaan poliisi ei halua tarkentaa missä päin poliisilaitoksen aluetta tällaista järjestäytynyttä rikollisuutta on. Kuitenkin esimerkiksi Tikkurilan aseman ja kauppakeskus Dixin seutuvilla Vantaalla on raportoitu häiritsevästi käyttäytyvistä nuorisoporukoista.

Itä-Uudenmaan poliisi epäilee, että sen alueella on nuorten ryhmittymiä, joiden toiminnassa on järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä piirteitä. Itä-Uudenmaan poliisin alue yltää Vantaalta Hyvinkäälle, Mäntsälään ja Loviisaan.

Poliisilaitos perustaa epäilynsä sekä omaan tiedonhankintaansa että muilta viranomaisilta saatuihin tietoihin.

– Alueellamme on tullut ilmi viitteitä ryhmittymistä, jotka viettävät paljon aikaansa yleisillä paikoilla ja joissa ainakin osa henkilöistä on syyllistynyt vakaviinkin rikoksiin. On syytä epäillä, että tässä voi olla kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta, kertoo rikosylikomisario Petri Eronen poliisin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Näissä ryhmittymissä on hänen mukaansa nuoria aikuisia ja alaikäisiä lapsia. Joukossa on sekä Suomen että muiden maiden kansalaisia.

Ryhmittymiin liittyen tutkinnassa on lukuisia erilaisia henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia, omaisuusrikoksia ja törkeitä huumausainerikoksia. Rikosnimikkeet vaihtelevat näpistyksistä tapon yrityksiin. Esitutkinnassa on tehty muun muassa kotietsintöjä, pidätetty ja vangittu ihmisiä sekä takavarikoitu huumausaineita.

– Erityisen huolestuttavaa tässä on erilaisten astaloiden, kuten veitsien, miekkojen tai jopa ampuma-aseiden tai niiden jäljitelmien käyttö tai niillä uhkaaminen, kertoo Eronen.

Yle on uutisoinut etenkin viime päivinä alaikäisten lisääntyneistä väkivaltarikoksista Helsingissä.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo nyt tekevänsä yhteistyötä muun muassa Keskusrikospoliisin kanssa selvittääkseen, täyttyykö ryhmittymien toiminnassa järjestäytyneen rikollisuuden määritelmä. Järjestäytyneen rikollisuuden kriteereitä ovat poliisin mukaan esimerkiksi ryhmän suuruus ja hierarkkisuus, väkivallan käyttö ja vallan tai rahallisen hyödyn tavoittelu.

– Tilannekuvamme tosiaan on se, että ryhmittymällä on johtaja ja ryhmässä tehdään rikoksia.

Erosen mukaan kyse on hyvin pienestä osasta alueen alaikäisiä ja nuoria aikuisia. Siltikin, hänen mielestään esille tulleet rikosepäilyt ja muut havainnot ovat huolestuttavia.

