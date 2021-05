Luvassa rahaa ja olutta – Yhdysvalloissa yritetään maanitella palkkioilla rokotekielteisiä ottamaan piikin

Yli puolet Yhdysvaltain aikuisväestöstä on saanut vähintään yhden koronarokoteannoksen. Viime viikkoina rokotetahti on kuitenkin hidastunut. Joissain osavaltioissa ihmisiä houkutellaan jo erilaisin palkkioin rokotettavaksi. Tarjolla on esimerkiksi olutlahjakortteja ja riihikuivaa rahaa.

Yhdysvalloissa koronarokottaminen on edennyt maailmanmitassa nopeasti. Jo noin 56 prosenttia aikuisväestöstä on saanut vähintään yhden rokoteannoksen.

Enimmillään rokoteannoksia on annettu yli 3,3 miljoonaa päivässä. Tuosta huhtikuun huippulukemasta rokotustahti on kuitenkin hidastunut reiluun kahteen miljoonaan päiväannokseen. Laskua huippulukemista on New York Times -lehden mukaan 35 prosenttia (siirryt toiseen palveluun).

Merkittävä osa yhdysvaltalaisista ei mielipidekyselyiden mukaan aio ottaa rokotetta lainkaan. Monmouthin yliopiston kyselyn mukaan yksi viidestä ei halua koronarokotusta (siirryt toiseen palveluun).

Rokotteeseen penseästi suhtautuvien päitä yritetään nyt eri puolilla Yhdysvaltoja kääntää erilaisin porkkanoin. New Jerseyn osavaltiossa koronarokotteen ottanut täysi-ikäinen saa olutlahjakortin, jonka voi lunastaa myöhemmin toukokuussa. Connecticutissa on samankaltainen "Drinks on us" -kampanja, jossa koronarokotteen ottanut saa rokotuskorttia näyttämällä ravintolassa ilmaisen juoman.

Myös silkan rahan voimaan uskotaan. Marylandin osavaltio lupaa sata dollaria kullekin koronarokotuksen ottajalle. Detroitin kaupungissa rahaa annetaan jopa koronarokotuspaikalle rokotettavan tuoneelle. Rokotekuski palkitaan 50 dollarilla.

Presidentti Joe Biden asetti alkuviikosta tavoitteen, että Yhdysvaltain itsenäisyyspäivään, heinäkuun neljänteen mennessä 70 prosenttia aikuisväestöstä on saanut vähintään yhden rokoteannoksen. Asiantuntijoiden mukaan laumasuojan saavuttamiseksi vaadittaisiin 70-90 prosentin rokotuskattavuus.

Bidenin hallinnon terveysasiantuntijana toimiva terveysviraston johtaja Anthony Fauci muistutti, että 70 prosentin rokotekattavuuden myötä tartunnat laskevat varmasti sekä viranomaiset pystyvät purkamaan koronarajoituksia.

Lue täältä uusimmat tiedot koronaviruksesta

Lue lisää:

USA kannattaa koronarokotepatenteista luopumista – WHO kiittelee