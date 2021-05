Autoilija Jussi Rahkonen: "Kaikki tähtää siihen, että saadaan luottamus palautettua" – uusi laki kiristi taksien sääntelyä ja koulutusvaatimuksia

Suomalainen asiakas haluaa luottaa siihen, että taksi palvelee sovitusti ja kyydin tuleminen on varmaa. Vappuna voimaan tullut uusi taksilaki tähtää siihen, että asiakkaiden luottamusta syöneitä epäkohtia saadaan korjatuksi.

Vappuna voimaan astuneella uudella taksilailla on tarkoitus korjata kolme vuotta vanhan lain valuvikoja.

Edellisen lain myötä hinnat ovat monin paikoin nousseet, kaikilla kuljettajilla ei ole riittävää ammattitaitoa ja taksien saatavuus on ollut heikko varsinkin pienemmillä paikkakunnilla. Nyt tätä ollaan parantamassa määräyksiä ja koulutusvaatimuksia tiukentamalla.

Taksimiehen mielestä uusimman lain muutokset ovat hyvä alku, sillä enemmänkin parantamista olisi. Tulevaisuus näyttää kuitenkin nyt paremmalta.

– Siellä olisi pitänyt tehdä muitakin asioita, esimerkiksi rekisterikilven pohjat olisi voineet olla eriväriset, että viranomaiset pystyy erottamaan luvalliset autot. Tänäänhän voi kuka tahansa ostaa taksikyltin ja laitettua taksamittarin vaikkei ole minkäänlaisia lupia, pohtii taksiautoilija Ari Sipola Helsingistä.

Taksinkuljettajakoe tiukentuu

Taksinkuljettajakokeen aihealueet ja kysymysten vähimmäissisältö määritellään tarkemmin, jotta koe huomioi nykyiset vaatimukset. Kokeella pystytään arvioimaan aiempaa paremmin alalle tulevien kuljettajien perusosaamista ja kykyä toimia erilaisten asiakasryhmien kanssa.

– Kaikkihan tähtää siihen, että asiakaspalvelu olisi parempaa ja luotettavampaa, että saadaan palautettua asiakkaiden luottamus, joka on nyt osittain menetetty, sanoo Jussi Rahkonen, Lapin Taksiautoilijat ry:n puheenjohtaja.

Rahkosen mielestä kuljettajakoe, johon ei vaadittu mitään koulutusta, oli aiemmin varsin helppo läpäistä. Nyt kysymyspatteri on tiukempi.

Taksinkuljettajat voivat osaamisensa täydentämiseksi käydä jatkossa myös laissa määritellyn vapaaehtoisen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen.

Tästä tulee yksi tekijä taksiyritysten kilpailutuksissa: erityisryhmien kuljettajakoulutus voidaan huomioida myös julkisissa taksipalveluhankinnoissa.

Taksiautoilija Ari Sipola näkee tunnelin päässä valoa. Taksilain muutos hillitsee villiä alaa. Matti Myller / Yle

Koulutuksen kautta nousuun?

Vuoden 2018 taksilain, niin sanotun Bernerin lain mukaan taksia sai alkaa ajaa lähes kuka tahansa. Vappuna voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan taksiluvan saaminen edellyttää yrittäjäkoulutusta sekä -koetta.

Erikoiseksi tilanteen tekee se, että tällaisia kokeita ja kursseja ei vielä ole. Taksiliikennettä valvovan Traficomin edustajan mielestä kyseessä on lakitekninen juttu, joka tulee kuntoon kesään mennessä.

Taksikoulutuksesta kiinnostuneet organisaatiot ovat vasta lain voimaan tultua voineet hakea Traficomilta lupaa koulutuksen järjestämiseksi.

– Sen jälkeen me tarkistamme hakemukset ja myönnämme luvan jos organisaatio täyttää edellytykset. Sen jälkeen pääsee järjestämään koulutuksia, sanoo johtava asiantuntija Kimmo Pylväs Traficomista.

Taksiliikenneluvan haltija, jonka liikennelupa on myönnetty ns. Bernerin lain aikana saa osallistua yrittäjäkokeeseen ilman, että on osallistunut yrittäjäkoulutukseen. Näitä yrittäjiä on noin 3000.

Yön ainoa valopilkku teki näyttävän paluun taksien katolle uuden lain myötä. Vesa Toppari / Yle

Valvonnalla vilunki pois

Jokaisessa taksissa on nyt oltava taksivalo. Sen saa poistaa vain, jos kyseessä on yritys- tai edustusajo, jossa käyttövelvollisuudesta poikkeamisesta on etukäteen sovittu.

Taksissa tulee olla näkyvillä luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi ja autossa on oltava mukana liikennelupa tai sen jäljennös. Laissa sanotaan, että jos nämä autosta puuttuvat, se on vähintäänkin sakon paikka.

– Toivottavasti taksien valvontaan saadaan parannuksia ja vaikka joku ulkopuolinen taho, poliisin lisäksi. Suurin osa taksareista on ihan rehellistä sakkia, mutta joukkoon mahtuu aina sellaisia, jotka pyrkivät hoitamaan asiat toisin, toteaa Ari Sipola.

Vuoden 2018 taksilakiin saakka matkailuyrittäjät saivat kuljettaa asiakkaitaan esimerkiksi lentoasemalta majoituspaikkaan tai lomakylästä safariyritykseen ilman taksilupaa. Erityisoikeus poistui kolmeksi vuodeksi, mutta nyt se on taas palautettu.

Matkailualalla varsinkin Lapissa on ollut tapana myydä lomapaketteja, jotka sisältävät majoituksen lisäksi autokuljetukset erilaisiin aktiviteetteihin. Nyt se on taas mahdollista.

