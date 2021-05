Rakennusrestauroija Leo Lönnroth nauttii kirkoissa työskentelystä: "Niissä ovat kauneudelliset, ihmistä elähdyttävät arvot kohdallaan"

Rakennusrestauroija Leo Lönnröth nauttii kirkkojen tunnelmasta ja tuoksuista. Hänen yrityksensä on tehnyt nyt korjaustöitä Vaasan ortodoksisessa kirkossa.

Vaasan ortodoksisen seurakunnan kirkkoa on korjattu viime vuosina ja selvityksiä seuraavista korjaustöistä on tekeillä. Kurikkalainen Leo Lönnroth toivoisi, että uusiinkin rakennuksiin suhtauduttaisiin kuin vanhoihin: pieteetillä ja ne kestäviksi tehden.

Vaasan ortodoksisen seurakunnan kirkkoa on korjattu viimeisten parin vuoden aikana noin 15 000 eurolla. Tällä viikolla tehtiin viimeisiä kosteusvaurioiden korjauksia esimerkiksi kirkon räystäsrakenteisiin.

Muita korjattuja kohteita kirkossa ovat olleet muun muassa sisäänkäynnin katoksen kiinnitys ja ikonostaasin kiinnikkeet.

155-vuotias kirkkorakennus vaatii huolenpitoa jatkuvasti. Isä Andrei Sõtšov kertoo, että tänä kesänä kirkossa tehdään kuntotutkimuksia, jotka määrittävät tulevia korjaustöitä.

– Seuraavina vuosina isompi projekti on vesikaton korjaus. Kesällä tehdään kuntotutkimuksia ja kosteuskartoitusta myös sisätilojen osalta.

Isä Andrei Sõtšov kertoo, että tänä kesänä kirkossa on tarkoitus tehdä korjauskartoituksia, jotka ratkaisevat mitä tulevina vuosina tehdään. Oikealla perinnerakentaja Leo Lönnroth, laastiseinää korjaa Eddie Österåker. Antti Haavisto / Yle

Sadoiksi vuosiksi

Rakennusrestauroija, perinnerakentaja Leo Lönnrothille kirkot ovat arvokas ja tuttu työympäristö. Hänen yrityksensä on myös näiden Vaasan ortodoksisen kirkon kunnostustöiden tekijä.

– Kirkot ovat mahtavia paikkoja saada olla töissä. Niissä ovat kauneudelliset, ihmistä elähdyttävät arvot kohdallaan.

Lönnroth iloitsee siitä, että nuoretkin ovat nykyään halukkaita kunnostamaan ja huolehtimaan vanhoista rakennuksista kuten sukutiloistaan.

Hän kannustaa kestävään rakentamiseen. Siihen, että rakennuksen elinikä olisi satoja eikä kymmeniä vuosia.

– Suhtaudun varauksellisesti rakentamiseen, jossa luotetaan siihen, että koneet pitävät rakennukset kunnossa. Pitäisi rakentaa rakennuksia, joita ei tarvitse valvoa.

Lönnroth kertoo Ylivieskan uuden kirkon urakoitsijapalaverista, jossa vaadittiin rakennettavan kirkon rakenteilta 300 vuoden käyttöikää.

– Se pitäisi saada kaikkeen julkiseen rakentamiseen.

Vaasan meri-ilma on haastavaa tiiliseinien laastille, perinnerakentaja Leo Lönnroth tietää. Antti Haavisto / Yle

Vaasan ortodoksisen seurakunnan kirkkoa on kunnostettu viime vuosina ja lisää kunnostustöitä odottaa. Antti Haavisto / Yle

Kilvoittelua rakentajien kanssa

Leo Lönnroth muistuttaa, että pohjalaistaloille on kysyntää. Jos perikunnan talo jää esimerkiksi tyhjilleen eikä sille ole kunnostajia, sen voi myydä.

– Pitäisi muistaa, että talo tykkää siitä, että siinä asutaan ja sitä käytetään.

Kunnostamisessa hän kehottaa suosimaan aitoja ja luonnonmateriaaleja. Vanhan rakennuksen kunnostaminen vaatii työtä, on kyse sitten julkisesta tai yksityisestä tilasta.

– Ei ole kenenkään etu, että vanhoissa historiallisissa rakennuksissa yritetään mennä siitä, missä aita on matalin. Ne on tehty kestäviksi ja meidän pitäisi kilvoitella sen kanssa, mitä alunperin on tehty.

