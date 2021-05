Pienille kentille lennetään taas, kun valtion tukemat reitit alkavat – katso suorana kello 9: ensimmäinen lento laskeutuu Kemi-Tornioon

Monien alueiden lentoyhteydet ovat pitkään olleet heikot tai jopa olemattomat. Nyt alkava ostoliikenne turvaa lennot loppuvuodeksi Helsingistä Joensuun, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Kajaanin ja Kemi-Tornion lentoasemille.

Ensimmäinen uuden yhtiön lento laskeutuu Kemi-Tornioon maanantaiaamuna.

NyxAirin aloittaessa Kemi-Tornion ja Helsingin välisistä lennoista tulee päivittäisiä, ja maanantaista perjantaihin vuoroja on kolme. Viikonloppuna lennetään yksi vuoro lauantaiaamuna Kemi-Torniosta Helsinkiin ja toinen sunnuntai-iltana Helsingistä takaisin pohjoiseen.

Valtion tukemien reittien myötä alueen lentoyhteydet paranevat huomattavasti.

Viime vuonna Kemi-Tornion lennoissa oli pitkä tauko, ja sen jälkeen Finnair lensi talven ajan Helsingin ja Kemin välillä yhden vuoroparin kahtena päivänä viikossa. Syksyllä yhtiö ilmoitti lopettavansa Meri-Lapin lennot kokonaan.

Samuli Huttunen / Yle

Alku menee koronan varjossa, katse on syksyssä ja jatkossa

NyxAirin toimitusjohtaja Jaanus Ojamets sanoo, että aluksi, koronan rajoittamassa vaiheessa, yhtiöllä ei ole isoja odotuksia matkustajien määrästä.

– Olemme tässä pandemiatilanteessa realisteja. Kiinnostusta on toki ollut, mutta osalle lennoista ei ole vielä myyty yhtään lippua, Ojamets kertoo.

Esimerkiksi aivan ensimmäiselle maanantain varhaisaamun lennolle ei vielä loppuviikolla ollut yhtään matkustajaa. Yhtiö neuvotteleekin Traficomin kanssa, lennetäänkö tyhjiä vuoroja ollenkaan.

– Ympäristösyistä se ei olisi järkevää. Jättäisimme tyhjät vuorot lentämättä, sillä emme halua lentää vain saadaksemme rahaa.

Ojametsin mukaan lippuja on mennyt kaupaksi tähän mennessä runsaat 300.

– Siihen nähden, kuinka lyhyt markkinointiaikamme on ollut, se ei minusta ole kovin huono tulos, hän sanoo.

Yhtiön tähtäin on syksyssä ja loppuvuodessa, jolloin koronarajoitusten odotetaan jo hellittäneen.

– Sitten odotukset ovat jo melko korkealla. Toiveena on jatkaa liikennettä vuodenvaihteen jälkeen markkinaehtoisesti, ilman tarvetta valtion tuelle. Suunnitelmia on myös Ruotsiin, mutta neuvottelut ovat kesken, Ojamets kertoo.

Jatkolennoille pyritään saamaan yhteistyösopimus

Neuvottelut ovat kesken myös Finnairin kanssa yhteistyösopimuksista jatkolennoille.

Ainakin aluksi esimerkiksi Euroopan jatkolennoille suuntaavat NyxAirin asiakkaat eivät voi lähtöselvittää matkatavaroitaan koko matkalle, vaan jatkoyhteyden lähtöselvitys on tehtävä Helsinki-Vantaalla. Tällä hetkellä NyxAirilla on sopimus vain yhden virolaisen yhtiön kanssa.

– Asiasta neuvotellaan edelleen Finnairin kanssa ja toivomme hartaasti, että sopimus syntyy hyvin nopeasti, jo toukokuussa. Se olisi tärkeää matkustajille.

NyxAir lentää Kemi-Tornion ja Helsingin väliset lennot enimmäkseen kolmiolentoina Kokkola-Pietarsaaren kautta, mutta mukana on myös suoria yhteyksiä. Lentoaika Meri-Lapin ja pääkaupunkiseudun välillä on lyhimmillään alle puolitoista tuntia, pisimmillään hiukan yli kaksi tuntia.

Osa lennoista toteutetaan niin, että koneen tullessa pohjoisen suuntaan se tekee välilaskun Kokkola-Pietarsaaressa ja Kemi-Torniosta lennetään sitten suoraan Helsinkiin. Jotkut lennot taas tulevat Helsingistä suoraan Kemi-Tornioon ja matkalla Helsinkiin tehdään välilasku Kokkola-Pietarsaaressa.

Helsingin reissu maksaa 100–200 euroa

Lentojen hinnat vaihtelevat tietysti jonkin verran lipputyypinkin mukaan, mutta halvimmillaan meno-paluun saa alle sadalla eurolla. Ainakin lähiviikkojen hinta- ja aikataulutietojen mukaan kahdensuuntaisen matkan hinta jää kuitenkin selvästi alle 200 euron.

NyxAirin toimitusjohtaja Jaanus Ojamets lupaa, että hintataso pysyy samana koko nykyisen sopimuksen ajan eli vuoden loppuun asti.

NyxAir käyttää pohjoisen lennoilla 50-paikkaista SAAB 2000 -potkuriturbiinikonetta. Matkustamossa työskentelevät ovat enimmäkseen virolaisia. Suuri osa heistä puhuu myös suomea, ja tietysti asiointi sujuu myös englanniksi.

Kemi-Torniosta anivarhain lähtevä aamulento on Helsingissä kello 6.40, joten se palvelee esimerkiksi kotimaan työmatkalaisia ja matkustajia, joilla on jatkoyhteyksiä ulkomaille. Myöhemmin aamulla kone palaa Kemi-Tornioon, aamupäivällä lennetään taas Helsinkiin ja illalla on vielä yksi vuoropari. Lisäksi myöhään illalla Helsingistä tulee vielä kone, joka on perillä Kemissä vasta seuraavan vuorokauden puolella.

Lauantaina on vain aamulla lento Kemi-Torniosta Helsinkiin ja sunnuntaina illalla lento Helsingistä pohjoiseen.

Mikä NyxAir?

NyxAir on vuonna 2017 toimintansa aloittanut virolainen yhtiö. Toimitusjohtaja Jaanus Ojametsin mukaan alun perin ajatuksena oli keskittyä rahtilentoihin, mutta nyt yhtiö hoitaakin enimmäkseen matkustajaliikennettä.

Yhtiöllä on yhdeksän koneen laivue, joka kasvaa vielä yhdellä toukokuun loppuun mennessä. Matkustajaliikenteessä on tällä hetkellä kahdeksan konetta. 50-paikkaisen SAAB 2000 -koneen lisäksi lennetään 33-paikkaisella SAB 340:llä ja käytössä on myös ATR2.

Lentäjiä ja muita lennoilla työskenteleviä on noin 35 ja toimistotyössä on 15 henkilöä.

Suomessa virolaisyhtiötä ei juuri entuudestaan tunneta ja helposti kyselläänkin pienen yhtiön lentojen turvallisuuden perään.

– Otamme turvallisuuden todella vakavasti. Pienessä firmassa on ehkä pakko olla vielä tarkempi turvallisuuden kanssa kuin isossa yhtiössä jo senkin vuoksi, että jos jotain ikävää tapahtuu, koko firma kaatuu saman tien, Ojamets huomauttaa.

NyxAir liikennöi säännöllisesti Helsingin ja Tallinnan välistä reittiä ja nyt reitistö siis täydentyy yhteyksillä Kemi-Tornioon, Kokkola-Pietarsaareen ja Jyväskylään. NyxAir voitti tarjouskilpailussa myös Jyväskylän lennot. Sinne liikenne alkaa viikon kuluttua, 17. toukokuuta.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella tiistaihin 11.5. kello 23 saakka.

Lue myös:

Kotimaan lentoreiteille valittiin uusia lentoyhtiöitä – Finnairin tilalle ruotsalainen, latvialainen ja virolainen lentoyhtiö

Joensuun ja Helsingin välistä reittiä lentää jatkossa ruotsalainen Amapola Flyg

Kajaanin ja Helsingin välillä lentää jatkossa Raf-Avia – tällaiset ovat lentovuorot