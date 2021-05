Pohjois-Karjalaan on satanut enimmillään 20 senttiä lunta – itärajalla sataa yhä lisää, ajokeli on huono

Ilmatieteen laitoksen mukaan eniten lunta on tullut Ilomantsin Pötsönvaaraan. Myös Juuassa ja Lieksassa lumipeite on merkittävä. Joensuun kantakaupungissa lunta on vain viitisen senttiä.