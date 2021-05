Asukkaat löysivät pihastaan yksinäisen karhunpennun Kuhmossa – kahden jauhopaketin kokoinen "Pena" löysi uuden yösijan karhujen orpokodista

Karhuemon kohtalo on toistaiseksi epäselvä: se on voinut kuolla pesäänsä, loukkaantua ulkomaailmassa tai vain ottaa hatkat. Asiantuntijan mukaan orpoja karhunpentuja ei tule kovin usein vastaan, mutta ei se täysin tavatontakaan ole.

Kuhmossa pelastettiin eilen torstaina orpo karhunpentu.

Yksinäinen, tämänvuotinen pentu oli tullut talon pihaan alkuviikosta, eikä pennun emoa näkynyt missään. Hetken tilannetta seurattuaan talon asukkaat soittivat poliisille, ja poliisi pyysi suurriistavirka-avun paikalle.

Pentua pelastamassa ollut kuhmolainen Kimmo Piirainen arvioi pennun painaneen kolmesta neljään kiloa eli parin jauhopaketin verran.

Suurriistavirka-apu Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa.

Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta.

Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin sekä riistahallintolakiin. Hälytysjärjestelmä käynnistyy poliisin antamalla virka-apupyynnöllä. Mukana olevat metsästäjät, koiranohjaajat ja metsästysseurat toimivat vapaaehtoispohjalta. Lähde: Riistakeskus

Pentu joutui odottamaan emoaan pitkään. Se vaikutti myös väsyneeltä ja söi koirien irronnutta turkkia: niitä oli harjattu talon pihassa.

– Se meni hirveän väsyneeksi, reppana. Ei se päässyt oikein mihinkään, Piirainen kuvailee.

Nälkäinen nalle piristyi koirannappuloita saatuaan ja hävisi keskiviikkoillan aikana metsän siimekseen, mahdollisesti ruokalevolle lähimetsään. Pelastajat epäilivät, ettei se kovin kauas menisi, koska pieni pentu ei päässyt pitkälle kanervikossa.

– Olimme vähän skeptisiä, pystyykö se syömään nappuloita. Luulen, että se on ollut maidolla tähän asti.

Samalla myös emolla oli mahdollisuus hakea pentu turvallisesti luokseen.

Torstaina lounasaikaan pentu palasi talon pihaan. Saman tien talon asukkaat soittivat poliisille ja poliisi pyysi paikalle jälleen suurriistavirka-apua. Tällä kertaa pelastajilla oli suunnitelma.

Kuuntele, miten karhunpentu saatiin lopulta kiinni:

Pelastajat etsivät myös pennun emoa lähistöltä, mutta jälkeäkään ei löytynyt. Lopulta pentu luokiteltiin orvoksi: Metsästäjät olivat arvioineet emon tulevan piakkoin viheltelemään kutsua pennulle, karhut kun kommunikoivat viheltämällä. Sitä ei kuitenkaan kuulunut.

– Onneksi pentu oli hyvässä kunnossa. Pelkäsimme, joudutaanko se lopettamaan, Piirainen sanoo.

Karhunpentu pelastettiin Kuhmossa eri tahojen yhteistyöllä. Kimmo Piirainen

Pentu matkasi torstai-illan aikana Kuhmosta Kuusamon suurpetokeskukseen Sulo Karjalaisen hoitoon. Perillä se sai nimekseen "Pena".

Orpoja karhunpentuja ei tule kovin usein vastaan, toteaa eläinpuisto Ranua Zoon intendentti Heini Niinimäki. Mutta mitenkään täysin tavatonta se ei ole.

– Minkä verran oikeasti jää orvoksi tai ilman emää, sitä ei tiedetä varmasti.

Jos kohtaa orvoksi epäilemänsä karhunpennun, on tärkeää ottaa yhteyttä viranomaisiin. Niinimäki sanoo, että Kuhmon tapauksessa on toimittu oikein.

– Karhuemo voi olla vaarallinen tässä tilanteessa.

Karhujen syntymäpainot ovat noin puolen kilon paikkeilla. Sen perusteella Kuhmon orpokarhu olisi noin kahdesta kolmeen kuukautta vanha.

– Tuskin on pitkää aikaa, kun se on lähtenyt pesästä, Niinimäki sanoo.

Mitä emolle tapahtui?

Niinimäki sanoo, että tapauksen tietojen valossa on vaikea arvioida, mitä karhuemolle on tapahtunut.

– Voi olla, että emä on loukkaantunut tai kuollut. Joskus emo hylkää pentunsa. On mahdollista myös joutua erilleen, mutta silloin emo yleensä hakee pentunsa, jos on rauha siihen. Nuoret emot ovat alttiimpia hylkäämään pennun kokonaan.

Niinimäen mukaan tässä tapauksessa emolle oli annettu pennunhakuun mahdollisuus. Hän sanoo, että ihmisen on vaikea jäljitellä karhuemoa ja opettaa pennulle kaikkea sitä, mitä karhuemo pennulle opettaisi. Hengissä pitäminen on helppoa.

– Emon läsnäolo on tärkeää. Pentu oppii sitä kautta puhumaan karhua ja säätelemään tunteitaan.

Pulaan joutuneen tai loukkaantuneen villieläimen kohdatessa kannattaa ottaa yhteys viranomaisiin. Hoitopaikkoja eläimille on lajista riippuen eri puolella Suomea, kuitenkaan esimerkiksi karhuille paikkoja ei ole paljon. Niinimäki mainitsee eläintarhat ja juuri Kuusamon suurpetokeskuksen.

– Villieläimiä hoitavia vapaaehtoisia tahoja on, mutta tilat eivät välttämättä riitä. Esimerkiksi karhun hoitaminen vaatii tietoa ja taitoa. Sama pätee villieläimiin ylipäänsä.

Mitä Penalle tapahtuu tulevaisuudeessa?

– Riippuu paljon Penan kunnosta ja siitä, millaiset sosiaaliset karhutaidot se omaksuu. Käytännössä luontoonpalauttaminen ei ole vaihtoehto. Maailmalla palautuksia tehdään, mutta se ei ole kovin yksinkertaista. Tämän pennun kohdalla lähes varmasti se ei ole vaihtoehto.

Kuhmossa jatketaan emon kohtalon selvittämistä: viimeistään viikonloppuna sitä etsitään taas.

Voi olla, että karhuäiti on kuollut pesäänsä, loukkaantunut ulkomaailmassa tai vain ottanut hatkat.

