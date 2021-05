Maalaismies ja miljonääri löysivät yhteisen arvopohjan – sen seurauksena Liike Nytillä on yli 20 ehdokasta savolaisessa pikkukaupungissa

Kiuruvedellä Liike Nytillä on eniten ehdokkaita Suomessa suhteessa kunnan väkilukuun. Puolue haastaa perinteisesti keskusta- ja vasemmistovetoisen kunnan ehdokkaita. Koko maassa Liike Nytillä on 500 ehdokasta.

Viime vuoden heinäkuussa kiuruvetinen Marko Huuskonen oli mukana tapaamassa Liike Nytin perustajaa Harry Harkimoa Helsingissä.

– Oli mielenkiintoista huomata, miten Sipoossa asuvalla miljonäärillä ja köyhällä maalaismiehellä voi olla niin samanlaiset arvot ja tavoitteet siitä, miten Suomea ja kuntia pitäisi kehittää, Huuskonen sanoo lähes vuosi reissun jälkeen.

Tapaamisen jälkeen Huuskonen oli yksi paikallisista, jotka perustivat Kiuruvedelle Liike Nytille oman yhdistyksen.

Kuntavaaleihin yhdistys laittoi päämääräksi saada kasaan 10 ehdokasta, mutta tavoite ylittyi roimasti. Ehdokkaita on 22. Määrä on suuri suhteutettuna kunnan väkilukuun. Kiuruvedellä on vajaat 8 000 asukasta.

Esimerkiksi Itä-Suomen suurimmissa kaupungeissa Kuopiossa ja Joensuussa ehdokkaita on molemmissa yhdeksän. Koko Suomessa Liike Nytillä on 500 ehdokasta 81 kunnassa.

Kiuruveden tavoite säästää kyläkoulujen kustannuksella herätti

Huuskonen otti yhteyttä Harkimoon, koska hän on ollut pettynyt jo pitkään Kiuruveden kunnan taloudenhoitoon. Taustalla on myös pettymystä vanhojen puolueiden tapaan tehdä politiikkaa.

– Mennään ideologia edellä ja sivuutetaan faktat. Kiuruvedelläkin on valmisteltu asioita salassa, Huuskonen sanoo.

Salassa valmisteluilla asioilla hän tarkoittaa viime vuoden puolella tehtyä kouluverkko-selvitystä, jonka tavoitteena oli tasapainottaa kunnan taloutta lakkauttamalla neljä kyläkoulua. Toisessa vaakakupissa oli Kiuruveden keskustan huonokuntoisen Nivan koulun kohtalo.

Selvityksen valmistelu tuli kuntalaisille yllätyksenä. Tilanne tuntui väärältä, vaikka asian esilletulon jälkeen kuntalaisilla oli mahdollisuus kommentoida sitä verkossa ja kunnan järjestämissä striimatuissa tapaamisissa.

Kaiken lisäksi kuntatalouden konsulttiyhtiö Perlaconin laskelmista löytyi virheitä. Kuntalaiset osoittivat omissa laskelmissaan, että kyläkoulujen lakkauttaminen ei tuo kaivattuja säästöjä. Lopputuloksena kyläkoulut säilyivät. Ainakin toistaiseksi.

Ari Kärkkäinen vaihtoi kokoomuksesta Liike Nytiin. Sami Takkinen / Yle

Tämän kokemuksen jälkeen yksi Liike Nytin paikallisista tavoitteista on, että kuntalaisia on kuultava jo valmisteluvaiheessa.

Puoluetta vaihtanut: Liike Nytin poliittinen kenttä on laajempi

Liike Nyt sai vauhtia lisää myös siitä, että paikallinen kokoomuslainen Ari Kärkkäinen vaihtoi leiriä. Entinen kokoomuksen vaalipäällikkö kokee, että Liike Nytissä poliittinen kenttä on laajempi.

– Mukana on ihmisiä sekä vasemmalta että oikealta. Ei olla ääriryhmittymä, ajatellaan laveammin asioita, Kärkkäinen sanoo.

Avoimuuden lisäksi hänellä on tavoitteena tukea Kiuruveden yrittäjämyönteisyyttä. Viimeisimmässä yrittäjäbarometrissä Kiuruvesi oli Pohjois-Savon kunnista viimeisellä sijalla.

– Yrittäjät ovat kunnan tukipilareita, Kärkkäinen toteaa.

Kokoomuksen sihteeri ja nykyinen vaalipäällikkö Sari Lappalainen puolestaan toteaa, että kaikilla puolueilla on Kiuruvedellä samantapaiset kuntavaalitavoitteet: paikallisten yrittäjien tukeminen ja kunnan taloudellisen tilanteen parantaminen.

Lappalainen ei ensin uskonut Liike Nytin vetovoimaan.

– Ajattelin, miten se sopii maalaisympäristöön. Loin siitä mielikuvan isomman kaupungin puolueena, Lappalainen sanoo.

Pitkään kuntapolitiikassa mukana olleena hän ei osta ensi-istumalta Liike Nytin ajatusta avoimesta asioiden valmistelusta. Kaikkea ei voi käsitellä yhdessä kuntalaisten kanssa.

– Ei kuka tahansa voi ruveta repimään auki asioita ja selvittämään niitä omalla tahollaan. Siinä on järjestys ja jos olet ollut politiikassa mukana tiedät sen, Lappalainen sanoo.

Sari Lappalainen myöntää, että Kärkkäisen siirtyminen Liike Nytiin oli pettymys. - Jokaisella ihmisellä on oikeus tehdä omia päätöksiä ja niitä pitää kunnioittaa. Sami Takkinen / Yle

Hän myös muistuttaa, että Kiuruveden nykyinen kaupunginhallituksen keskustalainen puheenjohtaja Mira Kokkonen on vienyt avoimuutta eteenpäin. Kokkonen kertoo jokaisen kokouksen jälkeen kuulumisia videolla Facebookissa.

Keskusta on valmis normaalimpaan tilanteeseen

Kiuruvesi on tällä hetkellä erittäin keskustalainen kunta. Puolueella on yksinkertainen enemmistö valtuustossa.

Paikallinen vasemmisto ei näe Liike Nytin uhkaavan sen asemaa kunnan toiseksi suurimpana puolueena. Sami Takkinen / Yle

Mira Kokkonen toteaa Liike Nytin nousun jälkeen tilanteen olevan mielenkiintoinen ja haastava, mutta muutos voi olla myös hyvä asia.

– Ihan hyvä, jos seuraavien vaalien jälkeen ei voi olla keskustan selän takana piilossa tyyliin "tehän ne päätökset teette joka tapauksessa", hän sanoo.

Hän on valmis palaamaan niin sanotusti normaaliin kuntavaalien jälkeen.

Mira Kokkonen uskoo, että perinteisellä puolueella on yhteys kuntalaisiin ja käsitys arjesta syntyy heitä tavatessa. Sami Takkinen / Yle

Kuntaa hallituksen puheenjohtajana luotsannut Kokkonen uskoo, että kouluverkko-keskustelulla on suuri merkitys syntyneeseen tilanteeseen.

– Harmi, että tämä sattui vaalikauden loppuun, mutta taloudellinen tilanne oli pakko ratkaista, hän toteaa.

Kokkonen korostaa, että varsinkin kouluverkko-asian yhteydessä kunnassa hyödynnettiin avoimia mahdollisuuksia käydä keskustelua.

– Sähköiset kyselyt, striimatut infot ja kokoukset, hän luettelee.

Kahden keskustalaisen luopujan jäljiltä tarjolla on 400 ääntä

Kiuruvedellä on tulevissa kuntavaaleissa myös siksi kutkuttava tilanne, että kahden keskustalaisen jäljiltä tarjolla on lähes 400 ääntä. Keskustan kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen ja valtuuston puheenjohtaja Kari Saastamoinen eivät ole ehdolla.

Äänille on ottajia. Liike Nytin Kärkkäinen ei usko puolueuskollisuudella olevan enää välttämättä merkitystä. Kiuruvedellä on ollut perinteisesti keskustan ja vasemmiston välinen vastakkainasettelu.

– Keski-ikäiset ja nuoret eivät ole niin jyrkästi poliittisia, hän toteaa.

Murroksesta kertoo hänen mukaansa se, että enää ei äänestetä puolueen jäsenkortin mukaan vaan tärkeintä on löytää oikeat henkilöt tekemään yhteisiä asioita.

– Ei tarvitse kuitenkaan olla maistereita, hän sanoo.

