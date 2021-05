Tuula Vätti on ollut sijaisäiti 30 lapselle, Heli Nikkola tiesi haluavansa kuusi lasta – heidät ja 27 muuta Suomen äitiä palkitaan ansiomerkillä

Säkyläläinen Tuula Vätti on liikuttunut. Hän on yksi äideistä, jotka tasavallan presidentti palkitsee Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalilla kultaristein.

– Se tuntuu erittäin hyvältä, Vätti sanoo.

Hän on moninkertainen äiti. Omien lapsien lisäksi Vätti on puolisonsa kanssa toiminut sijais- ja tukiperheenä kaikkiaan 30 lapselle. Ensimmäinen sijaislapsi tuli perheeseen vuonna 1989, jonkin verran sen jälkeen, kun Vätin 5-vuotias tytär kuoli leukemiaan.

Nuorin perheeseen sijoitettu lapsi on ollut kolmen kuukauden ikäinen, vanhin puolestaan lähtiessään 20-vuotias. Osa on viipynyt vain hetken, osa pidempään.

– Meiltä kysyttiin, voisimmeko pitää eräitä sisaruksia kolme viikkoa, kun heidän asioitaan piti saada kuntoon. Lopulta toinen oli 17 ja toinen 19 vuotta, Vätti kertoo.

Osa lapsista on tullut perheeseen vain muutamien tuntien varoitusajoilla. Kerran Vätti sai yhden jälkeen iltapäivällä puhelun kuusivuotiaasta lapsesta. Kolme tuntia myöhemmin hän saapui perheeseen.

Morsian tiesi haluavansa kuusi lasta

Äitienpäivän kunniamerkkejä on jaettu vuodesta 1946. Presidentin palkitsemat äidit ovat ansioituneet lasten ja nuorten esimerkillisinä kasvattajina. He ovat kantaneet yhteisvastuuta ja monin eri tavoin tukeneet perhe-elämää sekä vanhemmuutta. Mitalien saajat valitaan ehdotusten perusteella.

Kaikkien tänä vuonna palkittujen äitien nimet voi katsoa ritarikuntien verkkosivulta (siirryt toiseen palveluun).

Heli Nikkola näyttää tasavallan presidentti Sauli Niinistön kirjettä. Tällä kertaa äidit eivät kokoonnu ottamaan vastaan palkintojaan, mutta Nikkola tapaisi mielellään presidentin henkilökohtaisesti. Minna Rosvall / Yle

Yksi palkituista on kaarinalainen Heli Nikkola, joka katselee lähes liikuttuneena kirjettä, jossa on Suomen vaakuna ja tasavallan presidentin Sauli Niinistön allekirjoitus. Kirje kertoo Nikkolan valinnasta palkittujen äitien joukkoon. Tunnustus oli hänelle kiva yllätys, vaikka hän tiesi, että häntä on esitetty palkittavien joukkoon.

Nikkolalla on kuusi lasta. Nuorin on 10-vuotias ja vanhin 23. Lapsista neljä on tyttöjä ja kaksi poikia. Nuorimmat ovat yhä kotona.

– Sanoin hääjuhlassa miehelleni, että haluan kuusi lasta, ja se on pitänyt, naurahtaa Nikkola.

Nikkola oli 14 vuotta kotiäitinä. Välillä kotiin tuli vielä enemmän lapsia, kun hän työskenteli viisi vuotta kunnallisena perhepäivähoitajana.

– Hoitolapsia oli silloin kymmenen. Omat lapset tottuivat siihen, että täällä oli aamulla ja koulupäivän jälkeen myös muita lapsia. Nykyään olen ryhmäavustajana päiväkodissa, kertoo Nikkola.

Lehmän hermot

Myös Tuula Vätin perheessä lapsia on ollut välillä paljon. Silloin selvät aikataulut ja säännöt ovat olleet tärkeitä. Vaikka sääntöjä on, lapset saavat olla lapsia.

– Ison porukan kanssa lapsia näkee välillä vain silloin, kun heidät huutaa syömään. Muuten he keksivät täällä maalla tekemistä.

Vätti on säännöllisesti tekemisissä noin kymmenen sijais- tai tukiperhelapsensa kanssa. Osan kanssa hän on yhteydessä päivittäin, mutta monia ei ole tavannut aikoihin.

Tänä vuonna Vätin lapset päättivät järjestää äidilleen yllätyksen äitienpäivän alla. He ottivat Facebookissa yhteyttä Laura Toivoseen, jonka tukiperheenä Vätit toimivat vuosia sitten. Toivonen ja Vätti eivät olleet tavanneet kymmeneen vuoteen.

Katso tästä klikkaamalla video Toivosen ja Vätin tunteikkaasta kohtaamisesta vuosien jälkeen. Videon näet myös artikkelin pääkuvaa klikkaamalla.

Laura Toivonen ja Tuula Vätti tapasivat kymmenen vuoden tauon jälkeen. Jere Sanaksenaho / Yle

– Tuula on jämpti ja hänen kanssaan oli aina helppo toimia. Meitä oli kolme sisarusta, joten välillä oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Tuulalla on todella hyvät hermot, Laura Toivonen kuvailee.

– Laura pikkuisen kaunistelee. Kyllä minulla lehmän hermot on, mutta lehmältäkin välillä hermot menee, vastaa Tuula Vätti nauraen.

Nauttikaa äitiydestä

Kaarinalaisesta Heli Nikkolasta huokuu lämmintä läsnäoloa, kun hän kutsuu perheen nuorimmat lapset jäätelölle. Hän kannustaa äitejä nauttimaan äitiydestä.

– Aina kaikki ei onnistu, mutta se on ihan ookoo. Välillä tunnen ylpeyttä omista lapsista, kun he onnistuvat tai ponnistelevat jonkun asian eteen. Nauttikaa lapsista. He ovat kuitenkin vain pienen ajan kotona ja lähtevät sitten perustamaan omia perheitään. Sitten heitä näkee harvemmin, pohtii Nikkola.

Korona-aika on ollut monille perheille raskasta. Nikkola pystyy eläytymään niihin tuntemuksiin. Hän sai aikoinaan tukea seurakunnan kerhotoiminnasta, jossa pääsi vaihtamaan ajatuksia muiden vanhempien kanssa.

– Toivottavasti äidit ovat yhteydessä toisiinsa vaikka viesteillä ja pystyvät jakamaan tuntemuksiaan, tsemppaa Nikkola muita äitejä.

Heli Nikkola kauhoo jäätelöä ja kyselee samalla koulupäivästä perheen nuorimmalta lapselta 10-vuotiaalta Juho Nikkolalta. Minna Rosvall / Yle

Äitienpäivänä Nikkolan aamupalapöytään tulee yleensä pienempien lasten tekemiä äitienpäiväkortteja. Perheellä on myös tapana katsoa lasten valokuvia siltä ajalta, kun he olivat pieniä.

– Yleensä paistetaan äitienpäivänä vaikka pihvit eli sillä tavalla juhlistetaan sitä päivää, kertoo Nikkola.

Tuula Vätti puolestaan lähtee ulos syömään perheensä kanssa, koska tänä vuonna on ansiomerkin myötä erityisen suuri syy juhlaan.

Lue myös:

Kajaanilaisen Heli Pokkimäen mielestä äitiys on suuri rikkaus: "Äitinä ymmärtää elämää syvemmin"

Riikka Lintukangas palasi osittain töihin, kun vauva oli neljän kuukauden, ja huomasi, että se oli yllättävän vaikeaa Kelalle ja tabu

Yksivuotiaana Katja Pääkkönen sijoitettiin kiireellisesti – nyt tuplamaisteri kiittää menestyksestään rajusti kritisoitua järjestelmää