Republikaanieliittiin kuuluva Liz Cheney uhmasi Trumpia ja nyt hänet yritetään syrjäyttää – trumpilaiset vahvistavat asemiaan puolueessa

Liz Cheneyn tukijat republikaanipuolueessa ovat kaikonneet sen jälkeen, kun tämä uhmasi Donald Trumpia. Kuva on otettu kongressissa 28. huhtikuuta. Melina Mara / AOP

Kongressin edustajainhuoneen republikaanien johtoon kuuluva Liz Cheney on menettämässä paikkansa Donald Trumpin tukijoiden masinoimassa kisassa. Syrjäyttäminen olisi viimeisin osoitus republikaanipuolueen muuttumisesta trumpilaisten puolueeksi.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen republikaanien arvojärjestyksessä kolmantena oleva Elizabeth "Liz" Cheney on hyvin todennäköisesti menettämässä puheenjohtaja-asemansa asetuttuaan näkyvästi entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan.

Cheney oli yksi niistä kymmenestä republikaanista, jotka puolsivat alkuvuodesta Trumpin virkasyytettä. Cheney on kritisoinut kovasanaisesti Trumpin toimintaa tammikuun kongressivaltauksen yhteydessä ja paheksunut tämän esittämiä vaalivilppiväitteitä.

Trumpin ja tämän tukijoiden silmissä Cheney on toiminnallaan syyllistynyt "majesteettirikokseen", josta ei voi selvitä ilman seurauksia. Trump kehotti helmikuussa konservatiivien vuosittaisessa tapaamisessa tukijoitaan hankkiutumaan eroon Cheneystä.

Tuolloin republikaaniedustajien enemmistö kuitenkin asettui vielä Cheneyn taakse ja tämä sai jatkaa tehtävässään kongressin edustajainhuoneen republikaanien puheenjohtajana.

Nyt trumpilaisilla näyttää kuitenkin olevan yliote ja Cheney voi menettää paikkansa jo ensi viikolla.

Edustajainhuoneen republikaanien arvoasteikossa ensimmäisenä oleva vähemmistöjohtaja Kevin McCarthy tokaisi tällä viikolla Axios-sivustolle (siirryt toiseen palveluun) vuodetulla nauhoitteella saaneensa tarpeekseen Cheneystä.

McCarthyn Fox Newsin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) esittämän näkemyksen mukaan Cheney ei pysty jättämään henkilökohtaisia mielipiteitään sivuun ja keskittymään yhteistyöhön puolueessa, ja on siksi menettänyt puoluetovereidensa luottamuksen.

Vielä helmikuussa McCarthy sanoi republikaanipuolueessa olevan hyvin tilaa sekä Trumpin kannattajille että tämän arvostelijoille, muistuttaa New York Times (siirryt toiseen palveluun).

McCarthy pyrkii nyt luomaan itsestään kuvaa uskollisena trumpilaisena, vaikka hän vielä tammikuussa sanoi Trumpin olevan vastuussa kongressirakennuksen mellakasta ja arvosteli Trumpia siitä, ettei tämä tehnyt riittävästi kannattajiensa rauhoittamiseksi.

Huhtikuun lopussa McCarthy kuitenkin käänsi kelkkansa ja sanoi Fox Newsin haastattelussa Trumpin toimineen aivan riittävästi tilanteen rauhoittamiseksi. McCarthyn takinkäännöstä on uutisoinut muun muassa Washington Post (siirryt toiseen palveluun).

Trump: Cheney on sodanlietsoja

Myös Donald Trump on jatkanut tällä viikolla Liz Cheneyn sättimistä ja haukkunut tätä muun muassa sodanlietsojaksi, joka on menettänyt kaiken tukensa kotiosavaltiossaan Wyomingissa. Trumpin mielestä Cheney on vain nimellisesti republikaani.

Cheneyn todennäköiseksi syrjäyttäjäksi on noussut newyorkilainen edustajainhuoneen jäsen Elise Stefanik. Fox News -uutiskanavan (siirryt toiseen palveluun) lähteiden mukaan Stefanik kerää puoluetovereiltaan aktiivisesti tukea Cheneyn syrjäyttämiseksi. Cheney sen sijaan ei uutistoimisto AP:n lähteiden mukaan ole ottanut muihin edustajiin yhteyttä saadakseen kannatusta.

Trump antoi Stefanikille keskiviikkona täyden tukensa, uutisoi muun muassa uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun). Edustajainhuoneen texasilaisjäsen Lance Gooden arvioi Fox Newsille (siirryt toiseen palveluun), että Elise Stefanik istuu Liz Cheneyn paikalla jo parin viikon kuluessa.

Aiemmin republikaanien maltilliseen siipeen lukeutunut 36-vuotias Stefanik on luonut nahkansa ja muuttunut Trumpin innokkaaksi tukijaksi. Trumpilaisten suosion hän on varmistanut tukemalla tiukasti Trumpia virkarikosprosessin aikana ja keräämällä puolueelleen paljon rahaa.

– Olemme yksi joukkue, ja se tarkoittaa yhteistyötä presidentin [Trump] kanssa, Stefanik julisti torstaina.

Cheneyn kohtalon voi nähdä Trumpin tukijoiden lopullisena niskalenkkinä republikaanipuolueesta. 54-vuotias Liz Cheney edustaa puolueen perinteistä linjaa ja kuuluu republikaanien vanhaan eliittiin.

Hänen isänsä Richard "Dick" Cheney toimi vuosina 2001–2009 George W. Bushin varapresidenttinä.

Cheney varoittaa Trumpin henkilökultista

Liz Cheney on kommentoinut mahdollista syrjäyttämistään sanomalla, että hän luopuu mieluummin asemastaan kuin Trumpin toimien arvostelemisesta.

Hän painottaa Washington Postiin kirjoittamassaan mielipidekirjoituksessa (siirryt toiseen palveluun), että kyse on nyt käännekohdasta republikaanipuolueen tulevaisuuden suhteen.

– Republikaanien täytyy päättää, valitsemmeko totuuden ja uskollisuuden perustuslaille.

– Edessämme on nyt kysymys, lähdemmekö mukaan Trumpin ristiretkeen vuoden 2020 vaalien tuloksen kumoamiseksi ja laillisuuden kiistämiseksi seurauksista välittämättä, Cheney kirjoittaa.

Cheney paheksuu sitä, että Trump jatkaa edelleen perusteettomia väitteitä vaalivilpistä ja varoittaa tämän käytöksen voivan lietsoa uusia väkivaltaisuuksia. Hänen mukaansa Trump pyrkii romuttamaan Yhdysvaltain demokratian peruspilareita.

– Meidän republikaanien on puolustettava aidosti konservatiivisia periaatteita ja hylättävä Trumpin vaarallinen ja demokratian vastainen henkilökultti, Cheney linjaa tekstissään.

Liz Cheney yrittää muistuttaa puoluetovereitaan republikaanien perinteisistä ydinarvoista, kuten lain kunnioittamisesta ja perustuslain puolustamisesta. Hän painottaa hallinnon pienuuden, vahvojen asevoimien, konservatiivisen talouspolitiikan ja alhaisten verojen kaltaisia perinteisen republikaanipolitiikan kulmakiviä.

Cheneyn mukaan republikaanien pitäisi nyt olla rohkeita tällaisen perinteisen linjan pelastamiseksi.

