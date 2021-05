Kaupungit heräsivät metsien, soiden ja rantojen merkitykseen – nyt laaditaan yhteisiä pelisääntöjä, jotka huomioivat luonnon kaikessa rakentamisessa

Lappeenrannan rantaraitti on yksi kaupungin suosituimmista ulkoilureiteistä. Arkistokuva viime vuodelta.

Suomen suurimmissa kaupungeissa, kuten Oulussa ja Tampereella, on aiemmin tehty selvityksiä luonnon nykytilanteesta. Myös hieman pienempi Lappeenrannan kaupunki haluaa jatkossa säilyttää luonnon mahdollisimman monimuotoisena.

Lähiluonto, kuten Pappilanniemen luontopolku ja Saimaan rakentamattomat rannat ovat monille asukkaille tärkeitä paikkoja Lappeenrannassa. Tämä käy ilmi kaupungin viime vuonna tekemästä asukaskyselystä.

Kyselyä hyödynnettiin osana tuoretta luonnon monimuotoisuusselvitystä. Laaja selvitys luonnon nykytilasta ohjaa jatkossa kaikkea kaupungin toimintaa kaavoituksesta aina palvelujen ostamiseen asti.

– Sitä voi hyödyntää ihan kaikessa, se on läpileikkaava. Selvitys ohjaa ja antaa meille raameja, miten voimme ottaa tulevaisuudessa luonnon huomioon. Ajantasainen ja luotettava luontotieto on kaiken perusta päätöksenteossa, selittää ympäristötarkastaja Taina Lahtela Lappeenrannan kaupungilta.

Ympäristösuunnittelija Taina Lahtelan mukaan selvitys ei palvele pelkästään ympäristötoimea, vaan koko kaupunkia. Marika Anttonen / Yle

Lappeenrannan kaupunki haluaa säilyttää luonnon mahdollisimman monimuotoisena jatkossakin. Selvityksen laatineen kaupungin ympäristösuunnittelijan Anna Vuoren mukaan kunta vaikuttaa luontoon hyvin laajasti, joten luonto-ohjelmalla voidaan muuttaa joitakin käytäntöjä.

– Nyt tuodaan näkyväksi se luonto mitä ympärillämme on. Voi olla, että arkiympäristön hienoutta ei aina välttämätä havaita, Vuori sanoo.

Pohjaa omalle työlle

Lappeenrannan luonnon nykytilan selvittämiseksi Anna Vuori tarkasteli erilaisia luontotyyppejä, kuten metsiä, soita ja rantoja. Hän katsoi, minkälaisia luontoarvoja Lappeenrannassa on ja missä sijaitsee erityisen arvokkaita ekologisia kokonaisuuksia.

– Tiivistettynä hyvin keskeinen Lappeenrannan monimuotoisuutta lisännyt ja kehittänyt geologinen tekijä on Salpausselkä. Salpausselän päällä on luonnon tilassa olevaa kuivaa karua männikköä. Selän reunoilla taas on lähteitä, joissa pohjavesi pulppuaa pinnalle.

Vuori nostaa esille myös Saimaan merkityksen. Saimaa on muovannut Lappeenrannan kalliorantoja, ja esimerkiksi saaristoissa on paljon lehtimetsiä.

Kuuntele, millaisissa luontokohteissa ympäristösuunnittelija Anna Vuori viihtyy parhaiten.

Ympäristösuunnittelija Anna Vuoren mukaan ihmistoiminta ei aina ole luonnolle pahasta, vaan siitä voi olla hyötyä. "Esimerkiksi avoimet paahdeympäristöt ovat syntyneet ja kehittyneet ihmisen toiminnan seurauksena." Marika Anttonen / Yle

Vastaavia selvityksiä luonnon tilasta on aiemmin tehty Suomen suurimmissa kaupungeissa, esimerkiksi Oulussa ja Tampereella. Lappeenrannassa ei aikaisemmin ole ollut yhtä kattavaa selvitystä.

Kaupungin ympäristötarkastajan Taina Lahtelan mukaan luonnon monimuotoisuuden huomioiminen onkin aiemmin voinut jäädä muiden ympäristöasioiden, kuten ilmastonmuutoksen torjumisen, varjoon. Tuore selvitys auttaa tuomaan käynnissä olevan luontokadon näkyväksi ja kuuluvaksi niin päättäjille kuin tavallisille asukkaillekin.

– Omalle työlle on nyt selvä pohja, johon nojautua.

Kina urheiluhallin paikasta

Luontoasioiden esiintuomisen tarkoituksena ei ole hidastaa tai vaikeuttaa kaupungin projekteja. Luontoarvot herättävät kuitekin usein voimakkaita tunteita. Viimeisimpänä kiivasta keskustelua luontoarvoista on Lappeenrannassa kirvoittanut uuden sisäliikuntahallin paikka.

Sisäliikuntahalli rakennetaan kaupungin keskustaan, nykyisen tekonurmikentän viereen. Tekonurmea siirretään muutamia kymmeniä metrejä uuden hallin tieltä. Siirron takia osa viereisen puulajipuiston puuvanhuksista kaadetaan.

Lue lisää: Kaupunkia kohtasi erikoinen dilemma: kaikki haluavat uuden urheiluhallin – mutta se rakennetaan paikkaan, josta ei haluta luovuttaa palaakaan

Tarkoituksena on korvata kaadetut puut istuttamalla sama määrä uusia puuntaimia muualle kaupunkiin.

–Pidän sitä hyvänä merkkinä, että ihmiset ovat huolissaan tällaisten puiden kohtalosta. Tietenkin voi ajatella, että kaupungissa tehdään joka päivä kaikenlaisia maankäyttöratkaisuja, jotka vaikuttavat suurempiin puumääriin. Puistoalueen sijainti aivan keskustassa, jossa on muutenkin vähän vihreää, korostaa sen merkitystä, toteaa ympäristösuunnittelija Anna Vuori.

