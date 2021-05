Helsingin poliisi piti vuosia kirjaa romanien liikkeistä – apulaispoliisipäällikkö kiistää etnisen profiloinnin mutta myöntää tehdyt virheet

Poliisit kirjasivat Helsingissä ylös romanien liikkeitä, romanien käyttämiä ajoneuvoja ja porukoita, joissa he liikkuivat. Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikön Heikki Kopperoisen mielestä kyse ei ole etnisestä profiloinnista.

Ylen tietojen mukaan poliisit pysäyttelivät Helsingissä vuosien ajan Suomen romaneja ja ottivat heidän tietojaan ylös. Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen sanoo, että virheitä on tehty. Poliisihallitus on alkanut tutkia asiaa.

Ylen tietojen mukaan Helsingin poliisilaitoksessa on vuosien ajan harjoitettu systemaattisesti toimintaa, jossa on viitteitä etniseen profilointiin. Poliisilaitos piti kirjaa erityisesti Suomen romaniväestön liikkeistä pääkaupunkiseudulla.

Poliisit kirjasivat ylös romanien liikkeitä, romanien käyttämiä ajoneuvoja ja porukoita, joissa he liikkuivat. Samaan yhteyteen tehtiin kirjauksia myös muista mahdollisista tiedoista, esimerkiksi henkilöiltä löytyneistä puukoista tai muista aseista.

Toiminta liittyi Helsingin poliisilaitoksen syksyllä 2013 antamaan sisäiseen ohjeistukseen. Siinä käskettiin poliisipartioita puuttumaan matalalla kynnyksellä kaikkiin valvonnassa havaittuihin rikkeisiin ja mahdollisiin muihin havaintoihin. Ylen tietojen mukaan ohje tulkittiin kentällä niin, että romaneita pysäyteltiin ilman lakisääteisiä perusteita ja heidän tietojaan otettiin ylös.

Romanien liikkeistä saadut tiedot kirjattiin niin kutsuttuun poliisin blogiin eli vapaamuotoiseen poliisin lokikirjaan. Merkintöjä ehti kertyä neljän vuoden aikana tuhatkunta. Lokikirjan käyttö lopetettiin kesällä 2017.

Poliisihallitus on äskettäin aloittanut selvityksen Helsingin poliisilaitoksen toiminnasta.

Poliisi: Loki oli apuna selvittämässä romanien välisiä ammuskeluja

Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen kertoo, että lokikirjan pitäminen liittyi Helsingissä sattuneisiin ampumatapauksiin.

Kopperoisen mukaan poliisi selvitti vuosina 2013–2017 useita kaupungilla tapahtuneita ammuskeluja, joissa myös sivulliset olivat vaarassa. Kopperoinen kertoo poliisin selvityksissä käyneen ilmi, että valitettavan usein tapahtumiin näytti liittyvän romaneja.

Poliisin käsityksen mukaan ammuskeluissa oli kyse eri romanisukujen välien selvittelystä.

– Jotenkin ampumisiin piti puuttua. Tätä asiaa seurattiin ja pyrittiin saamaan hallintaan, ettei kukaan sivullinen tai tekijäkään saisi luotia nahkaansa, Kopperoinen sanoo.

Oliko niin että (lokikirjassa) oli pelkästään romaniväestön tietoja ja ajoneuvoja?

– Siinä oli pääosin romaniväestön tietoja ja ajoneuvoja, Kopperoinen sanoo.

Poliisi kiistää etnisen profiloinnin

Kopperoinen kiistää, että kyseessä olisi ollut Suomen romaniväestöön kohdistunut etninen profilointi.

Etnisellä profiloinnilla tarkoitetaan sitä, jos poliisi kohdistaa toimenpiteitä henkilöön esimerkiksi hänen etnisen taustansa tai ihonvärinsä takia. Tällainen toiminta on yhdenvertaisuuslain mukaista syrjintää ja kiellettyä.

Onko Helsingin poliisi pysäyttänyt romanitaustaisia henkilöitä nimenomaan sen takia, että he ovat olleet romanitaustaisia, eikä ole etsitty johonkin rikokseen esimerkiksi liitettyä tiettyä ajoneuvoa?

– En missään tapauksessa pidä tätä toimintaa etnisenä profilointina. Toki sen voin sanoa heti, että poliisilaitos on mennyt näissä asioissa viime vuosina todella paljon eteenpäin. On saattanut joitakin virheitä matkan varrella olla, mutta paljon on menty eteenpäin ja korjattu.

Kopperoinen kertoo, että kentällä työskenteleviä poliiseja on koulutettu viime vuosina monin tavoin ulkomaalaisiin ja yhdenvertaisuuteen liittyviin asioihin.

Tapahtuiko toimintaohjeen tulkinnassa kentällä ylilyöntejä?

– Veikkaan että kyllä siellä on sellaistakin saattanut olla. En yhtään ihmettele sitä.

– Tässä pitää koko ajan muistaa, että ei tässä ole ollut mikään etninen tausta, minkä näköinen tai oloinen ihminen on. Tässä on ollut tarkoitus se, että näitä ampumistapauksia ei sattuisi ja kenellekään ei kävisi niin, että henki lähtee tai loukkaantuisi tai muuta, Kopperoinen sanoo.

Poliisi myöntää, ettei vastaavaa enää tehtäisi

Kopperoisen mukaan lokikirjan käytöstä keskusteltiin laitoksen johdossa sen jälkeen, kun hän aloitti apulaispoliisipäällikkönä kesällä 2017. Lokikirjan pito päätettiin lopettaa. Myös ampumistapaukset olivat Kopperoisen mukaan loppuneet.

– Päädyttiin siihen, että tämäntyyppistä toimintaa ei enää jatketa, jos sen joku saattaa tulkita väärin. Se on sitten lopetettu ja yritetty kehittää asioita eteenpäin.

Vieläkö toimittaisiin näin, että pidetään kirjaa yksittäisen etnisen ryhmän liikkeistä?

– Paljon on maailma muuttunut tässä ajassa. Nykyään ei enää tultaisi näin toimimaan. Jos nyt pitäisi tehdä sama asia uudestaan, niin ehkä sitä miettisi nyky tiedoilla onko järkevää ja miltä se toisaalta näyttää ulospäin.

Onko maailma muuttunut neljässä vuodessa niin merkittävästi?

– On. Muutos on valtavan nopeaa etenkin pääkaupunkiseudulla. Sosiaalinen media ja yhteiskunnallinen keskustelu on muuttunut paljon sen jälkeen, kun toiminnallinen ohje annettiin vuonna 2013. Silloin pitää poliisinkin muuttua ja ymmärtää, että tehdään työtä ilman syrjintäolettamaa, Kopperoinen sanoo.

