Kolme pienten lasten äitiä kertoo, mitä odottaa äitienpäivältä: "Haluaisin nukkua rauhassa pitkään"

Sunnuntaina vietetään äitienpäivää. Kysyimme kolmelta äidiltä, mitä äitiys merkitsee heille ja mitä he odottavat äitienpäivältä. Voit kuunnella haastattelun jutun lopusta.

Pinja Kärki: "Äitiys on elämäni tärkeimpiä juttuja"

"Odotan äitienpäivältä perheen yhteistä aikaa. Sellaista tavallista hyvää yhdessäoloa ja läsnäoloa. Meille ei ole ehtinyt vielä syntyä perinnettä äitienpäivän ympärille, mutta olisihan se kiva, jos saisi aamupalan sänkyyn.

Olisi ihana nähdä omaa äitiäni, mutta hän asuu kaukana, eikä ole mahdollista päästä sinne. Ehkä miehen äitiä näemme ja sillä tavalla pääsemme äitien kanssa sitä äitiyttä jakamaan.

Äitiys on yksi elämäni tärkeimpiä juttuja. Minulle merkitsee todella paljon, että saan olla äitinä tälle uudelle sukupolvelle: kasvattamassa ja antamassa ehdotonta rakkautta, ja tietysti myös sääntöjä ja rajoja. Kasvattamassa nimenomaan uutta sukupolvea, joka ymmärtää arvonsa. Että he ovat rakkaita ja heillä on tarkoitus tässä maailmassa."

Elina Teittinen ja Aaron ulkoilivat perjantaina leikkipuistossa Lappeenrannan satamassa. Kalle Purhonen / Yle

Elina Teittinen: "Teemme tärkeää työtä"

"Minulla on tulossa toinen äitienpäivä. Menemme äidilleni syömään aamupäivästä, ja olisihan se kiva saada vaikka kukkia. En ole niin kukkatietoinen, kaikki käy!

Äitiys on oman ensimmäisen lapseni jälkeen tullut tosi tärkeäksi ja arvokkaaksi asiaksi. Kunnioitan kaikkia äitejä todella paljon: teemme tärkeää työtä.

Äitienpäivässä on ehkä vähän jännitystä, mutta luotan, että minua jotenkin muistetaan."

Hanne Huoso (oik.) tapaa oman äitinsä jo lauantaina ennen äitienpäivää. Kuvassa myös Pinja Kärki ja Huoson lapset, kolmivuotias Kiia ja nelivuotias Minka. Kalle Purhonen / Yle

Hanne Huoso: "Pitäisi pystyä ottamaan kahden pienen ihmisen suuret tunteet vastaan"

"Kerroin juuri lapsilleni ja miehelleni, että haluaisin äitienpäiväaamuna nukkua rauhassa niin pitkään kuin nukuttaa, pötkötellä sängyssä ja minulle tehtäisiin aamupala valmiiksi. En kaipaa kukkaa, aamupala on tärkeämpi. Ja yhdessäolo, lasten tekemät piirustukset ja muut.

Äitiys merkitsee sellaista ehdotonta rakkautta.

Oman äidiksituloni jälkeen myös äitienpäivästä on tullut merkityksellisempi. Olen aina muistanut omaa äitiäni äitienpäivänä, mutta nyt on maailman ihaninta, kun omat lapset tekevät jotakin omin kätösin.

Koetuksella äitiys on joka päivä, monta kertaa päviässä! Aina silloin, kun pitäisi pystyä ottamaan kahden pienen naisihmisen suuret tunteet vastaan."