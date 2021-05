"Isovanhemmuus on elämän jälkiruoka", sanoo mummuista kirjan kirjoittanut tietokirjailija Tuula Vainikainen – itsekin Tuula-mummu

Turkulainen tietokirjailija Tuula Vainikainen on sitä mieltä, että mummu voi tarjota lapsenlapselleen jotain muuta kuin vanhemmat, mutta heidän toiveensa on syytä pitää mielessä. Vainikainen on Radio Suomen Sunnuntaivieraana äitienpäivänä.