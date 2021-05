Miten päästä eroon vanhoista kirjoista? Poimi tästä vinkit

Rautakaupan vanha varastohalli on tätä nykyä Wanha kirjahalli. Hallissa on kaikki seinät täynnä kirjoja lattiasta kattoon. Paikka on muodostunut Kouvolan Myllykoskella jopa turistikohteeksi. Tarja Tornaeus esittelee Wanhaa kirjahallia.