Vaatekauppojen määrä romahti, ja tuhannet myyjät menettivät työnsä – Ala huolissaan: Nyt on viimeiset hetket ratkaista keskustojen vetovoima

Pandemia tyhjensi monen kaupungin keskustat ja vei samalla asiakkaat lukuisilta muotia ja kenkiä myyviltä liikkeiltä. Esimerkiksi Helsingin ydinkeskustasta alkoi kadota nimekkäitä ja perinteisiä liikkeitä. Solo For Men ajautui konkurssiin, tavaratalo Stockmann joutui yrityssaneeraukseen ja tunnetut muotiketjut kuten Halonen ja eilen liikkeensä sulkemisesta kertonut H&M (siirryt toiseen palveluun) karsivat myymälöitään.

Jälki on ollut rumaa ympäri maata. Vaate-, kenkä- ja tekstiilimyymälöiden määrä putosi viime vuonna noin 3320:stä myymälästä lähes 300:lla ja alan työllisten määrä 26 000:sta noin 6000:lla, kertovat muoti- ja urheilukaupan ketjuja, tavaraloja, marketteja ja tavarantoimittajajia edustavan Muoti- ja urheilukauppa ry:n tilastot.

Korona vauhditti kehitystä joka oli alkanut jo aiemmin verkkokaupan myötä. Vuodesta 2013 vaate ja kenkäkauppojen määrä on supistunut yli 800 myymälällä.

– Korona kiihdytti myymäläkatoa, kun liikenne keskustoihin väheni. Verkkokauppakin jatkoi voittokulkuaan. Ketjuliikkeet siirsivät myymälöitään sinne missä ihmiset liikkuivat eli pois keskustoista, sanoo Muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää.

Hänen mielestään keskustojen uinumiskehitys on kuitenkin pysäytettävissä.

– Verkkokauppa on juhlinut, mutta jo nyt kevään aikana on nähty, että verkkokauppa ottaa takapakkia, kun ihmiset alkavat taas tavata toisiaan. Nyt on viimeiset hetket ratkaista Helsingin ohella muidenkin Suomen kaupunkikeskustojen vetovoima. Tarvitaan rohkeita kokeiluja, joilla ihmiset saadaan palaamaan myös keskustojen kauppoihin, sanoo Kankaanpää.

Kankaanpään mielestä yksi jo muualla Euroopassakin kokeiltu keino on tarjota ihmisille ilmainen pysäköinti keskustoissa viikonloppuna.

Muoti- ja Urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää houkuttelisi asiakkaita ydinkeskustoihin ilmaisella viikonloppupysäköinnillä. Markku Rantala / Yle

– Nyt ilmainen paikoitus vetää asiakkaita ostoskeskuksiin ja ostamisen helppous verkkokauppoihin. Ilmainen pysäköinti auttaisi osaltaan elävöittämään keskustoja, uskoo Kankaanpää.

Muotimyynti kääntynyt jo selvään kasvuun

Houkutusta tulla keskustoihin pitäisi lisätä juuri nyt, kun koronarokotusten eteneminen ja ravintolarajoitusten purkautuminen on alkanut lisätä jälleen myyntiä. Terassikelien kohentuessa ja tapahtumien lisääntyessä kaupan odotetaan vilkastuvan edelleen.

– Viimeisimmät kaksi viikkoa on näyttänyt huomattavasti piristymisen merkkejä ja ihmiset ovat alkaneet pikkuhiljaa järjestää juhlia. Kesämekkoja ja juhla-asuja puolestaan kaivataan aina. Oikein hyvillä mielin lähden tähän kesään, sanoo Helsingin keskustassa sijaitsevan My o My - muotiliikkeen toimitusjohtaja Pauliina Louhiluoto.

My o My - muotiliikkeen toimitusjohtaja Pauliina Louhiluoto uskoo, että etätyö epämuodollistaa pukeutumista myös miehillä. Markku Rantala / Yle

Myös muissa liikkeissä on alkanut jälleen ovi käydä.

– Viime vuonna kevätjuhlat, kesän juhlat ja syksyn pikkujoulut jäivät kokonaan pois mikä tarkoitti kauppiaiden myyntiin isoa lovea. Tulevan kesän ja syksyn suhteen olen kuitenkin optimistinen. Kaikista erikoiskaupan aloista muotikauppa lähtee pisimmältä takamatkalta tähän uuteen nousuun, sanoo liiketoimintajohtaja Sami Sykkö muotialan ja muotikauppojen yhteisöstä Fashion Finlandista.

Kaupoissa varsinaiseen vyöryyn varaudutaan kuitenkin vasta loppukesästä.

– Elpyminen on kyllä käynnistynyt, mutta edessä se on vasta kesällä ja syksyllä. Tässä on menetetty yli 700 miljoonaa euroa myyntiä ja sen kuromiseen menee monta vuotta, sanoo Kankaanpää.

Myynnin kuromiseen muotiyrittäjät tarvitsevat nyt kaikkia keinoja eli myös verkkokauppaa joka auttoi monia pahimman yli.

Verkkokauppa koitui esimerkiksi My o My:n pelastajaksi.

– Ilman meidän kansainvälistä nettiportaalia olisi ollut surullisemmat fiilikset. Olisiko kauppa jo jopa kiinni. Minulla on kuitenkin niin isot ostot ja vaatteet vanhenee puolessa vuodessa. Kyllä ollaan nyt onnellisessa asemassa, että saatiin varasto sulatettua nettikaupan avulla, Louhiluoto sanoo.

Myös jatkossa verkkokauppa on mukana, vaikka asiakkaita virtaisi jälleen myymäläänkin.

– Monikanavaisuus on entistä tärkeämpää. Yhden kortin varaan ei voi rakentaa. Kuluttajilla puolestaan laadukkuusvaatimus on noussut. Kuluttajat haluavat ostaa hyviä materiaaleja ja monikäyttöisiä tuotteita, jotka elävät pidempään, sanoo Louhiluoto.

Sykkö puolestaan haluaa heittää palloa asiakkaille ja muistuttaa, että jos ostaa kotimaisista verkkokaupoista ja kivijalkaliikkeistä vaatteensa ja kenkänsä raha jää Suomeen.

Liiketoimintajohtaja Sami Sykkö Fashion Finlandista kertoo mihin kaikkeen hyvä suunnittelu ja laadukas materiaali taipuvat.

– Näen, että kivijalkakaupalla on tulevaisuutta. Aina ihmiset haluavat kuitenkin käydä katsomassa niitä vaatteita, saada hyvää palvelua sekä opastusta miten niitä pestään ja hoidetaan. Kivijalkakauppojen pitää kuitenkin kehittyä aikojen mukana, Sykkö sanoo.

Muotisuunnittelijat ajatelleet ihmisten ilmoille palaavia

Mikä sitten on muotia tänä kesänä?

– Vastuullisuus on muotimaailmassa nyt suurin trendi ja vastuullista kuluttamista on, että ostaa sellaisen vaatteen, josta tykkää, rakastaa ja jota tulee käytettyä paljon ja pitkään. Aina kannattaa siis ostaa sitä mikä sopii itselle omaan tyyliin, ihon ja hiusten väriin ja minkälaisesta vaatteesta nauttii eniten, sanoo Sykkö.

Liiketoimintajohtaja Sami Sykkö Fashion Finlandista kertoo myös syksyn linjoista.

Entä mitä värejä nyt suositaan?

– Siellä on pastillivärejä ja kukkakuoseja kuten kesään kuuluu, mutta myös mustavalkoista yhdistelmää suositaan.

Mitä hankkia löysien kotikuteiden tilalle, jos on pian lähdössä piipahtamaan toimistolla tai käymään kaupungilla?

Kesämekoissa on nyt hulmuavat helmat. Markku Rantala / Yle

– Housunmalleissa on nyt tosi leveitä ja vähän ylipitkiä lahkeita. Paidoissakin on leveitä hihoja ja pituutta eli on esimerkiksi pitkiä kauluspaitoja, jotka ulottuu jopa reiteen saakka. Aika mukavaa muotia, jossa on mukava liikkua kesällä.

– Mies voisi valita vaikka pellavapuvun ja siihen kauniin kauluspaidan ja sitten voi miettiä tarvitseeko kravattia. On tehtäviä, joissa pukua tarvitaan, mutta ei sen tarvitse olla epämukava. Kevyt laadukkaasta kankaasta tehty puku on erittäin mukava.

Entä miten valmistautua jo syksyyn ja paluuseen toimistolle?

– Olen nähnyt jo ensi syksyn mallistot. Hengähdystauko on tehnyt muodinluojille hyvää. Luovuus on päässyt kukkimaan. On otettu huomioon, että me haluamme elää mukavasti eikä haluta ahtautua epämukaviin vaatteisiin tai kenkiin. Siellä on yhdistetty pehmeää, mukavaa ja vähän löysää linjaa istuvampaan ja räätälöidympään. Huippumuoti on ottanut vaikutteita eletystä etäelämästä. On jopa yhdistetty kotoiluvaatteita juhlavaatteisiin, Sykkö sanoo.

