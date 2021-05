Taiwaniin ei osunut viime vuonna yhtään taifuunia, mikä voi heikentää maailman teollisuustuotantoa

Taiwania koettelee pahin kuivuus noin 60 vuoteen. Maan suuret teollisuusyritykset kamppailevat vesipulassa. Taiwanin puolijohdeteollisuus on tärkeä alihankkija lukuisille yrityksille.

Taiwanin saari kärsii ankarasta kuivuudesta. Saarelle ei osunut viime vuonna yhtään taifuunia ja myös tämän vuoden aikana sademäärä on ollut hyvin pieni verrattuna normaalivuosiin.

Koska sateita ei ole saatu, maan vesivarannot ovat alkaneet huveta. Osassa maata on aloitettu veden säännöstely. Esimerkiksi maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Taichungissa asukkaat saavat juoksevaa vettä vain viitenä päivänä viikossa. Taichungissa on 2,7 miljoonaa asukasta.

Taiwanin suurin järvi Sun Moon -järvi maan keskiosassa on kuivunut ja sen pohja on kuin halkeillutta kuun pintaa. Normaalivuosina Sun Moon -järvi on suosittu matkailukohde.

Taiwanilaisen perinteen mukaan Sun Moon -järven ympäri uiminen on yksi kolmesta asiasta, joka taiwanilaisen pitäisi elämänsä aikana tehdä. Viime syyskuussa järvellä järjestettiin perinteinen uimafestivaali. Richie B. Tongo / EPA

Myös Taiwanin maatalous, erityisesti runsaasti vettä tarvitsevat riisiviljelmät ovat vaikeuksissa.

Taiwanin kuivuudella on vaikutusta kansainväliseen teollisuustuotantoon. Hsinchun kaupunki on yksi maailman suurimpia puolijohteiden valmistajia. Toistaiseksi tehtaat ovat selvinneet tuomalla vettä vähemmän vesipulasta kärsiviltä Taiwanin alueilta.

Luottoluokittaja Fitch (siirryt toiseen palveluun) arvioi, että pidentyessään vesipula saattaa aiheuttaa Taiwanissa jopa yhteiskunnallisia levottomuuksia, jos teollisuus, maatalous ja yksityiset ihmiset alkavat riidellä vesivaroista.

Viime vuonna Taiwaniin valmistui kaksi puhdistuslaitosta, jotka käyttövettä merivedestä.

Fitchin mukaan Taiwanin vesipulaa pahentaa lisäksi huonokuntoinen vesiputkiverkosto. Hallituksella on käynnissä laaja hanke, jolla putkistojen pahimpia vuotoja korjataan.

Lähteet: AP