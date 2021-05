Perussuomalaisten Riikka Purran mukaan osa kunnista sai liikaa koronatukea: "Ylimitoitetut paketit auttavat hallituspuolueita vaaleissa"

Monen kunnan talous on heikossa kunnossa, vaikka koronatuet siivittivät kuntia ylijäämiin viime vuonna. Perussuomalaiset kritisoivat koronatukia ja kuntien tehtävien määrän kasvua. Voit katsoa Riikka Purran haastattelun suorana Ykkösaamussa klo 10.05 alkaen.

Hallitus on myöntänyt kunnille ja kuntayhtymille koronan vuoksi maksettavia tukirahoja valtionosuuksina noin kolme miljardia euroa. Summa on osoittautunut suuremmaksi kuin koronasta aiheutuneet vahingot kunnille.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra ennakoi, että kuntien saama koronatuki saattaa vaikuttaa kuntavaaleissa.

– On aivan selvää, että ylimitoitetut kuntapaketit auttavat hallituspuolueita kuntavaaleissa. Taloustilanne monessa kunnassa on todelliseen tilanteeseen nähden suhteettoman positiivinen. Sekä keskustalla että vasemmistopuolueilla on helpompaa, kun voi luvata asioita sen sijaan, että pitäisi vain sopeuttaa ja suunnitella leikkauslistoja.

Purran mukaan kuntien tukeminen koronaepidemiassa oli kuitenkin välttämätöntä.

– Muuten kaikki kunnat eivät ehkä olisi selviytyneet edes perustehtävistään. Valitettavasti tässä mentiin yli.

Kuntasektori siirtyi alijäämästä runsaaseen ylijäämään

Vaikka kuntien talous koheni koronarahoilla, ongelmat eivät ole ohi.

– Koronan varjolla esitettiin tukia, jotka eivät kohdistuneet koronan aiheuttamiin ongelmiin. Niillä onkin ylituettu kroonisesti velkaantunutta ja pahojen alijäämien kuntasektoria. Varmasta alijäämästä siirryttiin valtiovarainministeriön arvioimaan 1,2 miljardin euron ylijäämään, sanoo Purra. Kuntaliitto ilmoittaa kuntien ja kuntayhtymien ylijäämäksi yhteensä 1,7 miljardia euroa vuonna 2020.

Kunnissa ei voida kuitenkaan tuudittautua koronarahojen tuomaan auvoon, sillä tukien tuoma helpotus on väliaikaista.

– Kuntien taloustilanne on kroonisen huono. Sitä ei ole aiheuttanut korona eikä muu yllätys, vaan vuosikausien yhä paisuvammat menot ja heikko tulokehitys. Kuntien tehtävien ja rahoituksen välillä on selvä ja yhä suurempi epäsuhta, huomauttaa Purra.

Purra on huolissaan veropohjan kaventumisesta, valtionosuusprosenttien tippumisesta ja kuntien tehtävien lisäyksestä.

– Kunta ei kykene tehtäviään karsimaan muuta kuin vapaaehtoisten osalta, joten pääasiallisen muutoksen tulee tulla valtion tasolta.

