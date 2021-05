Siivoamiseen ei tarvita pesuaineita, vaan niistä voi olla jopa haittaa – näin putsaat kotisi pinnat mausteilla ja sitruunalla

Keittiön lavuaarin reunalla seisoo iso pullo etikkaa ja ruokasoodaa. Niillä pääsee jo pitkälle siivouksessa. Lisäksi kotia voi putsata sokerilla, suolalla ja sitruunalla.

Ruoka-aineilla siivoaminen on ympäristöystävällisempää kuin siivousosastolta ostettujen pesuaineiden käyttö. Marttojen kotitalousasiantuntija Riitta Sutisen mukaan kotona ei tarvitse edes käyttää varsinaisia siivousaineita.

– Jättäisin liuottimet tykkänään pois kotisiivouksesta, samoin desifioivat aineet.

Matoilla tärkeä rooli

Sutisen mukaan vahvat aineet voidaan jättää pois, kunhan pidetään huolta ylläpitosiivouksesta. Ekologisessa siivouksessa kotia ei päästetä rapakuntoon.

– Lähtökohta on, että koti ei ole likainen. Siivotaan siis useammin, mutta vähemmän eli saadaan pinnat pysymään miedommilla aineilla hyvässä kunnossa ja puhtaina. Silloin ei tarvita erikoissiivousaineita, neuvoo Sutinen.

Jatkuva siivoaminen tarkoittaa muun muassa sitä, että jos hellalle tulee roiskeita, ne pyyhitään heti pois. Lisäksi Sutinen kehottaa tarttumaan imuriin usein, jotta eteiseen ulkoa tulevat liat eivät etenisi muualle kotiin. Tässä myös eteisen matoilla on tärkeä rooli.

– Liat tarttuvat ensin eteisen mattoon. Se on hyvä, ettei lika ei kantaudu ulkoa sisälle vaan jää tehokkaisiin mattoihin.

Lähes kiehuva vesi kaadetaan viemäriin, kun etikka ja soodaseos on kuplintansa lopettanut. Elli Sormunen / Yle

Kotona tarvitsee vain kolmea ainetta

Kotisiivouksessa pärjää Marttojen mukaan pelkästään ruokakaapista löytyvillä tuotteilla. Jos siivousaineita kuitenkin haluaa ostaa, niitä

Käsitiskiaine on neutraalia ja sitä voi käyttää perussiivoukseen: pintojen pyyhkimiseen ja vessanpöntön renkaan, kaakeleiden ja pesualtaan pesemiseen.

– Käsitiskiaine on riittävän tehokas, mutta ei rasita pintoja. Lisäksi ainetta ei tarvitse huuhdella pinnasta pois, kertoo Sutinen.

Jos pinttynyttä likaa on enemmän, silloin tarvitaan emäksinen pesuaine. Ne tehoavat rasva- ja proteiinilikaan. Yleispuhdistusaine on emäksistä.

Hapan pesuaine puolestaan irrottaa kalkkisaostumia ja tehoaa rauta- sekä metallipinttymiin. WC:n pesuaineet ovat usein happamia.

Seuraavaksi kurkataan ruokakaappiin ja kerrotaan, miten mikäkin aine tehoaa likaan.

Nahistuneella sitruunalla saa putsattua muun muassa leikkuulaudan ja keraamisen lieden. Elli Sormunen / Yle

Pesuaineiden käyttö ja ph-arvo Käsitiskiaine on neutraali pesuaine, ph-arvo on 7. Sopii pintojen pyyhkimiseen, eikä sitä tarvitse huuhdella pois.

Yleispuhdistusaine on emäksistä ja ph-arvo yli 8. Sopii rasva- ja proteiinilikaan. Ruokasooda on emäksinen puhdistusaine.

WC:n pesuaineet ovat happamia, niiden ph-arvo on alle 7. Happamat aineet irrottavat kalkkisaostumia ja tehoavat rauta- sekä metallipinttymiin. Sitruuna ja etikka ovat happamia puhdistusaineita. Happamat pesuaineet pitää huuhdella pois.

Mitä isompi ph-luku on, sitä emäksisempi aine on.

Mitä pienempi luku on, sen happamampi tuote kyseessä.

Sitruuna

Siivoukseen käy kaapin perukoille unohtunut, nahistunut sitruuna.

Sitruunan avulla saa poistettua hajut leikkuulaudasta. Leikkuulaudan raikastaminen onnistuu halkaisemalla sitruuna ja hankaamalla leikkuupintaa lautaa vasten. Sen jälkeen odotetaan 20 minuuttia ja pestään leikkuulauta. Jos laudassa on pinttynyttä likaa, voi sitruunan leikkuupinnalle ripotella suolaa ja hangata lautaa suolaisella sitruunalla.

– Se kirkastaa ja puhdistaa sekä parantaa leikkuulaudan tuoksua, kotitalousasiantuntija Riitta Sutinen selventää.

Lisäksi keraamisen lieden voi putsata sitruunalla hankaamalla sitruunan puolikasta lieteen. Sitruuna poistaa keraamisen lieden kalkkitahrat.

Jääkaapin voi myös raikastaa sitruunalla laittamalla sitruunan puolikas jääkaappiin.

Soodalla ja etikalla pääsee kotisiivouksessa jo pitkälle. Elli Sormunen / Yle

Ruokasooda

Ruokasooda on monipuolinen siivousaine. Soodalla voi muun muassa poistaa hajuja ja tehdä sen avulla pesutahnoja. Ruokasoodan ph-arvo on noin 9 eli se on emäksinen pesuaine.

Ruokasoodalla saa kirkastettua keittiön lavuaarin. Ruokasoodaa kannattaa käyttää nimenomaan teräksisen pesualtaan puhdistuksessa. Aluksi allas kostutetaan. Sen jälkeen ripotellaan soodaa reunoilla ja pohjalle. Sitten soodainen allas hangataan tiskiharjalla puhtaaksi. Lopuksi sooda huuhdellaan pois.

Mikroaaltouunista saa hajut pois laittamalla kaksi ruokalusikallista soodaa 1,5 desilitraan vettä. Sen jälkeen seos laitetaan mikroon täydelle teholle kahdeksi minuutiksi. Myös käsissä olevat hajut saa hangattua pois kahdella teelusikallisella ruokasoodaa.

Pohjaan palaneen kattilan puhdistuksessa ruokasooda on oiva apu, kun kattilan pohjaa hankaa ruokasoodan ja pienen vesitilkan seoksella. Jos lika on oikein tiukassa, kattilasta neljänneksen voi täyttää vedellä ja panna viisi ruokalusikallista ruokasoodaa sekaan.

Sen jälkeen seosta keitetään pari minuuttia ja jätetään kattila seisomaan muutamaksi tunniksi. Kun vesi on jäähtynyt, palanut karsta kaavitaan ja harjataan pohjalta pois.

Vanha kikka on puhdistaa ruokasoodan ja etikan avulla viemäri. Isoja tukoksia seoksella ei poisteta, mutta ylläpitopuhdistusta voi tehdä. Seos puhdistaa ja irrottaa viemärin sisäpinnalla olevaa rasva- ja proteiinilikaa.

– Tukokset vähenevät ja saadaan vähennettyä viemäriin jatkuvasti kertyvää likaa. Tämän voi tehdä esimerkiksi kerran kuussa, Sutinen neuvoo.

Viemärin puhdistuksessa seos on yhden suhde yhteen. Keittiön lavuaariin ripotellaan yksi desilitra soodaa ja päälle kaadetaan yksi desilitra etikkaa. Seos alkaa poreilla ja sihistä.

Kun poreilu loppuu, päälle kaadetaan litra kuumaa, lähes kiehuvaa vettä. Myös suihkun viemärin voi puhdistaa samalla seoksella. Silloin soodaa tarvitaan kaksi desilitraa ja etikkaa saman verran.

Myös lelujen puhdistukseen ruokasooda sopii. Sekoita tahna yhdestä ruokalusikallisesta soodaa ja 2,5 desilitrasta vettä. Kostuta muovilelut liuoksella. Harjaa puhtaaksi, huuhdo ja anna kuivua. Pehmolelujen raikastamiseen riittää ruokasoodan ripottelu lelun päälle ja imurointi vartin vaikutusajan jälkeen.

Suola

Suolaa voi käyttää hankaavana ainesosana tiukkoihin tahroihin. Suola yhdistetään usein muihin aineisiin, kuten esimerkiksi veteen tai sitruunaan tahnamaisen seoksen aikaansaamiseksi.

Uunin puhdistus onnistuu yhdistämällä kaksi ruokalusikallista sekä soodaa että suolaa. Mukaan laitetaan myös kuumaa vettä, jotta saadaan tahnamainen seos. Tahna levitetään uuniin ja sen annetaan vaikuttaa vähintään kaksi tuntia, mielellään vaikka yön yli. Lopuksi uuni hangataan sienellä ja huuhdellaan.

Etikka

Etikka on hyvä ja edullinen siivousaine. Sen käytössä kannattaa olla kuitenkin tarkkana. Esimerkiksi kaakeleita puhdistettaessa saumakohdat saattavat hapristua, jos etikkaa suihkuttaa suoraan niihin. Ennen etikan levitystä kaakelit ja saumat kannatta kostuttaa vedellä, jolloin hauras sauma-aine ei ime etikkaa itseensä.

Hanojen ja kaakeleiden puhdistukseen sopii etikka-vesiseos, johon tulee neljä osaa vettä ja yksi osa etikkaa. Hanat ja kaakelit pestään etikka-vesiseoksella ja huuhdellaan. Lopuksi ne kuivataan.

Etikka kiillottaa ja poistaa hajuja. Etikalla putsatut pinnat pitäisi huuhdella vedellä käytön jälkeen. Etikkaa ei kannata yhdistää kuuman veden kanssa, jottei etikka haihdu ja menetä tehoaan.

Etikalla voi myös puhdistaa esimerkiksi suihkupään. Silloin tehdään seos, jossa on yksi osa etikkaa ja kolme osaa vettä. Suihkupäätä liuotetaan seoksessa puolisen tuntia. Lopuksi se huuhdellaan kylmällä vedellä.

Ikkunoiden ja peilien pesuveteen kannattaa laittaa käsiastianpesuaineen lisäksi tilkka etikkaa. Näin ikkunat ja peilit tulevat kirkkaammiksi.

Kahvinkeittimen saa puhtaaksi laittamalla etikka-vesiliuosta keittimen säiliöön. Seokseen tulee yhtä paljon vettä ja etikkaa. Laita keitin päälle ja valuta nesteestä puolet. Odota 10 minuuttia ja valuta loput. Keitä puhdistuksen jälkeen kaksi kannullista puhdasta vettä keittimen läpi.

Etikka ei sovi emalin, alumiinin ja marmorin puhdistukseen. Etikka on hapanta, esimerkiksi väkiviinaetikan ph-arvo on 2-3.

Kotitalousasiantuntija Riitta Sutisen mukaan kotisiivouksessa ei tarvitse varsinaisia siivousaineita. Ruoka-aineet riittävät. Elli Sormunen / Yle

Sokeri

Sokeri on hyvä apu hankaukseen. Se on tarpeeksi kovaa, mutta silti sulavan pehmeää, ettei naarmuja pääse syntymään. Esimerkiksi valurautaisen lieden renkaiden putsaukseen sokeripala on mainio apu. Kostuta sokeripala ja hankaa renkaat puhtaiksi.

Pohjaan palanutta kattilaa voi niin ikään puhdistaa kostutetulla sokeripalalla.

Kodista saa tuoksuvan siivouksen jälkeen, kun laittaa imurin pölypussiin kaksi teelusikallista vanilliini- tai vaniljasokeria tai kardemummaa.

Liian iso annostelu voi jopa sotkea enemmän

Aivan kuten pesuaineilla siivotessa, myös ruoka-aineita käytettäessä on tärkeää muistaa oikea annostelu. Liialla aineiden käytöllä voi vahingoittaa pintoja, tuhlata rahaa sekä luontoa.

Liiallinen annostelu saattaa myös huonontaa pesutulosta ja saada jopa enemmän sotkua aikaan.

– Ihmiset usein ajattelevat, että pistetään vähän reilummin pesuainetta, niin puhdistuu paremmin. Siinä voikin käydä toisin päin. Pesuaine voi jäädä pienenä pitoisuutena pintaan ja sitten se toimiikin kiinnityspintana uudelle lialle, kotitalousasiantuntija Sutinen kertoo.

Miksi sitten pitää siivota kuin mummot?

– Mummojen siivoustavat ovat olleet ekologisia. Näillä aineilla vältetään kemikalisoitumista. Tämä on ympäristöystävällinen vaihtoehto, ynnää Riitta Sutinen Etelä-Karjalan Martoista.