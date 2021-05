KRP selvittää nuorisojoukoissa epäiltyä järjestäytynyttä rikollisuutta pääkaupunkiseudulla – rikostarkastaja: "Tämä on koko yhteiskunnan asia"

Rikosylikomisario Petri Eronen kertoo, että tällä hetkellä on kesken useita esitutkintoja, joissa selvitellään nuorisoporukoiden tekemiä asioita.

Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti eilen, että se epäilee alueella liikkuvissa nuorisojoukossa olevan järjestäytyneen rikollisuuden piirteitä. Ryhmissä on vakaviin rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä, ja niissä vaikuttaa olevan hierarkkisuutta.

Keskusrikospoliisi on alkanut selvittää nuorisoryhmien mahdollista rikollista järjestäytymistä pääkaupunkiseudulla. Muun muassa Itä-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitoksilla on herännyt epäilyjä nuorisojoukkojen rikollisesta jengiytymisestä.

Keskusrikospoliisi kerää nyt tietoja koko pääkaupunkiseudun alueelta muodostakseen kokonaiskuvan tilanteesta. KRP tutkii, täyttyvätkö järjestäytyneen rikollisuuden määritelmät, kuten hierarkkisuus ja rahallisen hyödyn tavoittelu kyseisissä ryhmissä.

Itä-Uudenmaan poliisin tietojen mukaan ryhmissä on johtohahmoja eli jonkinlaista hierarkkiaa.

– Esitutkinnan kautta on saatu viitteitä, että rikosten tekemistä johdetaan tai teetetään jonkun taholta. Rikoksia tehdään myös porukkaan mukaan pääsemiseksi, ja niillä tavoitellaan taloudellista hyötyä, kertoo Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikosylikomisario Petri Eronen.

Velanperintää ja väkivaltarikoksia

Itä-Uudenmaan poliisilla on nuorisoryhmittymiin liittyen tutkinnassa useita henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia, omaisuusrikoksia, törkeitä huumausainerikoksia ja velanperintää.

– Esitutkinnan edetessä arvioimme, onko kysymys järjestäytyneestä rikollisuudesta. Poliisin tavoite on puuttua tähän toimintaan ja siihen, että porukoihin ei rekrytoida lisää väkeä, Eronen sanoo.

Keskusrikospoliisin rikostarkastajan Arto Tuomelan mukaan Suomessa on syytä seurata nuorison tilannetta tarkasti, koska toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Esimerkiksi kansainvälinen huumausainekauppa vaikuttaa yleistyneen Suomessakin.

Tällä saattaa olla vaikutusta nuorisoryhmien rikollisuuteen.

– Meidän pitää käydä läpi eri näkökulmat ja tarvittavat toimenpiteet. Emme missään nimessä halua, että meille syntyy sellaisia rikollisia rakenteita kuin monissa muissa maissa on, toteaa Tuomela.

Poliisi: Nuoret saatava ymmärtämään, että he pilaavat tulevaisuutensa

Nuorisojoukoista on takavarikoitu runsaasti erilaisia astaloita, kuten miekkoja, patukoita, keppejä, veitsiä, ampuma-aseita ja niiden jäljitelmiä.

– Niiden käyttäminen ja niillä uhkaaminen sekä järjetön väkivalta on huolestuttavaa. Viranomaisten yhteinen tavoite on puuttua tähän ja saada nuoret ymmärtämään, että he pilaavat tulevaisuutensa tekemällä rikoksia, Eronen toteaa.

Poliisin mukaan nuorisojoukoista ei ole ollut vaaraa sivullisille, vaan väkivaltatilanteet ovat olleet jollain tavalla keskenään tekemisissä olleiden välisiä.

Itä-Uudenmaan poliisin tietojen mukaan ryhmissä on mukana sekä alaikäisiä että täysi-ikäisiä nuoria. Joukossa on sekä Suomen että muiden maiden kansalaisia. Alaikäisten kohdalla eri viranomaisten yhteistyön merkitys korostuu.

– Pyritään löytämään heidät ja auttamaan oikealle polulle. Rikolliselle polulle lähtemiseen vaikuttavat muun muassa sosiaalinen asema, työttömyys ja syrjäytyminen. Siksi keinovalikoimaa täytyy löytyä muualtakin kuin poliisilta. Tämä yhteistyötä ja koko yhteiskunnan asia, sanoo Tuomela.

Helsingin poliisi: Harvat nuoret ovat väkivaltaisia

Helsingissä poliisi on tiedottanut kahden viikon aikana neljästä erillisestä väkivaltatapauksesta, joissa kaikissa asianosaiset ovat nuoria tai alaikäisiä ja tilanteessa on käytetty teräasetta. Poliisi on erittäin huolissaan tilanteesta.

– Teräaseiden hallussapito yleisellä paikalla on kaikenikäisiltä kielletty ilman hyväksyttävää syytä. Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta julkisella paikalla voi saada sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta, rikostarkastaja Jari Koski väkivaltarikostoiminnosta muistuttaa.

Helsingin poliisi lisää näkyvää valvontaa tulevana viikonloppuna. Poliisit jalkautuvat nuorten suosimiin kokoontumispaikkoihin yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Poliisin mukaan Helsingissä on edelleen turvallista liikkua, mutta nuorten kannattaa kertoa suunnitelmistaan kotona ja liikkua tuttujen kavereiden kanssa.

– Hämärät puistot ja joukkoliikenneasemat eivät ole hyviä ajanviettopaikkoja ilta- ja yöaikaan. Vaikka näitä rajuja väkivaltatapauksia on viime aikoina ollut poikkeuksellisen monta, niin pitää muistaa, että hyvin harvat nuoret ovat erittäin väkivaltaisia, komisario Katja Nissinen Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävästä toiminnosta toteaa.

– Uhkaavista tilanteista kannattaa hakeutua mahdollisuuksien mukaan pois, ja jos paikalla on järjestyksenvalvojia, kannattaa asiasta ilmoittaa myös heille, Nissinen opastaa.

Helsingin poliisin ennalta estävän toiminnon somepoliisit ovat tavoitettavissa Snapchatissa @stadinpoliisit.

